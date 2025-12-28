Zelenski a călătorit la Casa Albă de trei ori în acest an. Evoluția întâlnirilor dintre Trump și Zelenski în 2025

Președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au avut mai multe întâlniri în acest an, cea mai notabilă fiind în februarie, când președintele l-a certat pe omologul său ucrainean pentru că, se presupune, nu a arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul acordat de SUA în războiul cu Rusia, relatează CNN.

Aceasta a fost una dintre cele trei întâlniri de la Casa Albă în 2025. Iată o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat:

28 februarie 2025

În timpul întâlnirii de la Biroul Oval din 28 februarie, Trump și vicepreședintele american JD Vance și-au ridicat vocile la adresa lui Zelenski, acuzându-l că se opune unui acord de pace cu Rusia. Trump i-a spus lui Zelenski că „nu are cărțile necesare”, adăugând că „joacă la noroc cu al Treilea Război Mondial”.

Delegația ucraineană a fost instruită să plece înainte de prânz, în ciuda faptului că dorea să continue discuțiile. La câteva zile după întâlnire, Zelenski a spus că aceasta „nu a mers așa cum trebuia”, numind-o „regretabilă”.

18 august 2025

Trump, Zelenski și o serie de alți lideri europeni s-au întâlnit la Biroul Oval în august. Acolo, au discutat despre garanțiile de securitate americane și europene pentru Ucraina, potrivit lui Trump.

Trump a propus, de asemenea, o întâlnire între el, Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, lucru pe care îl insista de ceva vreme. În ciuda dorinței de lungă durată a președintelui ca acest lucru să se întâmple, nu a avut loc nicio întâlnire între cei trei lideri.

17 octombrie 2025

Zelenski a călătorit la Washington în octombrie, sperând să primească rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune de la Trump. Președintele SUA a declarat înainte de întâlnire că furnizarea rachetelor către Ucraine ar fi o „escaladare”, iar după discuții a refuzat totuși să predea armele.

Persoane familiarizate cu întâlnirea au descris-o ca fiind o discuție tensionată, sinceră și, pe alocuri, „incomodă”. O sursă ucraineană a spus că nu au existat „strigăte”, minimalizând rapoartele despre o întâlnire volatilă dintre cei doi lideri.

În timpul întâlnirii, Trump și-a reiterat, de asemenea, sugestia ca Kievul să cedeze teritoriu Moscovei, potrivit oficialilor europeni informați despre întâlnire. Ucraina a refuzat în repetate rânduri să cedeze teritoriul său în schimbul încetării războiului.

Pe 28 decembrie 2025, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat la Miami înainte de discuțiile cu președintele american Donald Trump. Înregistrarea video publicată de președinția ucraineană îl arată pe Zelenski întâmpinat după sosire de diverși oficiali, inclusiv de ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișna. Președintele ucrainean urmează să se întâlnească cu Trump la complexul său din Mar-a-Lago.