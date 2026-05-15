„Canalul «Casa de Nebuni» este finanțat de către Ion Ceban și echipa lui”, acuză Irina Gutnic. Fosta viceprimară spune că întreprinderea „Autosalubritate” ar avea „indirect” contracte cu canale de Telegram

Fosta viceprimăriță a Chișinăului, Irina Gutnic, a declarat că primarul capitalei, Ion Ceban, ar coordona și finanța mai multe canale de Telegram folosite pentru denigrarea presei și a oponenților politici. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8. Anterior, primarul a negat acuzațiile.

La fel, Gutnic a declarat că membrul Mișcării Alternative Naționale (MAN), Andrei Oțel, ar fi „unul dintre fondatorii” canalului de Telegram „Casa de Nebuni”, iar Întreprinderea municipală „Autosalubritate” ar fi încheiat indirect contracte „în raport cu media și inclusiv cu aceste canale”.

Contactat de ZdG, Oțel a declarat că acuzațiile Irinei Gutnic „sunt aberații” și că „n-am careva legătură cu canale de Telegram, cum ar fi «Casa de Nebuni» sau altele”.

„Organele competente vor avea toate indiciile ca să meargă să verifice”

„Eu cunosc până la 5-7 canale (de Telegram, n.r.), care conlucrează foarte strâns cu ce se întâmplă în cadrul primăriei, pentru că este suficientă dovada unui document intern care este scris cu greșeli, deci este originalul la noi într-un chat comun și apare în câteva minute pe un canal de Telegram, exact cu aceleași greșeli, exact același document. Eu o să menționez astăzi doar un singur canal de Telegram, «Casa de Nebuni», care este finanțat de către Ion Ceban și echipa lui și lucrează sută la sută în slujba lui pentru denigrarea presei, guvernării, inclusiv a mea. Astăzi, ați văzut, acest canal a încercat să ne asocieze și cu SIS-ul, și cu complot. (…) Oțel (Andrei, n.r.) este unul dintre fondatorii canalului. (…) Cei care întrețin aceste canale, evident, fac bani pe asta și acesta este jobul lor”, a declarat Irina Gutnic în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. – Din ce bani plătește Ion Ceban sau cei din primărie (canalele de Telegram, n.r.)? Irina Gutnic: Haideți să vedem contractele din cadrul Autosalubritate în raport cu media și inclusiv cu aceste canale și o să dăm răspuns din ce bani sunt plătiți. – Autosalubritate, ca instituție municipală încheie contracte cu canale de Telegram? Irina Gutnic: Indirect, haideți să spunem. Trebuie să vedem cum a fost angajat domnul Oțel, unde activa el, ce contracte are încheiate Autosalubritate. Toate detaliile le voi oferi ulterior și organele competente vor avea toate indiciile ca să meargă să verifice. Domnul Oțel era contractat în calitate de jurist la Autosalubritate, președinte în Consiliul de administrare a întreprinderii.

Irina Gutnic/ Sursa: Captură de ecran IPN

TV8 a menționat că zilele trecute, Ion Ceban a menționat că nu administrează alte pagini decât „cele oficiale de comunicare” ale Primăriei Chișinău. ZdG a încercat să obțină o reacție de la consiliera primarului și purtătoarea de cuvânt a formațiunii MAN, Natalia Ixari, însă fără să obțină un răspuns până la momentul publicării articolului.

Contactată de ZdG, comunicatoarea Întreprinderii municipale „Autosalubritate”, Tatiana Cucovici, a declarat că nu cunoaște despre contracte încheiate de către institușia publică cu presa sau canale de Telegram.

Reacția lui Andrei Oțel: Sunt niște aberații

ZdG l-a contactat pe Andrei Oțel, vizat de declarațiile Irinei Gutnic. Acesta a menționat că nu are vreo legătură cu canalele de Telegram.

„Sunt niște aberații, care nici nu vreau tare să le comentez. Unica mea legătură cu «Autosalubritate» este faptul că eu am fost președinte al Consiliului de administrare. Salariul acolo este standard, un salariu minim pe economie. Alte venituri, contracte încheiate cu «Autosalubritate» n-am avut. N-am careva legătură cu canale de Telegram, cum ar fi «Casa de Nebuni» sau altele”, a menționat Oțel.

La întrebarea ZdG dacă acesta încă ocupă funcția de președinte al Organizației de Tineret al Mișcării Alternative Naționale (MAN), Oțel a menționat că „urmează să fie formalitatea făcută până la capăt, să preia conducerea altă persoană care o să fie aleasă în cadrul Congresului. Formal sunt, dar nu mă implic în cadrul echipei politice. Acum activez în calitate de avocat. Politic nu mai sunt activ după alegerile din toamnă, ulterior m-am axat pe cariera mea de avocat. Servicii juridice pentru Primăria Chișinău nu ofer. N-am auzit ca domnul Ceban să aibă legături cu canale de Telegram, este exclus”, a declarat acesta.

Andrei Oțel/ Sursa: Facebook

Denunț la CNA

Anterior, fosta viceprimară a capitalei, Irina Gutnic, a anunțat că a depus joi, 14 mai, un denunț împotriva primarului Ion Ceban, la Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceasta îl acuză pe Ceban de abuz de putere la emiterea dispoziției prin care a fost eliberată din funcție.

„Am depus astăzi o plângere penală pe infracțiunea comisia da Ion Ceban – abuz de putere”, a scris Gutnic pe rețelele de socializare, unde a și publicat un clip video din fața CNA.

Conform ex-viceprimarei, dispoziția primarului general privind demiterea sa a fost adoptată fără respectarea cadrului legal, care prevede că viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că „nu avem de gând să răspundem unei doamne supărate că nu mai are funcție și care a ieșit să verse toată această supărare în public”. Reacția a venit după ce Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei demisă de Ceban, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN).

Totodată, Ceban o acuză pe Gutnic că „a executat și continuă să execute rolul și funcția pe anumite indicații care îi parvin din extern”, fără a oferi detalii.

„Despre demisie am anunțat-o personal. Doamna a executat și continuă să execute rolul și funcția, pe anumite indicații care îi parvin din extern, așa cum a făcut-o și prietenul ei bun de foarte mult timp, Andrei Spînu, în Partidul PAS și în actul de guvernare.

Când municipiul Chișinău are cele mai multe proiecte, cea mai bună situație financiară și cei mai mulți parteneri interni și externi, se dezvoltă, se găsesc dintre cei de pe intern și extern care încearcă să compromită activitatea noastră. Noi continuăm să muncim”, a spus Ceban într-o postare pe Facebook.

Miercuri, 13 mai, Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului MAN. Gutnic a acuzat că partidul a devenit o anexă a Primăriei Chișinău și că „foarte puțini își permit azi să vorbească deschis, de frică să nu-și piardă funcțiile”.

De asemenea, Gutnic a anunțat că părăsește partidul MAN și depune cerere de demisie din funcția de președintă a Organizației Teritoriale Chișinău. De asemenea, Irina Gutnic a precizat că renunțat la rețelele sale de socializare pentru că „zilnic eram impuși să atacăm guvernarea”.