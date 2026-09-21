STRATCOM: Survolarea spațiului aerian moldovenesc este urmată de valuri de propagandă ostilă

Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut simțitor în ultimele luni, fiind înregistrate inclusiv cazuri soldate cu explozii. Fiecare incident este urmat de valuri de propagandă care mută atenția de la agresorul real, informează Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (CCSCD).

Potrivit comunicatului de presă, printre tacticile folosite se numără: inversarea vinei, în care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat, amplificări de tip „copy-paste”: răspândirea rapidă și în masă a aceluiași text, prin copiere și distribuire repetată pe rețelele sociale, forumuri sau platforme de chat și gruparea nemulțumirilor: punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri, alături de subiectul dronelor, pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului.

Astăzi, 21 septembrie, Serviciul operații aeriene al R. Moldova a informat că la ora 00:17, sistemele de supraveghere din dotare au detectat în spațiul aerian național traversarea neautorizată a unui obiect aerian neidentificat. Potrivit datelor, aparatul de zbor a fost observat deplasându-se din direcția localității Tribusivca, reg. Vinița, Ucraina, spre localitatea Hristovaia, segmentul transnistrean, R. Moldova, după care a fost observat deplasându-se spre nord, localitatea Iampol, regiunea zonei de frontieră.