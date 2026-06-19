Investiții străine, SUA și aderarea la UE. Interviu ZdG cu ambasadorul Canadei în R. Moldova: „Sunt companii care văd oportunități de colaborare aici”

„Aderarea la Uniunea Europeană va fi o realizare care va aduce beneficii nu doar generației actuale, ci și copiilor și nepoților voștri”, a afirmat ambasadorul Canadei în R. Moldova într-un interviu acordat ZdG la finalul mandatului său. Diplomatul canadian consideră că parcursul european al R. Moldova, reformele din ultimii ani și rezistența în fața amenințărilor externe au schimbat semnificativ percepția țării pe plan internațional. Gavin Buchan a ajuns ambasador al Canadei în R. Moldova, cu reședința la București, în 2023, într-o perioadă marcată de procesul de integrare europeană, dar și de războiul din Ucraina.

În cadrul interviului acordat ZdG, ambasadorul vorbește despre reformele și provocările R. Moldova, potențialul investițiilor canadiene, sprijinul pentru Ucraina, relațiile dintre Canada și Statele Unite după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, dar și despre beneficiile și compromisurile pe care le presupune aderarea la Uniunea Europeană.

— Dvs. ați devenit ambasador în R. Moldova în 2023, când țara noastră era la aproximativ un an după obținerea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană. Au trecut deja trei ani de atunci. Care este cea mai importantă schimbare pe care ați observat-o în R. Moldova în această perioadă?

— Înainte de 2020, relațiile dintre Canada și R. Moldova erau destul de limitate. Existau câțiva specialiști care studiau problema regiunii transnistrene din perspectiva securității, dar, în general, R. Moldova nu ocupa un loc important pe agenda publică din Canada.

După 2020 lucrurile au început să se schimbe. R. Moldova și-a ales clar direcția europeană, orientându-se către UE și instituțiile occidentale. Apoi a început războiul din Ucraina și a existat un sentiment real că soarta R. Moldova era în pericol. Dacă rușii ar fi ajuns la Odesa, exista percepția că R. Moldova ar fi fost atrasă înapoi în ceea ce ei numesc „Russkii Mir”. În același timp, R. Moldova era văzută ca o țară care încerca să facă lucrurile corect: să implementeze reforme, să democratizeze instituțiile și să își consolideze economia. Exista un sentiment foarte clar că R. Moldova era amenințată și că în Maia Sandu exista un lider capabil să vorbească direct cu liderii occidentali și să spună: „Luptăm pentru viitorul nostru. Luptăm pentru dreptul de a decide singuri asupra viitorului nostru. Ne puteți ajuta?”

Acest mesaj a rezonat puternic în Canada. De aceea, vizita Maiei Sandu în Canada, în 2023, a fost una definitorie. Ea a deschis un nou nivel de reflecție și angajament din partea Canadei, inclusiv prin alocarea unor resurse suplimentare.

— Există domenii în care vedeți progrese reale? Și în care domenii considerați că mai este încă mult de lucru?

— Aș cita unul dintre comisarii europeni, care a spus că R. Moldova este cel mai bun elev din clasa extinderii UE. Într-adevăr, ați făcut progrese în aproape toate domeniile. Au existat numeroase reforme economice și instituționale importante.

Totuși, chiar dacă sunteți cel mai bun elev din clasă, asta nu înseamnă că ați absolvit. Există numeroase domenii în care, deși se înregistrează progrese, mai este încă mult de muncă. Justiția este unul dintre cele mai dificile exemple. Trebuie să existe o justiție independentă, însă pentru aceasta este nevoie de un sistem judiciar capabil să funcționeze în mod real și deplin independent. Totuși, aceste lucruri nu se construiesc peste noapte.

Canada a trimis anterior judecători cu experiență pentru a colabora cu colegii din R. Moldova la elaborarea unei versiuni actualizate a Codului de valori și etică pentru sistemul judiciar. Recent, a fost aprobat și un nou proiect de colaborare cu Ministerul Justiției al Canadei pentru următorii ani. Prin urmare, în perioada următoare va exista și mai multă cooperare între sistemele de justiție ale Canadei și R. Moldova.

