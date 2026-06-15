1,5 kilograme de plante uscate, asemănătoare canabisului, depistate acasă la un bărbat de 63 de ani din raionul Orhei

Oamenii legii au depistat acasă la un bărbat din satul Furceni, raionul Orhei, 1,5 kilograme de masă vegetală uscată și mărunțită, presupusă a fi canabis. Totodată, acesta cultiva o plantă care la fel este asemănătoare canabisului, potrivit unui comunicat al Poliției din 15 iunie.

„O acțiune a polițiștilor din Orhei pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri s-a soldat cu depistarea unei culturi de plante asemănătoare canabisului. În cadrul măsurilor întreprinse, polițiștii au depistat în gospodăria unui bărbat de 63 de ani, din satul Furceni, aproximativ 600 de plante asemănătoare canabisului. Totodată, au fost ridicate 1,5 kilograme de masă vegetală uscată și mărunțită, presupusă a fi canabis”, se arată în comunicat.

Plantele și masa vegetală au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor de specialitate pentru stabilirea cu exactitate a compoziției acestora. „Polițiștii continuă documentarea cazului, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a atragerii la răspundere a persoanelor implicate, conform prevederilor legale”, a conchis Poliția.