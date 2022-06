VIDEO/ Cronologia unei (noi) minciuni: sau cum familia Dodon și-a oficializat relația cu o bază de odihnă „de milioane” din Sadova, despre care anterior anunța că aparține „unui investitor din Rusia”

Familia Dodon a devenit, oficial, proprietara bazei de odihnă „Sadovo” din satul de baștină al fostului președinte Igor Dodon. Tranzacția a fost oficializată pe parcursul anului trecut, în perioada în care Dodon anunța că renunță la mandatul de deputat, după aproape cinci ani de când ZdG demonstra faptul că baza de odihnă fusese preluată de oameni apropiați lui Igor Dodon.

În toată această perioadă, politicianul nega că ar avea vreo legătură cu proprietatea care se întinde pe o suprafață de 11 hectare, în codrii Moldovei, menționând cu mai multe ocazii că ea aparține „unui investitor din Rusia”.

Igor Dodon (dreapta) și Alexandru Gulla,

fostul proprietar al bazei de odihnă „Sadovo”

Baza de odihnă „Sadovo”, situată într-o zonă ecologic curată și pitorească a codrilor, se află la aproape 3 km de centrul satului Sadova, localitate unde s-a născut și a copilărit Igor Dodon. Proprietatea, extinsă pe o suprafață de peste 11 ha, a fost, în trecut, o tabără cu profil militar-sportiv, transformată ulterior în tabără pentru copii.

La începutul anilor 2000, aceasta ajunge din proprietatea statului în „buzunarul” omului de afaceri Iurie Gulla, care a transformat tabăra într-o zonă de agrement. Vara aceasta găzduia copii, iar în extra-sezon, oaspeți, inclusiv din străinătate. Pe site-ul bazei de odihnă se anun ț a că aceasta avea o capacitate de circa 250 de persoane, având cinci clădiri în care puteau fi cazați oaspeți, un lac natural, o vinărie, restaurant, cafenea în stil național, dar și o mini grădină zoologică.

Februarie 2014: Igor Dodon vizita, cu mai mulți bloggeri, baza turistică „Sadovo”

Baza de odihnă a fost tot timpul gestionată de SRL „Baza de Odihnă Sadovo”, fondat în 2001 de Iurie Gulla. În februarie 2014, politicianul Igor Dodon organiza o întâlnire cu bloggeri de la Chișinău în satul său de baștină, Sadova, raionul Călărași. Prima destinație vizitată a fost chiar baza turistică „Sadovo”. „I-am făcut înconjurul, am gustat vinurile albe şi cele roșii, pe care le păstrează administratorul bazei turistice, Alexandru Gulla”, scria Dodon pe blogul său personal.

sursă foto: luchianiuc.com sursă foto: 76.md sursă foto: 76.md sursă foto: luchianiuc.com sursă foto: liaciutac.com sursă foto: liaciutac.com sursă foto: liaciutac.com sursă foto: liaciutac.com sursă foto: liaciutac.com Poze de la offline-ul organizat de Igor Dodon în februarie 2014 la Sadova

„Domnul Dodon a repetat ideea că atunci când va avea bani va cumpăra tabăra”, scria pe blog după acel offline unul dintre participanți.

Captură de pe blogul luchianiuc.com

Peste un an și jumătate de la acea vizită, în 2015, vara, baza de odihnă își schimba stăpânul, ajungând, prin intermediul unei firme offshore, în posesia unor persoane apropiate lui Igor Dodon.

La sfârșit de mai 2015, în Marea Britanie, pe adresa, 84, Park Road din Rosyth, Scoția, era înregistrată firma „Chester Business” LP , administrată de un cetățean englez și fondată, la rându-i, de alte două firme din zonă. De fapt, toate personajele și entitățile implicate în fondarea acestei firme erau simpli intermediari, care de-a lungul timpului au participat la crearea a zeci de firme, ai căror stăpâni reali preferau anonimatul.

Mihail Porubin (stânga) și Igor Dodon

La doar o lună de la fondare, pe 31 iulie 2015, „Chester Business” LP decidea să investească în Sadova, Călărași, R. Moldova, cumpărând firma SRL „Baza de Odihnă Sadovo”, dar și terenul pe care este amplasată aceasta. Pe 21 august 2015, la mai puțin de o lună după ce cumpără terenul, firma „Chester Business” îl oferă în folosință, printr-un contract de comodat, pe un termen de 10 ani, SRL-ului „Baza de Odihnă Sadovo”.

