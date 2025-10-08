Cât timp pierzi cu hârtii și drumuri la bancă? IMM-urile din Moldova au acum o scurtătură digitală: Paynet Business

Dacă ai o afacere în Moldova, știi deja cum arată o zi obișnuită: alergi după clienți, rezolvi comenzi, faci planuri. Și, pe lângă toate astea, te lovești de dosare, semnături interminabile, cozi la bancă. Exact când ai cel mai mare nevoie de timp, ți-l fură birocrația.

Paynet Business a fost creat tocmai pentru asta: să îți redea timpul și energia. Nu este doar o aplicație, ci un partener digital pentru afacerea ta. Totul se mută online și se simplifică: completezi formularul online, transmiți documentele, semnezi electronic și în 24 de ore ai contul activ, din momentul semnării contractului. În loc de zile pierdute, doar câteva click-uri.

„Prin lansarea Paynet Business dorim să sprijinim antreprenorii locali, oferindu-le un instrument digital sigur, rapid și ușor de utilizat, care să răspundă realităților economiei moderne. Această soluție a fost concepută pentru a reduce povara birocratică, pentru a le oferi companiilor acces direct la instrumente financiare de ultimă generație și pentru a optimiza procesele de lucru atât la nivel de management, cât și la nivel contabil. Ne propunem să contribuim la consolidarea mediului de afaceri din Republica Moldova prin digitalizare și eficiență, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii să poată dedica mai mult timp dezvoltării strategice și mai puțin – procedurilor administrative”, a declarat Călin Gryadchenko, director executiv Paynet.

Ce înseamnă concret pentru tine

Paynet Business nu e doar despre conturi și plăți. E despre cum îți faci viața mai ușoară ca antreprenor prin:

Plăți online rapide – integrate pe site , CRM sau prin linkuri de plată.

– integrate pe site , CRM sau prin linkuri de plată. Încasări instant – prin MIA și transferuri în MD și UE.

– prin MIA și transferuri în MD și UE. Control din mers – prin aplicația mobilă, cu rapoarte clare pentru tine și contabil.

– prin aplicația mobilă, cu rapoarte clare pentru tine și contabil. Siguranță și flexibilitate – fiecare coleg are acces diferențiat.

– fiecare coleg are acces diferențiat. Zero taxe – pentru deschiderea și administrarea contului.

În loc de bătăi de cap, mai mult timp pentru a crește vânzările și a atrage clienți. Totul este aprobat și licențiat de Banca Națională a Moldovei, deci siguranța e garantată.

Nu e doar teorie, ci soluții aplicate. O companie de consultanță din Chișinău și-a deschis contul în 24 de ore din momentul semnării contractului, complet online, fără drumuri la bancă. Fondatorul are acum rapoarte financiare clare în aplicație, iar contabilul lucrează cu acces separat, exact la ce are nevoie. Sau să luăm exemplul unui magazin online din Bălți: în loc să transmită clienților instrucțiuni complicate de plată, transmite un link de plată creat în app Paynet Business și banii intră instant. Rezultatul: mai puține comenzi abandonate, mai mulți clienți mulțumiți.

Antreprenorii nu au nevoie de obstacole în plus. Au nevoie de drum liber către dezvoltare. Alege Paynet Business și transformă orele pierdute pe birocrație în timp câștigat pentru ce contează cu adevărat!

Despre Paynet

Paynet este lider în domeniul FinTech din Moldova, specializată în dezvoltarea și gestionarea proiectelor tehnologice B2B și B2C. Portofoliul Paynet include procesarea plăților electronice, integrarea plăților prin sistemul medical național de plăți MIA, asigurarea transferurilor locale și internaționale prin Sapi și SEPA, transfer la card Visa/Mastercard local și internațional, managementul programelor de loialitate și soluții de plată online.