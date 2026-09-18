Militarizarea copiilor în Rusia este un lucru bine cunoscut. Regiunea transnistreană îi urmează exemplul, dar nu sunt scutiți de acest mecanism nici copiii din dreapta Nistrului.

Să vedem cum începe, de facto, militarizarea copiilor. Procesul poate începe cu o excursie gratuită, o tabără, o lecție despre drone, încurajarea de a te înrola și, nu mai puțin important, insuflarea ideii că moartea pentru „patrie” este o formă supremă de onoare.

Creierul unui copil este ca un burete care absoarbe absolut tot: și bine, și rău, și informații veridice, și propagandă. Da, în cazul adulților, schema funcționează la fel, doar că adulții au mai multe cunoștințe, mai multă experiență de viață și, logic, ar trebui să poată face deosebire între un fals și un adevăr. Copiii însă, mai ales cei de vârstă preșcolară, dar și adolescenții, sunt doar la început de cale, ei pot doar să absoarbă informația, neștiind ce să facă mai departe cu ea.

Peste 120 de copii – în școlile militare din regiunea transnistreană

În regiunea transnistreană, 127 de copii au fost înscriși în anul de studii 2026–2027 în două instituții militarizate. Potrivit Asociației „Promo-LEX”, 65 de copii au fost admiși la Școala militară „Suvorov” din Tiraspol, subordonată așa-numitului „minister al apărării”, iar 62 – la școala de cadeți din Bender, care se află în subordinea așa-numitului „minister al afacerilor interne”.

În Rusia, astfel de instituții funcționează de mai bine de 80 de ani. Da, astfel de școli sunt și în alte state, precum SUA, doar că acolo ele sunt private și sunt acceptați copii în vârstă de 14–18 ani. Iar ulterior, aceștia nu au nicio datorie și nu sunt obligați să se înroleze în armată.

În F. Rusă însă, copiii sunt admiși de la 10–11 până la 17 ani, adică de la o vârstă mult mai fragedă, când pot fi ușor manipulați. Mai mult, din acest an, elevii din Rusia chiar în școală vor învăța pregătire militară de bază, inclusiv armament și medicină de urgență pe câmpul de luptă, începând cu vârsta de 13 ani.

Juridic, instituțiile militare din regiunea transnistreană nu aparțin F. Ruse. De facto însă, situația este alta. Școala de cadeți, înființată în 2002, a fost prima instituție de învățământ cu profil militar pentru copii creată în regiune. Iar școala militară „Suvorov” a fost înființată cu sprijinul F. Ruse în 2017, la trei ani după anexarea Crimeei și declanșarea războiului împotriva Ucrainei.

Copiii pot ajunge în acest sistem, la fel ca și în Rusia, de la 11 ani. Aici ei poartă uniforme de camuflaj militar, trăiesc în regim de cazarmă și se află sub supravegherea permanentă a personalului militar. Pe lângă disciplinele de bază, elevii urmează pregătire militară, inclusiv instruire privind utilizarea armelor și dronelor.

Un copil de 11 ani, însă, nu are nevoie de cazarmă pentru a deveni un cetățean bun și nici de armă pentru a-și iubi patria.

Dar care este riscul la care sunt expuși acești copii? Promo-LEX avertizează că ei pot fi constrânși de structurile paramilitare să semneze contracte de serviciu pe termen lung, iar refuzul de a le semna atrage represalii.

Militarizarea în tabere

Totuși, militarizarea nu începe neapărat în cazarmă. Ea poate începe într-o tabără. De exemplu, în luna iunie a acestui an, mai mulți copii din regiunea transnistreană au ajuns la Centrul pentru Copii „Artek”, situat în Crimeea ocupată. De menționat că participarea copiilor la aceste evenimente s-a desfășurat în condiții de risc sporit din cauza luptelor continue în regiune. De altfel, acest centru se află sub sancțiuni internaționale pentru implicarea în strămutarea forțată și îndoctrinarea ideologică a copiilor ucraineni, adică specializarea acestui centru este spălarea de creiere.

