Liderii europeni își reafirmă sprijinul pentru Ucraina înaintea întâlnirii Zelenski-Trump

Liderii Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ai Consiliului European, António Costa, și-au exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii sale de duminică, 28 decembrie, cu omologul său american, Donald Trump, care se va concentra pe proiectul planului de pace, informează EFE.

Von der Leyen și Costa au participat sâmbătă seara, 27 decembrie, la o videoconferință cu Zelenski, alături de alți lideri europeni precum președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și președintele polonez Donald Tusk, printre alții, așa cum a relatat chiar liderul ucrainean pe conturile sale de socializare.

„Împreună cu liderii europeni, am vorbit cu președintele Zelenski pentru a coordona pregătirile noastre pentru întâlnirea de mâine cu președintele Trump. Sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina nu va șovăi. În război, în pace și în reconstrucție”, a declarat Costa într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Together with European leaders I spoke with President @ZelenskyyUa, in order to coordinate ahead of tomorrow’s meeting with President Trump.



The EU’s support for Ukraine will not falter. In war, in peace, in reconstruction.



Recent EU decisions have made Ukraine stronger:

-… — António Costa (@eucopresident) December 27, 2025

În plus, el a reamintit despre deciziile recente ale UE care „au consolidat Ucraina”, cum ar fi finanțarea pentru următorii doi ani prin emisiunea de datorii, extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei și și-a exprimat deschiderea pentru „luarea unor măsuri suplimentare”.

La rândul său, Ursula Von der Leyen a declarat că salută „toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace justă și durabilă care să păstreze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, care „consolidează capacitățile de securitate și apărare ale țării ca parte integrantă a securității continentului”.

Ea a mai spus că, în 2026, „Comisia Europeană va continua să mențină presiunea asupra Kremlinului, să își mențină sprijinul pentru Ucraina și să lucreze intens pentru a o sprijini pe calea sa către aderarea la UE”.

Întâlnirea dintre Zelenski și Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care Zelenski l-a făcut public săptămâna aceasta, precum și pe garanțiile bilaterale de securitate pe care Washingtonul le-ar putea oferi și pe un acord economic.