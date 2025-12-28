În drum spre America, Zelenski își împărtășește prioritatea principală pentru următoarea întâlnire cu Trump

Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski jurnaliștilor pe 27 decembrie, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta o propunere de pace, potrivit The Kyiv Independent.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi în prim-planul acestor discuții, a spus Zelenski. Fără ele, Ucraina nu poate face niciun pas către pace sau organiza alegeri prezidențiale, lucru pe care administrația Trump l-a presat pe Zelenski să îl implementeze.

„Dacă partea americană ridică problema unui referendum sau a alegerilor, acest lucru nu poate avea loc absolut deloc în condițiile în care trăim astăzi – în special în ceea ce privește atacurile aeriene”, a spus Zelenski, adăugând că este „pregătit politic” pentru alegeri.

„Nu mă agăț de scaun”, a spus Zelenski, răspunzând la întrebările jurnaliștilor prin intermediul unui grup WhatsApp gestionat de serviciul său de presă.

Înainte de întâlnirea cu Trump pe 28 decembrie, Zelenski a făcut o escală în Canada pentru a se întâlni cu prim-ministrul canadian Mark Carney și pentru a organiza o întâlnire online cu liderii europeni și NATO.

Zelenski le va prezenta aliaților propunerea sa de pace în 20 de puncte, o versiune revizuită a unui plan în 28 de puncte elaborat în noiembrie de negociatorii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Zelenski și Carney au purtat discuții bilaterale, iar Canada a promis un ajutor economic suplimentar de 1,8 miliarde de dolari pentru Ucraina. Liderii europeni au declarat, de asemenea, după conferința convocată, că împărtășesc punctul de vedere al lui Zelenski cu privire la importanța garanțiilor de securitate.

„Toți participanții la discuții au fost de acord că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt cruciale”, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk pe rețelele de socializare după apel. „Aceste garanții trebuie să fie concrete și fiabile. Astfel de garanții ar însemna, de asemenea, o Polonie mai sigură.”

Liderii europeni vor relua discuțiile după întâlnirea dintre Trump și Zelenski, a adăugat Tusk.

Întâlnirea cu Trump va avea loc la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago, la ora 20:00, ora Kievului, pe 28 decembrie.

Zelenski va fi însoțit de secretarul Ucrainei al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, ministrul Economiei, Oleksii Sobolev, șeful Statului Major General al Ucrainei, Andrii Hnatov, consilierul non-personal al șefului Oficiului Prezidențial, Oleksandr Bevz, și prim-viceministrul de Externe, Serghii Kislitsia.

„Cel mai important lucru – dacă luăm vreun pas – este ca garanțiile de securitate să fie puternice și să fim protejați”, a declarat Zelenski.

Comentariile sale vin imediat după un alt atac în masă lansat de Rusia asupra Ucrainei în dimineața zilei de 27 decembrie. Atacul, care a durat 10 ore, a vizat în principal Kievul, rănind zeci de persoane și ucigând cel puțin o persoană în capitala Ucrainei.

Zelenski a declarat că s-au făcut progrese între Kiev și Washington, partea americană fiind deschisă discuțiilor despre garanțiile de securitate. Acum, atât Witkoff, cât și Kushner înțeleg mai bine situația Ucrainei în urma întâlnirilor cu delegația de la Kiev, a adăugat el.

Trump a declarat recent pentru New York Post că există șanse mari de a ajunge la pace, spunând că Rusia dorește să ajungă la un acord. Însă Moscova a dat puține semne că este pregătită să se așeze la masa negocierilor.