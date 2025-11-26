REUTERS Planul de pace al SUA pentru Ucraina este inspirat dintr-un document rusesc

Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a devenit public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document scris de autor rus, prezentat administrației Trump în octombrie, potrivit unor surse, transmite Reuters.

Rușii au distribuit documentul, care sublinia condițiile Moscovei pentru încheierea războiului, unor înalți oficiali americani la mijlocul lunii octombrie, în urma unei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, au declarat sursele.

Documentul, o comunicare neoficială cunoscută în jargon diplomatic drept „document neoficial”, conținea un limbaj pe care guvernul rus îl prezentase anterior la masa negocierilor, inclusiv concesii pe care Ucraina le respinsese, cum ar fi cedarea unei părți semnificative din teritoriul său din est.

Aceasta este prima confirmare că documentul – a cărui existență a fost inițial raportată de Reuters în octombrie – a fost o contribuție cheie la planul de pace în 28 de puncte.

Departamentul de Stat al SUA și ambasadele Rusiei și Ucrainei la Washington nu au răspuns solicitărilor de a comenta situația.

Casa Albă nu a comentat direct pe marginea documentului neoficial, dar a citat comentariile lui Trump, care a afirmat că acesta este optimist în ceea ce privește progresul planului în 28 de puncte.

„În speranța finalizării acestui Plan de Pace, i-am cerut trimisului meu special, Steve Witkoff, să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii”, a scris Trump.

Nu este clar de ce și cum a ajuns administrația Trump să se bazeze pe documentul rusesc pentru a-și contura propriul plan de pace. Unii oficiali americani de rang înalt care l-au analizat, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, au crezut că cererile formulate de Moscova vor fi probabil respinse categoric de ucraineni, au declarat sursele.

După depunerea documentului, Rubio a avut o convorbire cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul căreia a fost discutat documentul, au declarat sursele.

Într-o declarație adresată reporterilor la Geneva săptămâna aceasta, Rubio a recunoscut că a primit „numeroase documente neoficiale și lucruri de acest gen”, fără a oferi detalii.

Statele Unite au pus presiuni asupra Ucrainei, avertizând că ar putea reduce asistența militară, dacă Ucraina nu semnează.

Astfel, marți, 25 noiembrie, oficialii ucraineni au declarat că susțin cadrul modificat al acordului de pace, rezultat în urma ultimelor discuții, dar au subliniat că cele mai sensibile probleme – concesiile teritoriale sunt deosebit de controversate, care trebuie rezolvate la o posibilă întâlnire între Zelenski și Trump.