VIDEO Cum și-a accelerat o afacere din Moldova procesele financiare cu ajutorul Paynet Business

Nu trebuie să fii expert în IT ca să îți digitalizezi afacerea. „STEP IT Academy” a făcut-o fără stres, cu ajutorul Paynet Business – o soluție digitală completă și modernă, dedicată IMM-urilor, care elimină cozile, hârtiile și timpul pierdut la ghișee. Drept rezultat, plățile merg la fel de rapid ca un click pe „start”, iar părinții pot achita cursurile de oriunde, în câteva secunde, fără să mai piardă timp la bancă sau la casierie. Echipa Academiei gestionează acum plățile instant, contabilii au raportarea sub control, iar întreg procesul financiar este mai simplu și mai sigur. În doar câteva clickuri, o provocare de zi cu zi s-a transformat într-o experiență ușoară, atât pentru clienți, cât și pentru companie.

De la sală de curs, la business digitalizat

„STEP IT Academy” este o instituție care, de mai bine de un deceniu, pregătește copii, adolescenți și adulți pentru cariere în IT – un domeniu care se mișcă rapid și nu admite întârzieri. Cu sute de studenți înscriși lunar, academia a crescut constant, dar, pe măsură ce activitatea s-a extins, provocările administrative au devenit tot mai evidente.

În primii ani, scenariul era mereu același: părinții trebuiau să aleagă între a merge fizic la ghișeul băncii sau a veni la birou pentru a achita cursurile. Rezultatul? Întârzieri, confuzie și timp pierdut – atât pentru clienți, cât și pentru echipa administrativă.

Pentru o instituție care predă tehnologie, pasul spre digitalizare era doar o chestiune de timp. Gestionarea plăților în mod tradițional devenise tot mai anevoioasă, mai ales odată cu creșterea numărului de cursanți. Era nevoie de o soluție simplă și sigură, care să le permită oamenilor să achite online, rapid și fără bătăi de cap. Așa a început procesul de transformare – dintr-o nevoie practică, a apărut un sistem modern, care a făcut plățile mai ușoare pentru toți.

Larisa Rusu, directoarea „STEP IT Academy”:

„Integrarea cu sistemul intern MyStat a fost surprinzător de fluidă. A fost foarte simplu să implementăm acest sistem, am găsit foarte rapid răspunsuri la toate întrebările, printr-o comunicare eficientă. Ceea ce părea o schimbare tehnică dificilă s-a transformat într-un proces simplu, finalizat rapid.”

Astăzi, un student „STEP IT Academy” poate fi oriunde în lume – în trafic, acasă după miezul nopții sau în vacanță – și totuși să-și achite cursul în câteva secunde. Plățile online se fac simplu, prin câteva clickuri, fără introducerea unor date complicate sau coduri IBAN. Procesul este rapid, intuitiv și sigur, exact așa cum se așteaptă un elev care studiază tehnologia.

Pentru echipa de contabilitate, digitalizarea sistemului de plăți a adus o schimbare majoră. Tranzacțiile se procesează aproape instantaneu, iar gestionarea lor a devenit mult mai eficientă. Raportarea financiară se face acum fără întârzieri, iar controlul asupra fluxurilor de bani este mult mai clar. Totul se întâmplă în timp real, ceea ce a redus semnificativ volumul de muncă manuală și riscul de erori.

Rezultatele acestei transformări sunt deja vizibile. Tot mai mulți clienți aleg să plătească prin Paynet Business, iar plățile online reprezintă deja o parte semnificativă din totalul lunar al tranzacțiilor. Pentru Academie acest pas a fost nu doar o modernizare tehnică, ci o investiție în eficiență și confort – pentru echipă și pentru elevi.

Larisa Rusu, directoarea „STEP IT Academy”:

„Atunci când alegi instrumentele potrivite, nu doar îți simplifici activitatea, ci câștigi libertate. Libertatea clienților de a plăti oricând și de oriunde, libertatea echipei de a se concentra pe ceea ce contează cu adevărat – creșterea, inovarea și experiența oferită.”

„STEP IT Academy” folosește Paynet Business pentru a procesa plăți instant de la sute de studenți lunar, eliminând comisioanele și oferind flexibilitate maximă într-o piață care nu mai tolerează fricțiuni inutile.

Și tu poți alege să fii antreprenor care ține pasul cu economia digitală. Descoperă mai multe pe https://paynet.md/merchant/ro și vezi cum poți câștiga timp pentru ceea ce contează cu adevărat: creșterea afacerii tale!

Despre Paynet

Paynet este lider în domeniul FinTech din Moldova, specializat în dezvoltarea și gestionarea proiectelor tehnologice B2B și B2C. Portofoliul Paynet include procesarea plăților electronice, integrarea plăților prin sistemul național de plăți MIA, asigurarea transferurilor locale și internaționale prin Sapi și SEPA, transfer la card Visa/Mastercard local și internațional, managementul programelor de loialitate și soluții de plată online.