Sursa: Ministerul Energiei

— Săptămâna trecută, partenerii europeni au anunțat investiții de peste un miliard de euro pentru R. Moldova. Este țara noastră o destinație atractivă pentru companiile canadiene?

— În prezent, comerțul dintre Canada și R. Moldova este încă relativ limitat. Acesta este, pur și simplu, un fapt istoric. Dar vedem potențial? Absolut. Pe măsură ce R. Moldova se integrează în piața europeană și în lanțurile europene de aprovizionare, devine tot mai ușor pentru companiile canadiene să desfășoare activități aici.

Există și un factor politic. R. Moldova este percepută ca o țară mică, dar curajoasă, care face lucrurile corect în fața unei presiuni enorme venite din partea Rusiei. Această poveste atrage atenția. Există oameni de afaceri și investitori dispuși să privească R. Moldova cu alți ochi tocmai datorită acestei realități. În trecut, când R. Moldova era văzută doar ca o țară mică între Est și Vest, cu o situație politică neclară, interesul era mai redus.

— Ce ar trebui să facă R. Moldova pentru a atrage mai mulți investitori, inclusiv din Canada?

— Transparența și statul de drept sunt esențiale. Iar, după părerea mea, R. Moldova face progrese importante în aceste domenii. Dacă ar fi să dau un singur sfat, acesta ar fi să valorificați diaspora moldovenească. Aceasta este arma voastră secretă. Aveți mulți moldoveni în Canada. Ați deschis recent un nou consulat onorific la Montreal. Acești oameni păstrează o legătură specială cu țara de origine și vor fi interesați să revină pentru a face afaceri sau pentru a investi.

— În ce sectoare ale economiei moldovenești vedeți cel mai mare potențial pentru investiții și cooperare între Moldova și Canada?

— Există deja un anumit interes canadian în sectorul industriei de apărare. Sunt companii care văd oportunități de colaborare aici. Energia este un alt domeniu foarte promițător, în special energia curată. Tehnologia informației reprezintă, de asemenea, un sector cu potențial important, având în vedere competențele solide pe care R. Moldova le-a dezvoltat în domeniul IT. Dacă ne uităm la punctele forte ale R. Moldova, industria vinului este un exemplu evident. Investițiile externe în acest sector ar putea veni în mod firesc.

– În ultimii ani, R. Moldova a devenit o destinație atractivă pentur muncitorii străini, în special din Asia. Totuși, o parte a societății privește fenomenul cu scepticism. Unii se tem că, peste câțiva ani, vor exista mai mulți imigranți decât moldoveni. Canada este și ea o destinație importantă pentru imigrație. Care este experiența canadiană și ce mesaj ați transmite cetățenilor R. Moldova?

– Este un subiect complex. Canada este, prin tradiție, o țară construită prin imigrație. Avem anual o țintă de peste 300 de mii de noi imigranți. În anumite perioade, cifra a ajuns chiar la 400-500 de mii de persoane pe an. Există un întreg sistem prin care încercăm să integrăm acești oameni nu doar în economia canadiană, ci și în societatea canadiană. Ceea ce se întâmplă acum în R. Moldova seamănă mai degrabă cu ceea ce s-a întâmplat în Germania în anii 1960 sau, mai recent, în România.

România aduce anual între 90 și 100 de muncitori temporari. Realitatea este că, atunci când aduci muncitori temporari, o parte dintre ei vor rămâne. Unii își vor găsi parteneri de viață, își vor întemeia familii și vor decide să nu mai plece. Acesta este un proces firesc. Este o consecință normală a mobilității populației. Din acest motiv, trebuie să vă gândiți și la implicațiile pe termen lung asupra politicii de imigrație. Practic, deschideți o ușă. Poate că vin doar câteva mii de persoane pe an și doar câteva zeci sau sute aleg să rămână. Dar, pe parcursul unui deceniu sau două, aceste cifre se acumulează. De aceea trebuie să vă întrebați: cum facem ca acești oameni să devină parte a societății noastre? Cum îi ajutăm să învețe limba? Cum îi integrăm în sistemul educațional și în viața comunității? Cum îi ajutăm să înțeleagă ce înseamnă să fii cetățean al R. Moldova?