În septembrie 2015, se vinde și firma care a primit terenul în folosință și care deținea clădirile de pe acel teren. Fondator al SRL-ul „Baza de Odihnă Sadovo” devine offshore-ul „Chester Business” LP, iar administrator – cetățeanul R. Moldova, Mihail Porubin.

Primele legături dintre baza de odihnă și familia Dodon

Porubin era membru PSRM, originar din satul Vorniceni, localitate vecină cu Sadova lui Igor Dodon, și unul dintre apropiații familiei Dodon. În octombrie 2014, în plină campanie electorală, acesta a fost unul dintre cei care au întâmpinat la Aeroportul Chișinău, alături de Igor Dodon, pe fratele acestuia, Alexandru, și Ion Ceban, actualul primar al Capitalei, icoana cu chipul sfântului Serghii Radonejskii, adusă din Rusia. În martie 2015, Porubin, alături de Dodon, l-a întâlnit la aeroport pe celebrul boxer Nicolai Valuev, tot el – deputat în Duma de Stat a Rusiei.

Porubin, care apare în mai multe poze alături de Dodon, este participant activ la activitățile PSRM, fiind, mai tot timpul, în anturajul fostului președinte. În 2014, acesta era angajat la „Exclusiv Media” SRL, firmă la care activează soția lui Igor Dodon și care deține astăzi mai multe instituții media din R. Moldova, afiliate PSRM. Din acea postură, Porubin a donat 85 de mii de lei pentru campania electorală a partidului. În 2015, în electorala pentru alegerile locale, Mihail Porubin dona partidului încă 49,5 mii de lei.

Mihail Porubin apărea frecvent alături de Igor Dodon, inclusiv la evenimente de partid

ZdG a scris, în noiembrie 2016, că, deși, oficial, Mihail Porubin era administratorul firmei care deținea baza de odihnă, de facto, de administrarea ei se ocupa Ghenadie Merineanu, cumnat al fostului lider PSRM, adică fratele soției acestuia, Galina.

ZdG a discutat atunci cu cumnatul lui Dodon, „negociind” găzduirea unui grup de aproximativ 50 de persoane, în preajma sărbătorilor de iarnă. Deși baza de odihnă din Sadova se afla într-un amplu proces de reconstrucție, cumnatul lui Dodon, filmat cu o cameră ascunsă, ne anunța că aceasta putea fi funcțională până la Anul Nou, iar pentru găzduirea unei persoane, pentru o noapte, trebuie să achităm aproximativ 300 de lei, fără a include în preț și masa.

Dodon în 2016: „Nu este a mea și vă rog să nu repartizați minciuni…”

Deși toate indiciile duceau spre faptul că familia Dodon era, de facto, proprietara bazei de odihnă, în noiembrie 2016, Igor Dodon nega acest fapt și ne amenința cu judecata.

„Nu este a mea și vă rog să nu repartizați minciuni… Dacă vor fi repartizate minciuni, eu de mult nu am mers în judecată, dar de data asta am să merg împotriva voastră. La baza de odihnă este un investitor din Rusia, care a decis să o cumpere, după ce cineva voia să o vândă vreun an-doi în urmă. Mai departe cine se ocupă… bine, eu i-am recomandat o persoană-două… Toate întrebările la investitorul străin. Este investitor din Federația Rusă, dacă o să vrea, o să iasă și o să spună. Eu nu pot să vă spun. Cu ce ocazie să divulg informația despre cumpărător, care e una confidențială?.. Mă bucur că el a hotărât să facă această investiție, să creeze locuri de muncă. Eu nu am nicio legătură cu tabăra de odihnă din Sadova”, ne asigura Igor Dodon în noiembrie 2016. La scurt timp, acesta urma să fie ales președinte al R. Moldova.

În decembrie 2019, ZdG a scris din nou despre baza de odihnă din Sadova. Între timp, reconstrucția ei fusese finalizată, iar oameni din sat, cu care ZdG discutase, ne spuneau că Dodon, pe atunci șef al statului, își petrecea mai toate weekend-urilor libere anume în acea locație.

„Vine des (Igor Dodon – n.r.). De obicei, vineri seara, cu mașini, cu pază, cu tot. Vinerea trecută a fost. Este proprietatea lui. În sat toți știu. Sunt angajați oameni care fac mâncare. Acolo cresc porci, cresc capre, mai multe”, ne spunea o persoană care locuia aproape de drumul ce duce spre baza de odihnă.

