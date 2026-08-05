„Aveam magazinul online gata, dar nu puteam încasa nicio plată.” Cum Shopify și Paynet Business au ajutat doi tineri din Sângerei să lanseze o afacere care livrează în peste 20 de țări

Adelina Țăruș, originară din Sângerei, și partenerul ei, Sinan Aydin, din Turcia, sunt împreună de aproape trei ani. Din dorința de a-și construi propriul drum, au decis să lanseze S&A Collection – un magazin online de haine. Pentru a-și transforma ideea în realitate, au mers la Istanbul, au vizitat mai multe fabrici și au ales un producător care să le realizeze propriile modele. Astăzi, produsul emblematic al brandului este tricoul Confident, cu croială unisex, conceput pentru a se potrivi mai multor tipuri de siluetă.

Shopify – platforma pe care și-au construit afacerea

Pentru magazinul lor online au ales Shopify, una dintre cele mai utilizate platforme de comerț electronic la nivel mondial.

„Shopify are foarte multe avantaje. Este o platformă internațională, are suport în mai multe limbi și oferă foarte multe instrumente pentru administrarea unui magazin online”, spune Sinan.

Produsele erau pregătite. Planul de afaceri era construit până la cel mai mic detaliu. Lipsea însă o piesă esențială: posibilitatea ca un client să plătească online.

Exact aici au apărut și primele dificultăți. Integrarea plăților online s-a dovedit mai complicată decât și-au imaginat, iar proiectul a fost pus temporar pe pauză.

„Am discutat cu mai multe bănci, dar informațiile erau complicate și nu înțelegeam care sunt pașii următori. La un moment dat am renunțat”, își amintește Adelina Tăruș.

Integrarea cu Paynet Business a schimbat totul

Situația s-a schimbat după ce au contactat Paynet Business.

„Ne-am gândit din nou la magazinul online și am sunat direct la Paynet Business. Am discutat direct cu unul dintre specialiști, iar în doar trei zile lucrătoare Paynet Business era deja integrat în Shopify”, spune Adelina.

Sinan spune că ușurința cu care Paynet Business s-a integrat în Shopify a fost unul dintre motivele decisive pentru alegerea serviciului.

„Paynet Business are integrare directă cu Shopify. Nu a fost nevoie de proceduri complicate. Am făcut testele, am verificat plățile și magazinul era pregătit pentru lansare.”

Mai mult decât integrarea propriu-zisă, cei doi apreciază suportul tehnic primit.

„De fiecare dată când aveam o întrebare, răspunsurile veneau foarte repede. Comunicăm inclusiv pe Telegram și suntem ghidați pas cu pas”, spune Sinan.

Astăzi, cu ajutorul Paynet Business, clienții S&A Collection pot plăti prin Visa, Mastercard, MIA, Apple Pay, Google Pay sau cu alte carduri emise peste hotare. Comenzile lor ajung nu doar în Republica Moldova, ci și în Belgia, Franța, Italia, Cehia și în alte peste 20 de țări.

O experiență simplă pentru clienți

Pentru comenzile venite prin Instagram, Facebook sau TikTok, plata poate fi făcută și printr-un simplu link generat prin Paynet Business.

„Trimitem clientului un link, acesta introduce datele cardului și plata este făcută în câteva secunde”, explică Adelina.

Ea spune că un proces simplu de plată influențează direct decizia de cumpărare.

„Dacă plata este complicată, clientul poate renunța la comandă. Când totul durează câteva secunde, șansele ca acesta să finalizeze cumpărăturile sunt mult mai mari.”

Rapiditatea contează și pentru antreprenori.

„Vedem imediat plățile în Paynet Business, iar transferurile se fac rapid. Economisim timp, bani și foarte mult stres”, spune ea.

Din propria experiență, ei recomandă combinația Shopify – Paynet Business ca o soluție care le-a simplificat activitatea încă din primele zile.

„Recomand din suflet Paynet Business, deoarece oferă exact ceea ce ai nevoie: o integrare rapidă, un proces de plată simplu pentru clienți și suport atunci când ai nevoie”, concluzionează Adelina Țăruș, fondatoarea S&A Collection.



Mai mult, comercianții care se conectează la Shopify prin Paynet Business beneficiază, în prima lună, de zero comisioane pentru tranzacții – până la atingerea pragului de 100.000 de lei încasări. Regulament campanie.

Despre Paynet

Paynet este lider FinTech în Moldova, specializată în proiecte tehnologice B2B și B2C. Portofoliul include procesarea plăților electronice, integrare prin sistemul național de plăți MIA, transferuri locale și internaționale prin Sapi și SEPA, transfer la card Visa/Mastercard, managementul programelor de loialitate și soluții de plată online.