— Canada este unul dintre cei mai puternici susținători ai Ucrainei. Cum a schimbat războiul prioritățile Canadei? De asemenea, sunteți implicați în coordonarea Coaliției internaționale pentru întoarcerea copiilor ucraineni deportați. Aș vrea să vorbiți și despre acest subiect.

— În Canada trăiesc aproximativ un milion și jumătate de persoane de origine ucraineană. Este una dintre cele mai mari comunități diasporale din țara noastră. Canada s-a numărat printre statele care au reacționat cel mai ferm la invazia rusă, alături de țările baltice și Polonia. Pentru noi a fost foarte clar că invazia a fost ilegală, nejustificată și reprezintă un act de agresiune. Nu putem accepta sub nicio formă ca agresiunea rusă să ducă la pierderea integrității teritoriale sau a suveranității Ucrainei. Din 2022 și până în prezent, Canada a alocat peste 25 de miliarde de dolari canadieni pentru sprijinirea Ucrainei. Aveam programe de instruire militară pentru forțele ucrainene încă din 2014, prin Operațiunea Unifier. Aveam și programe de dezvoltare, însă după 2022, toate aceste eforturi au crescut nu de zece ori, ci de sute de ori.

Copiii ucraineni luați de ruși este unul dintre cele mai grave aspecte ale atrocităților comise de Rusia în Ucraina. Vorbim despre zeci de mii de copii ucraineni luați de lângă familiile lor și duși în Rusia. Unii dintre ei au fost duși în tabere de pregătire militară. Alții au fost supuși unor procese de îndoctrinare. Pentru mulți dintre copiii care s-au întors deja traumele psihologice sunt foarte profunde. Această problemă face parte din dimensiunea umană mai largă a procesului de pace din Ucraina.

— Odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, au apărut tensiuni vizibile, inclusiv din cauza tarifelor impuse de administrația condusă de acesta. Cum arată astăzi relația dintre Canada și SUA?

— Relația economică dintre Canada și Statele Unite s-a construit pe parcursul a șase sau chiar opt decenii de integrare continuă. Această integrare a adus beneficii enorme ambelor părți, dar a creat și dependențe. Aproximativ 70 % din exporturile canadiene merg către Statele Unite. Când administrația Trump a decis să introducă tarife comerciale inclusiv pentru Canada, acest lucru a reprezentat o inversare a procesului de integrare. A fost o schimbare foarte perturbatoare și reprezintă o provocare majoră pentru ambele economii. În același timp, este o decizie pe care Statele Unite au dreptul să o ia. Va afecta economia americană și va afecta economia canadiană. Dar suntem maturi și vom găsi modalități de a compensa aceste efecte prin dezvoltarea relațiilor comerciale cu alte regiuni ale lumii.

În ceea ce privește retorica despre transformarea Canadei în „al 51-lea stat” al SUA, aceasta îi irită pe canadieni. Suntem foarte mândri de independența noastră și nimic nu va schimba acest lucru.

– După revenirea lui Donald Trump la putere, au apărut articole și comentarii, inclusiv în publicații precum Politico, despre apropierea dintre Canada și Uniunea Europeană. Cum privesc canadienii această idee? Este realist să ne imaginăm Canada ca parte a Uniunii Europene?

– Există foarte multe obstacole practice, juridice și geografice care fac complicată, dacă nu chiar imposibilă aderarea Canadei la Uniunea Europeană. Totuși, acest lucru nu îi împiedică pe canadieni să zâmbească atunci când aud această idee. De fapt, în urmă cu aproximativ o lună a fost realizat un sondaj care arăta că majoritatea canadienilor ar privi favorabil aderarea la Uniunea Europeană.