Drona: Case particulare, iaz și căsuțe din lemn

Filmată cu drona, proprietatea arăta „de milioane”. Puteau fi zărite mai multe clădiri multietajate, case, un lac bine amenajat, cu o căsuţă din lemn chiar pe mal, dar și câteva foișoare. La intrarea pe teritoriul bazei de odihnă era instalată o barieră, cu litere vizibile fiind anunțat că este „proprietate privată”, iar accesul – interzis.

Vadim Ciubară

Documentele aferente tranzacției din 2015, analizate de ZdG, arată că prețul plătit de compania înregistrată în Marea Britanie a fost de 1,52 milioane de lei, iar în negocieri au fost incluse și datoriile pe care le aveau vechii proprietari, în sumă de 7 milioane de lei.

Actele consultate de ZdG arată că firma engleză „Chester Business” LP, fondată, la rându-i, de două companii din Belize, îl avea ca beneficiar pe Vadim Ciubară, omul din spatele unei companii din domeniul media, afiliată PSRM. ZdG a scris anterior că Vadim și Natalia Ciubară sunt finii de cununie ai lui Lilian și Diana Filipov, care, la rândul lor, sunt finii cuplului Galina și Igor Dodon.

Iaroslav Țurcan

În perioada tranzacției, însă, ZdG constata că firma engleză a fost reprezentată în R. Moldova de un cetățean rus, Iaroslav Țurcan. Doar că acel cetățean rus este originar din Dubăsari, a studiat la Universitatea de Stat din Moldova și vorbește limba română. Iaroslav Țurcan deține pașaport rusesc din 2013, iar pe rețelele de socializare și în viața reală este susținător al PSRM și al familiei prezidențiale. Numele lui Țurcan a figurat anterior și în calitate de președinte al Fundației „Din Suflet”, fondată și administrată, de fapt, de Galina Dodon, inactivă din octombrie 2020, perioadă în care Igor Dodon pierdea alegerile prezidențiale.

Dodon în 2019: „Tabăra a fost procurată de un investitor rus”

Și în decembrie 2019, deși dovezile despre legăturile familiei Dodon cu baza de odihnă erau din ce în ce mai multe, Igor Dodon nega în continuare că ar avea vreo legătură cu această proprietate.

„La această întrebare am răspuns detaliat și în 2016, de mai multe ori. Repet – acel obiectiv a fost scos la vânzare de fostul proprietar în anii 2014-2015 și urma să fie procurat de către niște investitori arabi. Am intervenit la acea etapă, am găsit un investitor cunoscut din Rusia (care mai are investiții în Moldova, în special în uzina Macon), care a și procurat tabăra și, pe parcursul ultimilor ani, a făcut investiții. Tabăra e în reparație și sper să fie redeschisă ca obiectiv turistic în câțiva ani. La fel cum mi-aș dori să vină investitori străini și în alte astfel de obiective aflate în paragină. Referitor la zvonul că mi-aș petrece weekendurile acolo, acesta e un fals. Dacă ați urmări activitatea mea, v-ați convinge că weekendurile le petrec în activități ce țin de funcția de șef de stat, la Chișinău. Nu prea am timp să mă odihnesc. Abia reușesc să-mi văd familia, cu atât mai puțin să merg prea des la Sadova. Merg acasă, la Sadova, mult mai rar decât înainte. Merg la casa părintească, uneori vizitez și alte locuri unde am copilărit, am vizitat și tabăra de odihnă și o voi mai face când voi mai ajunge în zonă, în limita timpului de care dispun”, preciza Dodon.

„După cum am menționat mai sus, tabăra a fost procurată de un investitor rus, iar suportul acestuia pentru chestii tehnice, de gestionare și de logistică, a fost acordat de mai multe persoane, inclusiv de unele recomandate de mine la acea etapă, când nu știa pe nimeni în zonă”, mai spunea acesta.

Intrarea pe teritoriul bazei de odihnă „Sadovo” din Sadova. Decembrie 2019

Decembrie 2019: Cum s-a pregătit terenul pentru preluarea bazei de odihnă

Între timp, în perioada în care Igor Dodon era președintele R. Moldova, Alexandru Dodon, fratele său, a făcut primul pas spre lansarea sa oficială în afaceri pe teritoriul R. Moldova. Anterior, el se implicase în afaceri în Rusia, unde devenise cofondator la două companii, împreună cu Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei.

