Președintele rus Vladimir Putin a declarat că teritoriile autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Luhansk „vor fi eliberate în orice caz”. „Totul se reduce la asta. Fie eliberăm aceste teritorii prin forța armelor. Fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta să lupte acolo”, a spus Putin într-un interviu acordat canalului de televiziune India Today, citat de TASS.

Potrivit lui Putin, locuitorii acestor regiuni ale Ucrainei „au votat pentru independență”. „Le-am spus imediat Ucrainei, trupelor ucrainene: oamenii nu vor să trăiască cu voi (…) retrageți-vă trupele și nu va exista nicio acțiune militară. Nu, au preferat să lupte, ei bine, acum au terminat cu luptele”, a spus președintele rus (citat de RIA Novosti).

Vladimir Putin a acordat interviul presei indiene înaintea vizitei sale în India.

Anterior, administrația Trump a inclus transferul Donbasului către Rusia în planul său de pace pentru Ucraina. Cu toate acestea, Kievul a refuzat să facă concesii teritoriale. Planul revizuit a fost prezentat lui Putin de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și de ginerele liderului american, Jared Kushner. Discuțiile de la Moscova din 2 decembrie s-au încheiat fără niciun acord. Potrivit lui Putin, acesta „a trebuit să treacă în revistă” fiecare dintre cele 28 de puncte ale planului de pace.

Potrivit surselor NBC News, Putin a refuzat să facă compromisuri în problema Donbasului, limitarea dimensiunii Forțelor Armate Ucrainene și recunoașterea internațională a teritoriilor capturate. În urma acestui fapt, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că principalul punct de dispută a fost menținerea a 20% din teritoriul Donbasului sub controlul Kievului. „Această zonă are aproximativ 30-50 de kilometri”, a clarificat Rubio.

Conform estimărilor NATO, armata rusă va trebui să continue lupta în Ucraina încă un an pentru a ajunge la granițele administrative ale regiunii Donețk, din care controlează aproximativ 80%. Între timp, Rusia continuă să sufere pierderi mari pe câmpul de luptă – aproximativ 1100 de oameni sunt pierduți zilnic, iar numărul total de morți și răniți se apropie în prezent de 1,15 milioane.