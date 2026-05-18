„Vreau să-i răspund la toate aceste aberații a acestei conserve cu câteva întrebări” – Reacția lui Lilian Carp la acuzațiile lui Ion Ceban. Ce au declarat funcționarii din Primăria Chișinău la adresa Irinei Gutnic

Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut mai multe declarații referitor la acuzațiile aduse de fosta viceprimăriță a capitalei, Irina Gutnic.

Ceban menționat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău de astăzi, 18 mai, că declarațiile Irinei Gutnic sunt o „diversiune” și că „nu voi ataca o doamnă supărată și care nu și-a dus ea la indicația și dirijată de către cei de la SIS”. La fel, primarul a spus că această „diversiune” a fost „coordonată de către președintele Parlamentului, Igor Grosu indicații către SIS” și „persoana frustrată din 2023” – Lilian Carp, deputat PAS.

Carp a venit cu o reacție la acuzațiile aduse de Ion Ceban, în care a spus că acestea sunt „aberații” și că vrea să răspundă la acuzațiile „acestei conserve cu câteva întrebări”.

„M-am considerat obligat să-i dau o replică acestei conserve. Replica lui vine în condițiile în care ortacii lui de partid, care au fost implicați în diferite scheme, pleacă din partid și dezvăluie despre ilegalitățile care le fac la primărie, el consideră cauza faptului că aceste persoane fac dezvăluiri ar fi umila mea persoană și a domnului Grosu și altor instituții politice sau de drept din stat. (…) Vreau să-i răspund la toate aceste aberații a acestei conserve cu câteva întrebări. Vreau să-l întreb pe Ivan, atunci când împreună cu vericu, Igor Dodon și cu «diadea» Serioja ați anulat alegerile din Chișinău, cine a fost vinovat? Carp sau Grosu a fost vinovat? Sau Vanea cu vericu Igor și «diadea» Serioja? Atunci când eu vorbeam în spațiul public că la «Apă-canal» se fură ca în codrul verde și că sunt ilegalități privind acordarea unor apartamente și s-au dat ilegal unor persoane care nu aveam mai mult decât câteva luni de zile ca angajați la «Apă-canal», am făcut-o eu sau a făcut-o viceprimara ta Gutnic, care atunci era șefă la «Apă-canal». Atunci când Vitalie Mihalache, șeful Direcției Mobilitate Urbană a fost prins cu mită, pentru că spăla bani și fura pentru pavajul pe care îl puneai în Chișinău, unde luau până la 20%, este un dosar penal, a fost suspendat din funcție, Vania, eu l-am pus pe Mihalache în funcție sau tu? Referitor la alt ins, Ion Burdiumov, care a fost prins cu peste 5 milioane de lei. (Detalii despre dosar, n.r.) Vreau să te întreb Vania, Burdiumov este omul tău care lua mită 5 milioane de lei, asta ce a fost prins pe acasă, eu l-am pus sau tu l-ai pus? Sau, Grosu l-a pus în funcție? Despre faptul că tu pui pavaj în Chișinău fără niciun proiect și peste câteva luni de zile iar intervii acolo, Vania, eu fac lucrări sau tu?”, a declarat Lilian Carp.

La ședința serviciilor Primăriei Chișinău, fiind îndemnați de edilul capitalei, mai mulți funcționari din cadrul instituției au ieșit la tribună pentru a nega afirmațiile Irinei Gutnic care îi vizează. Printre aceștia se numără și Ion Bulgac, care a afirmat că a fost angajat și activează drept consilier al primarului general în baza unui contract de muncă individual, datat din 31 martie 2025, ci nu în baza unui contract de prestare de servicii, așa cum susține fosta viceprimăriță. Totodată, acesta a numit „falsuri” declarațiile Irinei Gutnic potrivit cărora activitatea sa sa-ar rezuma la promovarea imaginii electorale a lui Ion Ceban.

Alexei Paniș: doamna Gutnic cunoaște foarte bine că avem o colaborare bazată pe un contract de prestări servicii

Alexei Paniș, ex-judecător, a răspuns la acuzațiile fostei viceprimărițe a primăriei Chișinău, Irina Gutnic, precum că ar lucra pentru Ion Ceban „pe bani publici”.

„Este regretabilă abordarea ei, în care s-a insinuat că aș fi apărat interesele primarului, fiind finanțat din mijloace publice. Spun că este regretabil acest lucru din considerent că doamna Gutnic nu putea să nu cunoască că sunt avocat stagiar și reprezint interesele clienților mei în baza contractelor de asistență juridică. Este regretabil, pentru că însăși doamna Gutnic a apelat la serviciile mele în momentul în care era vizată în careva dosare și acest lucru nu a împiedicat-o să semneze contract cu mine, să-mi semneze mandatul. În partea ce ține de prezența mea în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, doamna Gutnic cunoaște foarte bine că avem o colaborare bazată pe un contract de prestări servicii, de consultanță și expertiză juridică. Încă în prima zi în care am venit, am avut o ședință cu doamna Gutnic, cu juriștii, în care ex-viceprimarul a identificat anumite dosare prioritare, ținând contul de riscurile și importanșța pentru municipiul Chișinău, în care urma să ne implicăm”, a declarat Paniș

Edilul a mai negat afirmațiile lui Gutnic despre prezența lui Nidjat Askerov care apare în hotărârea de condamnare a lui Dan Cuculescu pentru trădare de patrie. Ceban a spus că la acest subiect „vor merge în instanță și vom solicita prezentarea probelor și audierea martorilor”.

