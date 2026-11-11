Zi de doliu național în Bulgaria după accidentele în lanț produse pe autostrada Trakia. Un șofer român de camion, reținut

Miercuri, 11 noiembrie, Bulgaria a declarat zi de doliu național pentru comemorarea victimelor celor două accidente grave în lanț produse pe autostrada Trakia, în apropiere de orașul Iambol, soldate cu moartea a 11 persoane și alte 51 fiind rănite, potrivit Radio Bulgaria.

În memoria acestora, drapelele naționale arborate la instituțiile publice au fost coborâte în bernă. Evenimentele oficiale festive și manifestările de divertisment au fost anulate.

Premierul Rumen Radev și-a anulat participarea la Conferința ONU privind schimbările climatice COP31, organizată la Antalya, în Turcia.

Guvernul Bulgariei urmează să aprobe acordarea unor compensații financiare familiilor persoanelor decedate în accidentul în lanț.

Pe 10 noiembrie, în apropierea nodului rutier Zimnița de pe autostrada Trakia, 11 persoane și-au pierdut viața. Alte 51 de persoane rănite au fost internate în spitale. Cei mai mulți pacienți se află în continuare la tratament în Sliven, 18.

La Iambol, opt răniți sunt încă internați, iar la Burgas sunt tratați șapte răniți. Treisprezece persoane se află în stare gravă. Cea mai gravă este starea unui cetățean român internat într-un spital din Burgas.

Autostrada Trakia a fost redeschisă circulației în ambele sensuri pe tronsonul dintre nodurile rutiere Zimnița și Kabile, de unde au fost îndepărtate cele 86 de vehicule implicate în accidentul în lanț. Guvernatorul regiunii Iambol, Gheorghi Cialakov, a avertizat că în zona accidentului s-a instalat din nou ceața.

„Ceața favorizează producerea accidentelor, dar înseamnă vizibilitate redusă, la fel ca în cazul conducerii pe timp de noapte”, a declarat directorul Serviciului Național de Investigații, Marian Marinov.

El a precizat că, din cauza complexității cazului, ancheta va fi preluată de Serviciul Național de Investigații.

Un șofer român de camion, reținut în Bulgaria după accidentul în lanț

Potrivit MediaFax, un cetățean român, șofer al unui camion implicat în accidentul rutier grav produs pe Autostrada Trakia din Bulgaria, a fost reținut de autoritățile bulgare. Acesta este singura persoană aflată în arest în acest moment, în urma celor două accidente în lanț în care 11 persoane au murit și 51 rănite.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile bulgare, șoferul român a fost audiat în cursul zilei de marți și urmează să fie interogat din nou, miercuri, de această dată în prezența unui interpret.

Comisarul superior Dobrin Dimitrov, directorul poliției, a anunțat că a fost dispusă o expertiză suplimentară asupra autocamionului implicat în accident, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Primele informații indică faptul că vizibilitatea pe autostradă ar fi scăzut brusc din cauza ceții. Anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca autocamionul să fi circulat cu viteză foarte redusă sau să fi intrat pe carosabil de pe o bandă laterală. Deocamdată, această ipoteză nu a fost confirmată.

Printre victimele accidentelor în lanț din Bulgaria nu se regăsesc cetățeni ai R. Moldova, potrivit MAE

Printre persoanele decedate sau rănite în urma accidentelor rutiere produse pe autostrada din apropiere de Iambol, Bulgaria, nu se regăsesc cetățeni ai R. Moldova. Informația a fost comunicată de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pe 10 noiembrie.