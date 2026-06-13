LIVE TEXT ONU înregistrează cel mai mare număr de victime civile din Ucraina din 2022. Război în Ucraina, ziua 1571

UPDATE 17:45 Peste două mii de civili au fost uciși sau răniți în Ucraina în luna mai, aceasta fiind cea mai mortală lună pentru civili din aprilie 2022, a raportat Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU), conform Kyiv Independent.

Misiunea a verificat cel puțin 274 de decese civile și 1.763 de răniți în cursul lunii, cel mai mare număr lunar de victime înregistrat în ultimii patru ani.

„Intensificarea ostilităților și utilizarea din ce în ce mai frecventă a armelor puternice în zonele urbane au dus la un număr mare de civili uciși și răniți în întreaga țară”, a declarat Danielle Bell, șefa HRMMU, într-un comunicat.

Printre cele mai mortale incidente documentate de misiune în luna mai s-au numărat un atac din 5 mai asupra unei zone industriale din Zaporijjea, care a ucis 12 civili și a rănit 42, și un atac cu rachete din 14 mai asupra unei clădiri rezidențiale din Kiev, care a ucis 24 de civili și a rănit cel puțin alți șapte.

ONU a declarat că creșterea a continuat un model sezonier de creștere a numărului de victime civile în lunile de primăvară și vară, dar a menționat că nivelurile victimelor în 2026 sunt semnificativ mai mari decât în ​​anii precedenți.

„Pagubele documentate nu s-au limitat la comunitățile din apropierea liniei frontului”, a spus Bell. „În orașele din Ucraina, atacuri repetate cu rachete și bombe aeriene au ucis și rănit civili departe de zonele de luptă terestră activă.”

Deși majoritatea victimelor au avut loc în teritorii controlate de guvern, misiunea a documentat, de asemenea, decese și răniri civile în zonele ocupate de Rusia. Printre acestea s-a numărat și un atac asupra unui centru de antrenament din Starobilsk, regiunea Luhansk, ocupat, în noaptea de 21 spre 22 mai, care a ucis 21 de civili și a rănit alții.

În apropierea liniei frontului, atacurile cu drone cu rază scurtă de acțiune au rămas un factor major al pagubelor civile. ONU a verificat cel puțin 64 de decese și 539 de răniri în urma atacurilor cu drone cu rază scurtă de acțiune în luna mai, cea mai mare cifră lunară înregistrată pentru acest tip de armă de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei.

UPDATE 15:05 Forțele ucrainene au atacat podurile care leagă Crimeea ocupată de teritoriul deținut de Rusia în Ucraina continentală în noaptea de 13 iunie, a confirmat o unitate militară ucraineană, conform Kyiv Independent.

Kievul a vizat din ce în ce mai mult legăturile de transport care leagă Crimeea de alte zone ocupate din sudul Ucrainei, ca parte a unui efort mai amplu de a complica rutele de aprovizionare și logistica rusească pentru trupele din prima linie.

Volodimir Saldo, șeful guvernului ilegal de ocupație rus din regiunea Herson, a susținut că forțele ucrainene au vizat podurile din zona Chonhar în timpul nopții.

Potrivit lui Saldo, traficul spre punctul de control Dzhankoi a fost suspendat temporar, în timp ce un pod care leagă Henicesk de podul spre Arabatka (limba de pământ Arabat, cunoscută și ca Săgeata Arabatului, este o fâșie lungă și îngustă de nisip și scoici care separă Marea Azov de lagunele extrem de sărate cunoscute sub numele de Sivaș) a fost avariat și au fost impuse restricții de trafic.

Regimentul 1 Separat de Asalt Da Vinci al Ucrainei a confirmat ulterior atacuri asupra podului rutier Chonhar, a unui pod feroviar, a unei treceri de pontoane și a camioanelor militare din zonă.

„Capacitatea de transport a pontoanelor este scăzută, obligând camioanele să stea la coadă pentru a le aștepta și să devină ținte gata de utilizare pentru noi”, a declarat unitatea într-un comunicat, adăugând că operațiunea a făcut „parte a unui plan unificat” de perturbare a rutelor logistice rusești din Crimeea ocupată.

UPDATE 13:55 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin 8 civili și au rănit alți 62 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 13 iunie, conform Kyiv Independent.

Forțele ruse au lansat 118 drone de atac cu rază lungă de acțiune, inclusiv drone de tip Shahed, împotriva Ucrainei peste noapte, a raportat Forțele Aeriene. Apărarea aeriană a interceptat 110 drone, în timp ce trei impacturi au fost înregistrate în trei locații.

Într-un atac de dimineață asupra regiunii Dnipropetrovsk, forțele ruse au lovit mai multe comunități din districtul Synelnykove cu drone și bombe aeriene ghidate, avariand clădiri rezidențiale, vehicule și o piață locală, potrivit guvernatorului Oleksandr Hanzha. Nouă persoane au fost rănite, dintre care șase au fost spitalizate, inclusiv un bărbat în vârstă de 40 de ani aflat în stare gravă.

În regiunea Sumî, trei civili au fost uciși și 17 răniți în timp ce forțele ruse au efectuat peste 70 de atacuri împotriva a 31 de așezări, au declarat autoritățile regionale.

O femeie a fost ucisă când o dronă rusească a lovit un vehicul civil în Bilopillia, în timp ce o altă femeie a fost ucisă după ce o dronă i-a lovit casa din comunitatea Seredyna-Buda.

În regiunea Donețk, aflată în prima linie, o persoană a fost ucisă și șapte rănite în ultima zi, potrivit guvernatorului regional, Vadim Filașkin. Victima a fost ucisă în Drujkivka, iar printre răniți se numără locuitorii din Kramatorsk, Kostiantinivka și Drujkivka. Forțele rusești au atacat așezările din regiune de 20 de ori.

UPDATE 10:50 În regiunea Krasnodar din Rusia, dronele au atacat un terminal maritim peste noapte, incendiindu-l. Potrivit Ukrinform, canalul Telegram ASTRA a relatat acest lucru, citând autoritățile locale.

Potrivit guvernatorului regiunii, Veniamin Kondratiev, dronele au atacat districtul Temryuk din regiunea Krasnodar. Conform datelor preliminare, o persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în urma atacului.

„În ceea ce privește incendiul, 96 de persoane îl combat, fiind utilizate peste 30 de echipamente, inclusiv de la Ministerul Apărării Civile, Urgențelor și Ajutorului în Caz de Dezastre din Rusia. Serviciile de urgență și speciale continuă să lucreze la fața locului”, a declarat guvernatorul.

Portul maritim Temryuk este situat în acest district, situat în Golful Azov, pe Peninsula Taman. Rusia îl folosește pentru aprovizionarea forțelor sale armate. Diverse tipuri de mărfuri trec prin acest port, inclusiv gaz hidrocarburat lichefiat și alte produse petroliere.

UPDATE 09:45 Trupele ruse au lansat atacuri aeriene asupra uneia dintre așezările din regiunea Zaporijjea.

„Conform datelor preliminare, un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost ucis în urma bombardamentului, iar un altul a fost rănit. Persoana rănită a primit toată asistența medicală necesară”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

În urma bombardamentului, au izbucnit incendii în două apartamente dintr-o clădire cu mai multe etaje și în anexe. În plus, clădirile și structurile rezidențiale au fost avariate.

Salvatorii au stins toate incendiile, toate serviciile de urgență au intervenit la fața locului.