Canale de Telegram și „Autosalubritate”

Anterior, Irina Gutnic, a declarat că primarul capitalei, Ion Ceban, ar coordona și finanța mai multe canale de Telegram folosite pentru denigrarea presei și a oponenților politici. La fel, Gutnic a declarat că Întreprinderea municipală „Autosalubritate” ar fi încheiat indirect contracte „în raport cu media și inclusiv cu aceste canale”.

„Colegii de la «Autosalubritate», vreau să vă întreb dacă aveți vreun contract cu un canal de Telegram «Casa de Nebuni», așa cum a anunțat deținătorul acestui canal, care este o persoană foarte bine cunoscută, atât de jurnaliști, cât și de Poliție și toți cei care fac politică”, a spus Ion Ceban.

„Țin să vă informez că Regia «Autosalubritate» cu asemenea întreprinderi nu a încheiat niciun contract. Nici Telegram canale. Nici nu le cunoaștem, cu părere de rău”, Ludmila Pavlenco.

La fel, contactată anterior de ZdG, comunicatoarea Întreprinderii municipale „Autosalubritate”, Tatiana Cucovici, a declarat că nu cunoaște despre contracte încheiate de către instituția publică cu presa sau canale de Telegram.

Viceprimari și probe la declarații

La fel, Ion Ceban a răspuns la întrebările jurnaliștilor prezenți la ședință. Primarul a fost întrebat despre cum au fost numiți în funcție viceprimarii Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi.

„Au mai fost și alți viceprimari, candidatura cărora a fost respinsă de către CMC și a fost efectuată procedura prin dispoziția primarului, respectiv, prin dispoziția primarului a fost eliberată, ca să nu lăsăm loc de interpretare. Doamna Pșenițchi a demonstrat ani la rând capacitate, profesionalism și integritate în ceea ce face. Este unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul finanțelor publice din R. Moldova, iar domnul Victor Pruteanu are o experiență bogată atât în domeniul juridic și dacă vă uitați pe partea legată de componenta socială, a lucrat foarte mult cu doamna Cutasevici alături în toții acești ani. Doamna Cutasevici, fiind deputată în Parlament, a preluat, practic toate proiectele în domeniul social, educație, sănătate, protecție, fiind foarte activ și pe acest domeniu”, a spus Ceban.

Reporter: Ați menționat că acele declarații pe care le-a făcut doamna Gutnic ar fi fost făcute la comanda SIS, să ne spuneți de unde dețineți această informație și dacă ați putea să ne prezentați și unele dovezi în acest sens?

Ion Ceban: Eu nu am Servicii de Informație și Securitate, Centre Naționale Anticorupție, Procuraturi și tot felul de ONG-uri în această privință. Știu sigur că toate aceste bazaconii sunt făcute de Grosu, Carp, asistate mediatic de Spînu, care vrea să-și facă partid și tirajate la greu prin instituțiile media din R. Moldova.

Denunț la CNA și conferință de presă

Anterior, fosta viceprimară a capitalei, Irina Gutnic, a anunțat că a depus joi, 14 mai, un denunț împotriva primarului Ion Ceban, la Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceasta îl acuză pe Ceban de abuz de putere la emiterea dispoziției prin care a fost eliberată din funcție.

„Am depus astăzi o plângere penală pe infracțiunea comisia da Ion Ceban – abuz de putere”, a scris Gutnic pe rețelele de socializare, unde a și publicat un clip video din fața CNA.

Conform ex-viceprimarei, dispoziția primarului general privind demiterea sa a fost adoptată fără respectarea cadrului legal, care prevede că viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că „nu avem de gând să răspundem unei doamne supărate că nu mai are funcție și care a ieșit să verse toată această supărare în public”. Reacția a venit după ce Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei demisă de Ceban, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN).

Totodată, Ceban o acuză pe Gutnic că „a executat și continuă să execute rolul și funcția pe anumite indicații care îi parvin din extern”, fără a oferi detalii.

„Despre demisie am anunțat-o personal. Doamna a executat și continuă să execute rolul și funcția, pe anumite indicații care îi parvin din extern, așa cum a făcut-o și prietenul ei bun de foarte mult timp, Andrei Spînu, în Partidul PAS și în actul de guvernare.

Când municipiul Chișinău are cele mai multe proiecte, cea mai bună situație financiară și cei mai mulți parteneri interni și externi, se dezvoltă, se găsesc dintre cei de pe intern și extern care încearcă să compromită activitatea noastră. Noi continuăm să muncim”, a spus Ceban într-o postare pe Facebook.

Miercuri, 13 mai, Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului MAN. Gutnic a acuzat că partidul a devenit o anexă a Primăriei Chișinău și că „foarte puțini își permit azi să vorbească deschis, de frică să nu-și piardă funcțiile”.

De asemenea, Gutnic a anunțat că părăsește partidul MAN și depune cerere de demisie din funcția de președintă a Organizației Teritoriale Chișinău. De asemenea, Irina Gutnic a precizat că renunțat la rețelele sale de socializare pentru că „zilnic eram impuși să atacăm guvernarea”.