Igor Dodon împreună cu soția sa Galina,

cumnata Ecaterina și fratele Alexandru

În R. Moldova, în decembrie 2019, Alexandru Dodon lansa compania „Agrofactory” SRL, cu activități declarate în agricultură. SRL-ul era înregistrat la Sadova, raionul Călărași. Ulterior, firma a preluat zeci de terenuri agricole din Sadova, unele dintre ele aparținând Galinei Dodon, mama fraților Igor și Alexandru Dodon.

În noiembrie 2020, Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale, iar în iulie 2021, PSRM, cu el la șefie, a pierdut și alegerile parlamentare anticipate, trecând în opoziție. În octombrie 2021, Igor Dodon renunța la mandatul de deputat. „Eu, dacă sincer, nu văd sensul să fiu în acest Parlament. Eu consider că pot fi eficient în alte funcții”, declara fostul președinte, care, la scurt timp, renunța și la funcția de președinte al PSRM.

Oficial: de la offshore-ul britanic la firma fratelui lui Igor Dodon

În octombrie 2021, perioadă în care Igor Dodon renunța la mandatul de deputat și pleca din Parlament, firma fondată de fratele său, „Agrofactory” SRL, prelua compania „Baza de Odihnă Sadovo” SRL, cea care deține baza de agrement din satul Sadova, despre care Igor Dodon spunea anterior, cu mai multe ocazii, că aparține „unui investitor din Rusia”.

Astfel, la începutul lunii octombrie 2021, „Baza de Odihnă Sadovo” SRL, proprietara clădirilor de pe teritoriul bazei de agrement trecea din proprietatea firmei offshore „Chester Business” LP în portofoliul companiei „Agrofactory” SRL, fondată de Alexandru Dodon, fratele lui Igor Dodon. Tot atunci a fost schimbat și administratorul, locul lui Mihail Porubin fiind luat de un oarecare Andrei Bîrca.

Cu cinci luni mai devreme, în mai 2021, și terenul de 11 hectare al bazei de odihnă fusese cumpărat de firma lui Alexandru Dodon („Agrofactory” SRL) de la același offshore britanic „Chester Business” LP . Dreptul de proprietate asupra terenului a fost înregistrat la Cadastru pe 14 mai 2021.

Igor Dodon: „Lăsați procurorii să-și facă lucrul”

Igor Dodon a fost plasat în arest la domiciliul după ce, la 24 mai, procurori anticorupție și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate au efectuat mai multe percheziții la bunuri imobile care aparțin familiei sale, fostul președinte fiind cercetat penal pentru corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de Patrie și îmbogățire ilicită.

Fostul președinte Igor Dodon a fost reținut pe 24 martie pentru 72 de ore. Ulterior a fost plasat în arest la domiciliu

ZdG i-a solicitat fostului președinte să explice situația din jurul bazei de odihnă și declarațiile sale din ultimii ani despre această proprietate. Igor Dodon însă a refuzat: „Lăsați procurorii să-și facă lucrul”, ne-a transmis fostul șef al statului.

Nu este pentru prima dată când declarațiile lui Igor Dodon sunt ulterior contrazise de realitate. În mai 2011, pe când mai era parte a PCRM, ZdG scria că Igor Dodon, care candida atunci la funcţia de primar al Chișinăului , era văzut de vecinii de pe str. A. Xenopol din sect. Buiucani, aproape zilnic, intrând în curtea unei case cu 3 niveluri, care era aproape gata pentru a fi dată în exploatare.

Atunci, deşi oamenii ne anunțau că imobilul a fost construit de Compania „Reconscivil” special pentru familia Dodon, el nega că ar locui sau că ar intenționa să se mute în acea casă. „Vă referiți la casa de la Buiucani? Acolo, în vecinătate, în blocurile cu multe etaje, locuiește fratele şi nănașul meu. Poate acolo, când vin în vizită la ei, m-au văzut vecinii?”, ne întreba Dodon.

Casa fostului președinte Igor Dodon în ziua perchezițiilor și reținerii lui – 24 mai 2022

Peste doi ani, însă, acesta şi-a oficializat achiziția, înregistrând-o la Cadastru , deşi anterior susținea că nu are nicio legătură cu acea casă. Tranzacţia a avut loc, oficial, pe 29 iulie 2013, zi în care Dodon a luat un credit de 1,477 milioane de lei de la Victoriabank, bancă pe atunci controlată de politicianul Vladimir Plahotniuc, cu o rată a dobânzii de doar 8%, sub media de piaţă, care era în jur de 12%.

