Două magistrate au fost propuse pentru funcția de judecător la CSJ. Una dintre ele a pronunțat sentințe în dosare de rezonanță

Două magistrate au fost numite judecătoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în urma concursului derulat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), luni, 15 iunie.

Astfel, în urma evaluării candidaților, CSM a decis înaintarea propunerilor de numire în funcția de judecător la CSJ a magistratei Ana Cucerescu și Elena Croitor.

„Concursul s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale, în scopul asigurării unei proceduri transparente, meritocratice și bazate pe criterii profesionale clare”, a scris CSM.

Decizia a fost adoptată în baza punctajelor obținute, a evaluării dosarelor profesionale, a integrității și a experienței relevante în domeniul justiției.

Ana Cucerescu a acces în magistratură în 2011, atunci când a fost numită în funcția de magistrată la Judecătoria Bălți pe un termen de cinci ani. În septembrie 2015, aceasta a fost transferată temporar pentru prima oară la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, termenul de transfer fiind prelungit în mai multe rânduri până în 2018. În ianuarie 2019, Cucerescu a fost numită prin transfer în funcția de magistrată la Judecătoria Chișinău. În februarie 2024, Ana Cucerescu a fost desemnată printre judecătorii specializați în examinarea dosarelor de corupție și de confiscare a averii. Candidată pentru un fotoliu la CSJ, Ana Cucerescu a promovat evaluarea externă în martie 2026, raportul fiindu-i aprobat de CSM câteva zile mai târziu.

Judecătoarea Ana Cucerescu a ajuns în atenția publică după ce a pronunțat două sentințe în dosare de rezonanță. În septembrie 2025, ea l-a condamnat la 6 ani de închisoare pe fostul politician Iurie Roșca, iar în august 2025, a condamnat-o pe bașcana Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare. Totodată, aceasta a făcut parte din completul de judecată care l-a trimis după gratii pe Vladimir Plahotniuc pentru 19 ani.

Între 2021 și 2025, Elena Croitor a activat la Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI Moldova), inițial în calitate de consultant juridic principal (2021–2023), și ulterior în calitate de consilier juridic senior (2023–2025). Anterior, între 2015 și 2016, a activat, de asemenea, în calitate de consultant la ABA ROLI Moldova.

De asemenea, între 2005 și 2019 a deținut funcția de profesor la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Aceasta a obținut o diplomă de licență în drept în 2005 la Universitatea de Studii Europene din Moldova. În 2006, subiectul a obținut o diplomă de master în drept la Universitatea de Stat din Moldova, iar în 2012 a obținut titlul de doctor în drept la aceeași universitate.

În cadrul concursului a participat și Oxana Parfeni, care nu a acumulat punctajul necesar. Aceasta este transferată temporar în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, din mai 2023. Între 2019 și 2023, Parfeni a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. În perioada 1 ianuarie 2017-2019, a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Înainte de reorganizarea instanțelor judecătorești prin Legea nr. 76/2016, aceasta a activat la Judecătoria Buiucani din 2014 până la 31 decembrie 2016.