MEC, după analizarea petiției lansate de elevi privind bacul la matematică și procesarea a 15% din lucrări: „Gradul de rezolvare a celor doi itemi este chiar mai înalt decât în anii precedenți”

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) anunță că au analizat petiția depusă de un grup de elevi de la profilul real cu referire la itemii 5 și 10 c) din cadrul examenului de bacalaureat la matematică.

MEC și ANCE precizează că au analizat argumentele prezentate și au consultat opinia specialiștilor și membrilor comisiei de evaluare, iar constatările arată că gradul de realizare a itemilor din sesiunea 2026 este mai înalt decât cel din sesiunile anterioare.

„Înțelegem presiunea pe care o implică examenul de bacalaureat, tocmai de aceea tratăm cu maximă responsabilitate fiecare sesizare din partea elevilor și cadrelor didactice și ne asigurăm că probele de examen rămân corecte, echidistante și în corespundere cu materia studiată în anii de liceu.

Menționăm din start că baremul de evaluare pentru acești itemi a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii. În acord cu practicile de evaluare aplicate în ultimii ani, baremul acordă punctaj pentru pașii corecți ai rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediare obținute corect. Astfel, elevii care demonstrează că înțeleg conceptele și procedurile matematice acumulează punctaj chiar și în cazul în care nu ajung la răspunsul corect”, a scris MEC.

Potrivit Ministerului, cele 8 puncte, alocate itemului 5, sunt repartizate după cum urmează:

5 puncte – pentru parcurgerea etapelor standard ale rezolvării unei ecuații trigonometrice (în cazul dat, reducerea imediată la o ecuație de gradul al doilea și selectarea soluției acesteia);

un punct este acordat pentru exprimarea unui unghi prin alt unghi;

alte două puncte sunt acordate pentru etapele finale ale rezolvării itemului.

Pentru a analiza gradul de realizare a itemilor 5 și 10 c), MEC a procesat 15% din totalul de teste scrise la proba de bacalaureat la matematică, sesiunea 2026.

„Eșantionul, care este unul reprezentativ, a inclus teste din centrele de bacalaureat din toate regiunile țării, atât candidați din licee teoretice, cât și din colegii/centre de excelență. Datele demonstrează că gradul de realizare a itemului 5 în sesiunea 2026 este mai înalt decât în sesiunile 2022, 2023, 2025 și la același nivel ca și în sesiunea 2024.

Itemul 10 c) aparține domeniului „Analiză matematică și presupune aplicarea integralei definite la determinarea ariei unei figuri plane”. De menționat că un exemplu de acest tip a fost prezent atât în testul de exersare pentru sesiunea 2026, cât și în manualul de clasa a XII-a”, a mai precizat MEC.

Gradul de realizare a itemului 10 c) în sesiunea 2026 (în baza datelor a 15% din testele scrise) este cel mai înalt comparativ cu sesiunile 2022-2025.

„Aceste date demonstrează că gradul de rezolvare a celor doi itemi este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți”, a concluzionat MEC.

Sursa: MEC

Sursa: MEC

În acest context, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu un mesaj pentru absolvenții clasei a 12-a.

Un grup de tineri, absolvenți ai clasei a 12-a, au lansat o petiție online în urma examenului de bacalaureat la matematică, profilul real, cerând „revizuirea subiectelor și a baremului de corectare”. Până la ora 12:30, 15 iunie, petiția a adunat peste 4800 de semnături. Petiția s-a viralizat rapid pe rețele, mai mulți absolvenți arătându-se nemulțumiți de complexitatea testului.

În motivare, elevii au venit cu mai multe argumente prin care explică de ce examenul ar fi fost „profund inechitabil”. Printre acesteea se numără:

„ Compromiterea viitorului academic: Notele la matematică reprezintă mediile cu care acești tineri vor concura la admiterea în universități. Un test disproporționat de greu le taie nedrept șansele, punându-i în inferioritate la admitere față de generațiile trecute sau de absolvenții de la profil uman.

Notele la matematică reprezintă mediile cu care acești tineri vor concura la admiterea în universități. Un test disproporționat de greu le taie nedrept șansele, punându-i în inferioritate la admitere față de generațiile trecute sau de absolvenții de la profil uman. Subiecte disproporționate și în afara standardului de masă: Exemplul cel mai clar al acestei inechități îl reprezintă Itemul 5 (trigonometrie) , formulat la un nivel de complexitate nejustificat de ridicat, precum și Itemul 10, subpunctul (c) . Structura și dificultatea acestor exerciții au consumat o parte uriașă din timpul alocat, funcționând ca niște capcane care au blocat mii de elevi, transformând lucrarea într-o cursă contra cronometru imposibilă.

Exemplul cel mai clar al acestei inechități îl reprezintă , formulat la un nivel de complexitate nejustificat de ridicat, precum și . Structura și dificultatea acestor exerciții au consumat o parte uriașă din timpul alocat, funcționând ca niște capcane care au blocat mii de elevi, transformând lucrarea într-o cursă contra cronometru imposibilă. Încălcarea principiului accesibilității: Un examen de bacalaureat trebuie să asigure un prag minim de trecere pentru elevul cu pregătire medie, care și-a îndeplinit obligațiile școlare de bază. Prezența unor itemi precum cei menționați mai sus a exclus din start această posibilitate, penalizând nedrept o întreagă generație.

Un examen de bacalaureat trebuie să asigure un prag minim de trecere pentru elevul cu pregătire medie, care și-a îndeplinit obligațiile școlare de bază. Prezența unor itemi precum cei menționați mai sus a exclus din start această posibilitate, penalizând nedrept o întreagă generație. Ruptura gravă dintre pretestări și examenul real: Absolvenții s-au pregătit conștiincios pe baza testelor de publicate de ANCE. Lucrarea finală a prezentat însă o tipologie schimbată și o complexitate care a depășit cu mult standardul agreat și exersat pe parcursul anului școlar.

Absolvenții s-au pregătit conștiincios pe baza testelor de publicate de ANCE. Lucrarea finală a prezentat însă o tipologie schimbată și o complexitate care a depășit cu mult standardul agreat și exersat pe parcursul anului școlar. Omisiuni nejustificate în anexa cu formule: Atragem atenția asupra ultimului item de geometrie (evaluat cu o pondere maximă de 8 puncte), unde s-a constatat lipsa formulei pentru aria laterală a piramidei din anexa testului. Această omisiune contravine practicilor de evaluare standard de a oferi formulele necesare la figurile spațiale și a crescut artificial gradul de dificultate, penalizând elevii pentru un detaliu de memorare, nu de raționament matematic”, au explicat tinerii în petiție.

Astfel, tinerii au cerut, înainte de finalizarea evaluării lucrărilor și afișarea rezultatelor, aplicarea următoarelor măsuri reparatorii: