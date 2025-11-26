Ucraina – între două planuri de pace: concesii, garanţii şi riscuri

Două iniţiative paralele încearcă să pună bazele unui acord de încheiere a războiului dintre Rusia și Ucraina: un text promovat de Statele Unite (inițial prezentat drept un pachet din 28 de puncte, apoi adaptat), care a stârnit reacții puternice în Ucraina şi în rândul aliaţilor, și o contrapropunere elaborată de statele europene care modifică elemente-cheie ale variantei americane.

Ce propune (pe scurt) planul promovat de SUA

Textele apărute în presă arată că varianta iniţială americană include următoarele elemente: recunoașterea implicită sau de facto a anumitor poziţii ruse (regiunile ocupate Luhansk, Donețk și Crimeea ar urma să fie recunoscute drept rusești, iar Hersonul și Zaporijjea ar urma să fie înghețate de-a lungul liniei de contact); limitarea forţelor armate ucrainene în perioada de tranziţie (la 600 de mii de soldați); renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO; propuneri financiare ce vizează gestionarea unor active înghețate ale Rusiei pentru reconstrucţie; amnistierea pentru acțiunile comise în timpul războiului etc. Documentele au fost prezentate ca o „fereastră” pentru negocieri urgente, dar au fost criticate (logic!) ca favorizând concesiile teritoriale.

Cine a scris, de facto, acest „plan”?

Potrivit unor surse Reuters, planul de pace al SUA a fost inspirat dintr-un document scris de un autor rus și prezentat administrației Trump în octombrie. În urma unei analize lingvistice a textului, efectuate de The Guardian, s-a constatat faptul că acesta conține expresii neobișnuite pentru vorbitorii nativi de limbă engleză. În special, documentul are mai multe construcții gramaticale pasive, caracteristice stilului de afaceri oficial rusesc. Potrivit Politico, secretarul de stat Marco Rubio, de asemenea, a remarcat, într-o conversație cu un grup de senatori americani, că planul de pace american era, de fapt, o propunere rusească. Cu toate acestea, Rubio a scris ulterior pe platforma de socializare X că documentul fusese, de fapt, elaborat de administrația americană.

Obiecțiile ucrainenilor și ale europenilor

Reacția oficialilor ucraineni a fost, în mare parte, negativă, considerând textul drept o formă de „cedare” în fața agresorului, care ar sacrifica suveranitatea şi integritatea teritorială (unul dintre puncte prevede cedarea teritoriilor ocupate de ruși). Or, orice plan care presupune cedarea teritoriilor ocupate prin agresiune este considerat inacceptabil din perspectiva dreptului internațional şi a principiului inviolabilităţii frontierelor, iar limitările militare propuse de planul american pot submina capacitatea Ucrainei de a se apăra în viitor. Chiar și legislatorii americani au reacționat negativ la planul inițial din cauza concesiilor ample pe care le-a cerut Ucrainei.

Schimbările variantei europene

Europa – în special grupul E3 (Marea Britanie, Franţa, Germania) – a propus modificări esenţiale la planul de pace american: majorarea numărului admis pentru forţele armate ucrainene pe timp de pace (de la 600 de mii – propunerea americană, la 800 de mii), respingerea anumitor formulări care ar trata părţi din teritoriu ca „de facto, rusești” şi propuneri alternative pentru folosirea activelor înghețate (să rămână blocate până la compensaţii directe din partea Rusiei). Iar aderarea Ucrainei la NATO, potrivit planului european, „depinde de consensul membrilor NATO”.

Cele două documente – varianta SUA şi contrapropunerea europeană – arată divergențe importante de abordare: SUA, în textul iniţial (care, deocamdată, pare a fi mai curând rus decât american), ar fi încercat să găsească o soluţie rapidă, cu concesii pragmatice, pentru a opri luptele, dar care categoric nu pot fi acceptate de Ucraina, dar și de orice alt stat de drept; Europa, pe de altă parte, caută să modifice acele părți care ar lăsa impresia de legitimare a agresiunii sau care slăbesc securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Marți, 25 noiembrie, oficialii ucraineni au declarat că susțin cadrul modificat (de europeni) al acordului de pace, rezultat în urma ultimelor discuții, dar au subliniat că cele mai sensibile probleme, cum ar fi concesiile teritoriale, sunt deosebit de controversate și trebuie soluționate la o posibilă întâlnire între Zelenski și Trump.