Desigur, există argumente foarte solide împotriva unei astfel de posibilități. Însă niciunul dintre aceste argumente nu împiedică aprofundarea continuă a cooperării dintre Canada și Uniunea Europeană. Și exact asta facem acum. Avem un parteneriat în domeniul securității și apărării. Avem Acordul Economic și Comercial Cuprinzător (CETA), unul dintre cele mai ambițioase și eficiente acorduri comerciale moderne din lume. Canada a devenit primul partener non-european implicat în anumite mecanisme de cooperare pentru securitatea Europei, inclusiv în domeniul producției de apărare. Avem afinități culturale puternice cu Europa. Din perspectiva mea, nu a existat niciodată un moment mai bun pentru relațiile dintre Canada și Uniunea Europeană. Există foarte multe complementarități. Europa are nevoie de energie, iar Canada este un furnizor important. Există oportunități în domeniul mineralelor critice și al lanțurilor de aprovizionare. Există proiecte majore de investiții în Canada care caută capital european. Toate acestea fac ca perioada actuală să poată fi descrisă drept o nouă epocă de aur a relațiilor dintre Canada și Uniunea Europeană.

— De ce este importantă aderarea la UE și ce înseamnă ea în realitate pentru R. Moldova? Există doar beneficii sau presupune și anumite compromisuri?

— Orice acord internațional presupune anumite compromisuri. Iar aderarea la Uniunea Europeană este, în esență, un acord internațional foarte amplu. Înseamnă că renunți la o parte foarte limitată și foarte specifică a suveranității tale pentru a lua decizii împreună cu ceilalți membri. Aceste lucruri trebuie înțelese clar și asumate în cunoștință de cauză. Dar, dacă cineva dorește argumente în favoarea aderării, îi recomand să călătorească în statele baltice, în Polonia sau în România. Progresul realizat de aceste țări după aderarea la UE este extraordinar. Creșterea nivelului de trai este impresionantă. Eu am fost diplomat în Europa Centrală și de Est la începutul anilor 1990. Diferența dintre ceea ce am văzut atunci și ceea ce văd astăzi este uimitoare.

Nu este vorba doar despre fondurile europene. Este vorba despre participarea la piața comună, despre libertatea de circulație și despre predictibilitatea regulilor. Este vorba despre posibilitatea de a călători și de a face afaceri într-un spațiu integrat. Pe termen lung, este vorba și despre aderarea la Spațiul Schengen, despre faptul că nu mai vezi șiruri interminabile de camioane la frontieră și despre posibilitatea ca mărfurile și oamenii să circule liber. Beneficiile care derivă din întregul sistem al Uniunii Europene sunt extraordinare.

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

— Aveți un mesaj pe care ați dori să îl transmiteți cetățenilor?

— În Canada, admirăm și respectăm tot ceea ce ați realizat în ultimii ani. Admirăm lupta voastră pentru democrație, libertatea de exprimare și dreptul de a vă decide propriul viitor, mai ales în condiții atât de dificile. Mesajul meu este simplu: continuați pe acest drum. Aderarea la Uniunea Europeană va fi o realizare care va aduce beneficii nu doar generației actuale, ci și copiilor și nepoților voștri. Continuați reformele pe care le-ați început. Dacă veți persevera, viața va deveni mai bună pentru voi și pentru generațiile următoare.

— Ce veți lua cu dvs. din R. Moldova?

— Cu siguranță, vor exista câteva sticle de vin spumant moldovenesc în bagajele cu care mă voi întoarce acasă. Dar, dincolo de asta, voi lua cu mine sentimentul de parteneriat și colaborare pe care l-am simțit aici, precum și bucuria de a lucra la proiecte care îmbunătățesc concret viața oamenilor. Aceasta va rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri ale mandatului meu.

R. Moldova mi se pare fascinantă. Este un loc de întâlnire între lumi diferite, între influențe istorice, culturale și politice diverse. Într-un anumit sens, acest lucru îmi amintește de Canada. Canada este o țară bilingvă. Avem două sisteme juridice și o identitate construită din mai multe tradiții și culturi. Din acest punct de vedere, R. Moldova îmi pare mai familiară decât alte state din regiune. Cred că R. Moldova are potențialul de a fi o punte între lumi diferite.