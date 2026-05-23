Pașapoarte rusești printr-o „procedură simplificată” pentru locuitorii din stânga Nistrului: care este adevărata miză?

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat vineri, 15 mai, un decret prin care cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit vârsta de 18 ani și locuiesc permanent în regiunea transnistreană vor putea depune cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse fără respectarea unor condiții prevăzute de legislația generală privind cetățenia.

În document se menționează că măsura este introdusă „în scopul protecției drepturilor și libertăților omului și cetățeanului”, cu trimitere la Legea federală rusă privind cetățenia din 2023. Asta deși, în urma mai multor decizii luate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Rusia este recunoscută vinovată de încălcarea drepturilor omului în regiune.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că acest „gest” ar putea servi drept modalitate de a recruta mai multe persoane pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Ce înseamnă acest decret pentru oamenii din regiunea transnistreană? Care este miza acestei decizii? Cum poate afecta această decizie securitatea R. Moldova?

Ileana Racheru, expertă în spațiul ex-sovietic

Rusia a distribuit și în trecut pașapoarte pentru locuitorii regiunii separatiste. Mă îndoiesc că se vor îngrămădi bărbați din regiune să meargă în Rusia pentru a fi ulterior trimiși pe frontul din Ucraina să moară pentru Putin. Dacă, într-adevăr, Moscova ar fi preocupată de soarta cetățenilor săi din malul stâng al Nistrului, nu ar mai întreține în regiune un regim separatist și trupe de ocupație cu o situație economică dezastruoasă.

Este mai mult o decizie propagandistică a Kremlinului, care dorește sa intimideze Chișinăul printr-o măsură similară celor adoptate în Donețk și Luhansk în contextul eforturilor autorităților R. Moldova de a reintegra regiunea și al excluderii Moscovei din formatul de negocieri. Vedeți cum ambasadorul Ozerov tot insistă pentru reluarea formatului 5+2, care e clar depășit din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Nu schimbă de facto situația de securitate a țării. Nu cred că aduce nimic nou pentru securitatea regională în condițiile în care armata rusă nu reușește sa înainteze pe frontul din Ucraina și chiar teritoriul F. Ruse nu poate fi apărat eficient de atacurile cu drone ale Kievului.

Vadim Vieru, avocat și director de program Promo-Lex

Invocarea protejării drepturilor omului sfidează realitatea. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat deja în zeci de hotărâri responsabilitatea Moscovei pentru abuzuri grave în stânga Nistrului, de la tortură la cenzură. Pretinsa protecție prin pașapoarte este un fals evident. Reprezintă un truc ieftin pentru mascarea propriilor abuzuri. Acest act pică testul pragmatismului.

Astăzi, valoarea pașaportului rusesc a atins minime istorice. Nu mai oferă securitate sau oportunități. Aduce doar izolare internațională, sancțiuni și riscul recrutării militare. Locuitorii din zonă înțeleg perfect situația, optând masiv pentru actele statului moldovenesc. Acestea garantează drepturi depline, libertate de mișcare în Uniunea Europeană și perspective clare. Documentul rămâne un experiment public inutil. Rămâne de văzut câți oameni vor dori asumat o legătură cu un stat agresor.

Prognosticul meu este simplu – interesul real tinde spre zero. Adunarea a maxim 1000 de cereri ar fi o surpriză majoră. Decretul în sine nu este un act de protecție. În acest caz particular, este un gest de disperare geopolitică, dovada incontestabilă a erodării influenței ruse.

Irina Tabaranu, jurnalistă și cofondatoare a portalului „Zona de Securitate”

Pașaportul rus în stânga Nistrului este oferit de ani de zile după proceduri simplificate, iar consulatul ilegal din regiune a oferit deja sute de mii de pașapoarte rusești acolo.

Acest decret publicat noaptea nu cred că mai uimește pe cineva, dar se înscrie în logica Kremlinului: să însemne următoarea victimă sau un nou subiect de propagandă – „Uitați cum protejăm oamenii de acolo, în timp ce Chișinăul nu le mai oferă cetățenie.” O grijă cu urme de sânge, de fapt. Sute de mii de ruși au fost duși drept carne de tun la război, alte sute de mii nu știu cum să scape de acest pașaport, iar tot atâția au plecat în străinătate și speră să obțină o altă cetățenie numai să nu aibă motiv de a fi „salvați”.

Oamenii din regiune acum sunt mai vulnerabili ca niciodată. Cu pensii mizere și salarii plătite în două tranșe, li se bagă pe gât cetățenia unui stat agresor și perspectiva de a deveni carne de tun. Vă asigur că nu acesta este viitorul pe care și-l doresc, doar că nimeni nu-i întreabă.

Curioasă coincidență este și vizita lui Ozerov la Tiraspol în aceeași zi.

Sursa: Irina Tabaranu

Valeriu Pașa, președindetele comunității Watchdog.md

Oricine și-a dorit a primit demult pașaport rusesc. În schimb, se va discuta, va fi perceput ca o schimbare de situație. Imediat se asociază cu o altă decizie recentă rusească – o lege care permite lui Putin să folosească armata peste hotare dacă „sunt acolo arestați cetățeni ruși”.

Scopul? Să se vorbească despre asta în R. Moldova, pentru că după 34 de ani conducerea noastră, în sfârșit, îndrăznește să facă pași concreți care vor apropia reintegrarea țării. Viteza cu care canalele de propagandă au dat „știrea” denotă că este o operațiune informațională pregătită. Scopul este să joace pe frica de război atât a decidenților, a cetățenilor de rând, care să zică: „Dar hai mai bine să nu facem nimic cu Transnistria, ca să nu ne atace nebunul ăsta!”, dar și a europenilor, care eventual să zică: „Dar ce ne trebuie nouă o țară cu cetățeni ruși pe teritoriul ei, ca să nu cumva să nimerim în război cu Rusia.” De parcă ar fi puțin ruși în țările europene sau că Putin nu i-ar putea inventa.

Adevărul este că Putin, dacă ar fi avut posibilitatea să atace pe cale militară R. Moldova, o făcea. Dacă va decide să atace orice alt stat – o va face. Singura ce îl poate opri și îl oprește este conștientizarea faptului că nu își va putea atinge obiectivele prin război. Are deja unul în care s-a împotmolit. R. Moldova este azi protejată nu pentru că „nu zădărăște ursul”, dar pentru că ucrainenii își varsă sângele ca să nu-i lase pe ruși mai departe.