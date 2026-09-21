VIDEO Unde este și unde muncește Vladimir Andronachi? Cum (nu) răspunde avocatul său

Unde este Vladimir Andronachi și de ce nu s-a prezentat din nou în fața instanței? Fostul deputat democrat urma să depună declarații în dosarul în care este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, dar a lipsit și de la ședința din 21 septembrie.

Acum zece zile, apărarea susținea că inculpatul s-ar afla la tratament în Viena, dar dădea asigurări că acesta va reveni și va fi audiat. Între timp, lucrurile s-au schimbat: Andronachi a cerut să nu mai ofere declarații în acest dosar. Apărarea a motivat că acesta figurează și în alte cauze penale, iar declarațiile sale ar putea fi folosite împotriva lui.

Între timp, procurorul de caz consideră că absențele repetate au „o tentă de tergiversare” a procesului.

ZdG a încercat să afle unde se află fostul deputat, de ce lipsește din nou de la proces și ce s-a schimbat între cele două ședințe.

Vladimir Andronachi este judecat pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, prejudiciul imputatfiind de 26 de milioane de lei.

În același dosar este judecat și Anatolie Blonschi, acuzat de complicitate la spălarea banilor, acesta pledând nevinovat.

De la tratament la Viena, la „muncă peste hotare”. Andronachi lipsește din nou de la ședința la care urma să depună declarații





Singurul dosar disjuns din „Frauda bancară” cercetat cu ușile închise

O investigație RISE arată cum ar fi estorcat Vladimir Andronachi cei 26 de milioane de lei, sumă care i se incriminează.

În noiembrie 2014, Universal Proiect SRL, al cărui asociat unic era compania „Black Sea Holdings SA”, controlată de soția deputatului Andronachi, beneficia de două transferuri de la Banca de Economii (BEM) în valoare de 32,8 milioane de lei.

După mai multe tranzacții, peste aproape un an, pe 22 octombrie 2015, 32,8 milioane de lei s-au întors în Moldova pe conturile companiei „Universal Proiect SRL”, iar în aceeași zi, firma a transferat 6,8 milioane de lei către Banca de Economii.

Restul 26 de milioane de lei au dispărut din circuit, dar au apărut ulterior în rechizitoriul procurorilor. Dosarul este examinat de magistratul Gheorghe Balan, care a dispus cercetarea cu ușile închise, fără acces public, motivând că dosarul conține acte bancare secrete. Totuși, este singura cauză penală disjunsă din dosarul „Frauda bancară” care se examinează cu ușile închise.

Andronachi, cercetat pentru schema de la ASP

Vladimir Andronachi este vizat și într-un dosar penal care vizează o schemă cu implicarea Agenției Servicii Publice (ASP). Din 2024 remisă în judecată, cauza nu a avansat prea mult. Abia în februarie 2026 a fost finalizată citirea învinuirii celor patru inculpați în dosar.

„Deci, perioada faptelor care i se incriminează lui Vladimir Andronachi pe acest dosar este perioada anilor 2019–2020. Sunt învinuiți pentru faptul că, acționând în interesul unui grup criminal, au perfectat acte juridice pentru a prelungi contractul cu o companie externă, căruia îi era achitată o anumită taxă pentru fiecare act eliberat de ASP, această taxă fiind denumită taxa royalty. În total, acestei companii i-a fost achitată în perioada anilor 2019–2020 o sumă de peste 140 milioane de lei, care este și prejudiciu pe acest dosar incriminat acestor persoane și este prejudiciul adus nemijlocit ASP”, a explicat Marcel Dumbravan, procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.

Este vorba despre compania lituaniană „Garsu Pasaulis”, care a fost contractată pentru a livra blanchete pentru acte de identitate. La rându-i, compania a contractat două offshore-uri afiliate lui Plahotniuc pentru drepturi de utilizare a unui soft.

Ulterior, Garsu Pasaulis a fost nevoită să semneze un nou contract cu OPTIMO IT SOLUTIONS pentru aceleași servicii – softul de personalizare a actelor de identitate moldovenești. Compania ar fi fost afiliată lui Andronachi.

Dosarul „Metalferos”, episodul Andronachi, trenează la faza de urmărire penală

Din 2022, Andronachi este vizat și în dosarul „Metalferos”. Chiar dacă episodul în care figurează acesta trenează la faza de urmărire penală, mai multe cauze au fost remise în instanță, iar unul dintre cei ajunși pe banca acuzaților și-a recunoscut deja vina.

Fără a deține vreo funcție publică, Plahotniuc influența activitatea întreprinderii de stat „Metalferos”, inclusiv prin intermediul lui Vladimir Andronachi, potrivit unui fost director al întreprinderii, Victor Ostap.

Explicată pe scurt, schema de la Metalferos se referă la intermedierea de către niște firme căpușă, controlate din umbră de mai multe grupuri criminale organizate, a vânzării de metale.

În 2025, unul dintre dosarele intentate pe numele lui Vladimir Andronachi încă în 2021 a fost completat cu încă un episod, acesta fiind plasat în arest preventiv.

Potrivit șefului PA, cumulat, cele două episoade se referă la circa un milion de dolari. Andronachi a scăpat de arest și în acest dosar. De această dată, nu în bază de garanții, ci în baza unei greșeli admise de justiție în procesul de prelungire a arestului preventiv.

Totodată, Andronachi mai este vizat într-un dosar aflat în gestiunea PCCOCS pentru tentativa de a deposeda R. Moldova de clădirea consulatului de la Odesa, abuzând de funcția pe care o deținea. Pus sub învinuire în 2022, dosarul se află încă la faza de urmărire penală.