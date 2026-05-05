Mita de 600 de mii de lei de la o direcție municipală, recunoscută în instanță: (și) un funcționar a recunoscut fapta, oferind detalii despre sumele cu care „s-a împărțit”, inclusiv cu șeful Direcției, Ion Burdiumov

Iurie Savițchi, fostul șef al Serviciului Supraveghere Tehnică al Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare din cadrul Consiliului municipal Chișinău (DGLCA) a recunoscut în instanța de judecată că a primit o mită de 600 de mii de lei de la un antreprenor. La fel, acesta a menționat că o parte din acești bani, și anume 170 de mii de lei, au fost transmiși ulterior șefului suspendat al DGLCA, Ion Burdiumov, iar 40 de mii de lei șefului Serviciului Amenajare din DGLCA, Vasile Efros.

Savițchi a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției și ar urma să fie condamnat la 4 ani de închisoare, cu suspendare pe un termen de probațiune de 3 ani și cu amendă în mărime de 300 de mii de lei. Ședința de judecată care a avut loc astăzi, 5 mai, a fost întreruptă în vederea clarificării unor aspecte procesuale legate de sechestrarea banilor lui Savițchi în cadrul urmăririi penale.

„Dosarele în care sunt vizați Ion Burdiumov și Vasile Efros urmează să fie trimise în instanță”

„Este o neclaritate cu privire la bunurile pe care s-au aplicat sechestru, în vederea garantării obligației privind achitarea pedepsei cu amendă. Urmează să stabilim dacă la moment acest lucru nu a fost contestat și în ședința următoare o să ne expunem. Lui Iurie Savițchi i se incriminează doar un episod, acesta a recunoscut integral primirea a 600 de mii de lei de la domnul Șumutovschi. Dosarele în care sunt vizați Ion Burdiumov și Vasile Efros urmează să fie trimise în instanță”, a declarat pentru ZdG, după ședința de judecată, procurorul pe caz, Vlad Toderica.

Anterior ZdG a scris despre sentința de condamnare a lui Veaceslav Șumutovschi, un antreprenor care a recunoscut în instanță că i-a dat 600 de mii de lei mită lui Iurie Savițchi, care „care urma să se împartă din acești bani cu Burdiumov Ion, care este șeful DGLCA”. Banii au fost oferiți pentru facilitarea participării la niște lucrări la rețelele inginerești a mai multor blocuri din capitală. Detalii AICI.

Detalii de la ședința de judecată

La debutul ședinței, apărătorul lui Savițchi, Vasile Lucanovschi a cerut examinarea dosarului în ședință închisă, însă judecătorul Ion Chirtoaca a refuzat. Procurorul pe caz, Vlad Toderica, a declarat că la inițiativa lui Iurie Savițchi a fost semnat acordul de recunoaștere a vinovăției în pretinderea și primirea mitei de la agentul economic Veaceslav Șumutovschi în contextul unor lucrări achiziționate de DGLCA.

Conform acuzării, Iurie Savițchi, de comun acord cu administratorul firmei „Vega Total” SRL, Veaceslav Șumutovschi, a inițiat și participat la implementarea unui „mecanism infracțional” orientat spre favorizarea firmei „Maistcons Grup” SRL, administrată de Victor Carabadjac, în cadrul procedurilor de achiziții organizate de către DGLCA „în scopul obținerii unor beneficii materiale ilicite”.

Iurie Savițchi a pretins transmiterea de la Veaceslav Șumutovschi a sumei de 600 de mii de lei, „destinată atât acestuia, cât și lui Ion Burdiumov și Vasile Efros în schimbul influenței exercitate asupra procesului decizional de adjudecare a contractului”, a precizat procurorul Toderica. La fel, acuzarea a notat că Savițchi, din suma de 600 de mii de lei, 40 de mii le-a transmis lui Vasile Efros, iar 170 de mii de lei i le-a transmis lui Ion Burdiumov, șeful suspendat al DGLCA, tot el, membru al Consiliului Național al Mișcării Alternativa Națională (MAN).

Procurorul a menționat că pe lângă recunoașterea faptei, vinovăția lui Savițchi este demonstrată și de probele acumulate în cadrul urmăririi penale.

Pronunțarea sentinței – amânată

În urma negocierilor dintre inculpat și procuror, s-a ajuns la consensul ca Iurie Savițchi să fie condamnat la 4 ani de închisoare, cu suspendare pe un termen de probațiune de 3 ani și cu amendă în mărime de 300 de mii de lei, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de 5 ani.

Savițchi a confirmat în instanță că a primit suma de 600 de mii de lei, în două tranșe, de 200 și 400 de mii de lei de la Veaceslav Șumutovschi și că o parte din aceștia au fost transmiși mai departe lui Burdiumov și Efros. La fel, Iurie Savițchi a spus la ședință că se „căiește de lucrurile săvârșite” și roagă să-i fie respectat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu partea acuzării.

Judecătorul Ion Chirtoaca a avut mai multe întrebări în legătură cu banii sechestrați din domiciliul lui Burdiumov și dacă pe acest caz există o finalitate procesuală în instanță, după ce a fost expediată o contestație de o persoană care nu este parte în dosar în privința acțiunilor întreprinse de oamenii legii în cadrul urmăririi penale. Astfel, Chirtoaca a dispus întreruperea ședinței pentru a mai studia materialele cauzei și continuarea ei pentru ziua de 10 mai.