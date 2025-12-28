Volodimir Zelenski și Donald Trump poartă discuții despre planul de pace în Florida. Trump a avut o convorbire telefonică cu Putin înainte de întâlnirea cu liderul ucrainean

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump în Florida pe 28 decembrie, în cadrul întâlnirii celor doi lideri, care urmează să discute despre cele mai recente eforturi de pace pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani al Rusiei în Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Întâlnirea a început pe 28 decembrie la ora 13:00 EST (20:00, ora Kievului) și are loc la reședința lui Trump din Florida, Mar-a-Lago.

Înainte de începerea întâlnirii, Trump și Zelenski au răspuns la câteva întrebări din partea jurnaliștilor.

Trump a oferit o perspectivă vagă asupra discuțiilor privind un plan de pace revizuit în 20 de puncte, spunând că războiul s-ar putea „fie să se încheie, fie să se prelungească mult timp, cu mult mai multe victime”. De asemenea, a spus că nu există un termen limită pentru ajungerea la un acord de pace și a adăugat că el crede că atât liderii ruși, cât și cei ucraineni își doresc un acord.

Trump a respins o întrebare despre garanțiile de securitate pentru Ucraina ca fiind „stupidă”, dar a continuat spunând că se va ajunge la un acord de securitate solid cu o implicare semnificativă a țărilor europene. De asemenea, el a susținut că Ucraina va vedea „beneficii economice mari” după ce se va ajunge la un posibil acord.

Întrebat dacă recentele atacuri rusești asupra Kievului arată că Putin nu este serios în privința păcii, Trump a respins sugestia.

„Nu, este foarte serios”, a răspuns Trump. El a adăugat că Ucraina a efectuat și atacuri puternice, spunând: „Cred că Ucraina a efectuat și ea niște atacuri foarte puternice. Și nu spun asta negativ. Probabil că trebuie să o faceți.”

Trump a declarat pe 28 decembrie că a avut o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin înainte de întâlnirea sa programată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Tocmai am avut o convorbire telefonică bună și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei înainte de întâlnirea mea cu președintele Zelenski al Ucrainei”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Potrivit lui Trump, apelul a avut loc mai devreme în cursul dimineții, înainte de începerea discuțiilor sale oficiale cu delegația ucraineană. Președintele SUA a declarat că îl va suna din nou pe Putin după finalizarea discuțiilor cu Zelenski.