FOTO Peste 70 de vehicule, implicate în două accidente în lanț în Bulgaria: cel puțin 12 persoane au decedat

Două accidente în lanț grave, cu implicarea a peste 70 de vehicule, s-au produs pe o autostradă din Bulgaria în dimineața zilei de 10 noiembrie. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața. În regiune a fost instituită stare de urgență parțială, scrie agenția de știri guvernamentală din Bulgaria BTA.

Potrivit autorităților din Bulgaria, cel mai probabil, cauza accidentului a fost ceața densă care s-a format brusc, suprafața umedă a drumului și viteza necorespunzătoare condițiilor meteorologice.

În total, 46 de pacienți au fost transportați la spital în urma accidentelor grave.

Zece persoane au murit la fața locului, iar alte două au decedat în spitale diferite.

Sursa: BTA Sursa: BTA

Pe măsură ce ceața a început să se ridice, un corespondent al BTA aflat la fața locului a văzut mașini și camioane distruse pe o distanță de aproximativ un kilometru de-a lungul autostrăzii.

„Priveliștea este de nedescris, nu am mai văzut așa ceva în viața mea”, a comentat guvernatorul regiunii Sliven, Mihail Kașerov, de la locul accidentului.

Sursa: BTA

Starea de urgență parțială instituită prevede măsuri pentru limitarea și eliminarea consecințelor accidentelor, informarea în timp util a populației prin intermediul sistemului național de avertizare timpurie și al serviciului BG-ALERT, precum și punerea în stare de alertă și asigurarea echipamentelor și a resurselor umane necesare.