Ulterior, un grup de copii din regiunea transnistreană a mers la Centrul rus „Orlionok”, aflat, de asemenea, sub sancțiuni internaționale pentru desfășurarea unor programe de educație militaro-patriotică. Mai mult, din 2024, acest centru găzduiește și un muzeu dedicat războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Mă întreb, ce oare i-a determinat pe acei părinți să-și trimită copiii într-o regiune cu risc militar sporit, unde cad drone și explodează bombe?

Copii moldoveni, la tabăra unde au fost ținuți forțat copii ucraineni

Dar și copiii din dreapta Nistrului nu sunt scutiți de manipulare, Rusia și anumiți politicieni pro-ruși jucând un rol important în acest sens. Acest lucru a fost confirmat de investigația ZdG, potrivit căreia zeci de copii din R. Moldova au participat la o tabără de odihnă din F. Rusă prin intermediul unui program finanțat de organizația „Eurasia”, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în dosarul „Furtul miliardului”. Scopul programului, potrivit site-ului organizației, ar fi fost „modelarea imaginii Rusiei în ochii tinerei generații”.

Paradoxal este faptul că și copiii din R. Moldova au fost duși în tabăra de odihnă „Orlionok”, adică acolo unde anterior au fost ținuți în mod forțat copii ucraineni pentru „reeducare” și adopție ilegală.

După investigația ZdG, autoritățile au inițiat o anchetă de serviciu. Și știți care este rezultatul? Rezultatul este zero, nicio sancțiune. Iar lipsa rezultatului poate încuraja acești subiecți politici să-și continue calea propagandei.

„Eroi” penali, alături de copii

În Rusia, evident, lucrurile au mers mult mai departe. Acolo, militarizarea copiilor nu a început acum, iar spălarea de creiere durează decenii și începe încă din grădinițe, inclusiv prin vizitele unor așa-numiții „eroi” de război. Novaia Gazeta Europe relata că mii de participanți de război au fost implicați în astfel de activități, iar unii chiar au fost angajați în școli, predând (atenție!) „lecții de curaj”.

Ba chiar au existat cazuri în care foști membri Wagner, recrutați din închisori, unii condamnați pentru infracțiuni grave, au fost prezentați copiilor drept „eroi”. Doar că autoritățile ruse, dar și învățătorii, uită să le spună despre multiplele cazuri de recidivă ale acestor „eroi”.

Potrivit The Moscow Times, cel puțin 190 de dosare penale au fost deschise împotriva unor foști membri Wagner grațiați după participarea la război. Printre acuzații s-au numărat crime, tentative de omor, infracțiuni legate de droguri și violuri, comise inclusiv față de copii.

Și acești indivizi ajung să le vorbească elevilor despre… „patriotism”, autoritățile oferindu-le acces liber la copii și adolescenți.

Un copil nu trebuie să devină carne de tun

În Rusia, lecțiile patriotice, rescrierea manualelor de istorie, întâlnirile cu militari au devenit parte a politicii de stat. Un studiu publicat de Oxford Academic vorbește despre „militarizarea copiilor în Rusia lui Putin” și despre glorificarea războiului în cadrul educației patriotice.

Copilului i se spune că patria este amenințată, că dușmanii sunt peste tot, că istoria justifică războiul și că soldatul este eroul suprem. Deci, propaganda nu începe direct pe câmpul de luptă. Ea începe în clasă, în manual, într-o tabără, copiilor impunându-li-se ideea că războiul este ceva fascinant.

Iar printre rânduri, apare întrebarea pe care propagandiștii, deși nu o rostesc direct, o subînțeleg:

dacă patria înseamnă Putin, iar Putin îți cere să mori pentru patrie, ești gata să mori pentru el?

Un copil nu trebuie educat să se sacrifice. Nu trebuie pregătit să devină carne de tun într-un război pornit de un lider obsedat de putere. Patriotismul nu înseamnă să mori pentru Putin!