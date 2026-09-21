STRATCOM: Survolarea spațiului aerian moldovenesc este urmată de valuri de propagandă ostilă
Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut simțitor în ultimele luni, fiind înregistrate inclusiv cazuri soldate cu explozii. Fiecare incident este urmat de valuri de propagandă care mută atenția de la agresorul real, informează Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (CCSCD).
Potrivit comunicatului de presă, printre tacticile folosite se numără: inversarea vinei, în care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat, amplificări de tip „copy-paste”: răspândirea rapidă și în masă a aceluiași text, prin copiere și distribuire repetată pe rețelele sociale, forumuri sau platforme de chat și gruparea nemulțumirilor: punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri, alături de subiectul dronelor, pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului.
Astăzi, 21 septembrie, Serviciul operații aeriene al R. Moldova a informat că la ora 00:17, sistemele de supraveghere din dotare au detectat în spațiul aerian național traversarea neautorizată a unui obiect aerian neidentificat. Potrivit datelor, aparatul de zbor a fost observat deplasându-se din direcția localității Tribusivca, reg. Vinița, Ucraina, spre localitatea Hristovaia, segmentul transnistrean, R. Moldova, după care a fost observat deplasându-se spre nord, localitatea Iampol, regiunea zonei de frontieră.
„Valurile concertate de propagandă urmăresc să intimideze populația, să sporească sentimentul de insatisfacție față de acțiunile sau inacțiunile autorităților, să submineze eforturile de consolidare a capacității de apărare, să diminueze sprijinul pentru Ucraina, să inoculeze frica și să influențeze opinia publică în vederea abandonării parcursului european pentru a «recăpăta» o siguranță falsă. Istoria ne arată că, dacă te supui fricii, Rusia nu se oprește, ci își intensifică presiunea și intimidarea.
Aceasta ne mai demonstrează că lipsa capacității naționale de apărare este mult mai costisitoare pentru stat, societate, și la nivel individual, de cetățean, atunci când se declanșează agresiunea împotriva sa, decât investițiile constante în propria capacitate de apărare. Investițiile în apărare fie descurajează agresorul, fie oferă mijloace de apărare și, în consecință, o protecție mai bună a infrastructurii naționale. Nu în ultimul rând, istoria recentă ne oferă multiple exemple când Rusia încalcă neutralitatea unui stat, adoptată prin lege și recunoscută pe plan internațional„, scrie CCSCD.