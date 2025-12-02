Putin: „Nu plănuim să luptăm împotriva Europei, dar dacă Europa va dori brusc să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum”

Înainte de întâlnirea cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Whitcoff, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită pentru un război cu Europa „chiar acum”, dacă statele europene vor iniția unul.

Președintele rus a declarat că Moscova acționează în Ucraina „în mod chirurgical”, lucru pe care europenii nu ar trebui să se bazeze, scrie BBC.

„Nu intenționăm să luptăm împotriva Europei, am spus asta de o sută de ori, dar dacă Europa va dori brusc să lupte cu noi și va începe (un război, n.red.), suntem pregătiți chiar acum. Nu pot fi dubii în acest sens. Întrebarea e alta: dacă Europa brusc va începe un război împotriva noastră, cred că foarte repede… Aceasta nu este Ucraina. În Ucraina acționăm chirurgical, cu atenție, astfel încât…, înțelegeți, nu? Acesta nu este un război în sensul direct, modern al cuvântului. Dacă Europa va vrea brusc să înceapă un război împotriva noastră și îl va începe, se poate ajunge foarte repede la o situație în care nu vom avea cu cine să negociem”, a declarat președintele rus.

Comentând participarea Europei la procesul de negociere pentru încetarea războiului în Ucraina, Vladimir Putin a declarat că modificările propuse de europeni la planul lui Trump au ca scop blocarea acestui proces.

„Ei (europenii) nu au o agendă pașnică. Ei sunt de partea războiului. Și chiar și atunci când încearcă să aducă aparent unele modificări propunerii lui Trump, noi vedem clar că aceste modificări au un singur scop: blocarea întregului proces de pace”, a spus Putin.

„Dacă ei (europenii) vor să revină cu picioarele pe pământ, pornind de la situația care se conturează pe teren, vă rugăm, noi acceptăm acest lucru”, a spus Putin.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pe 2 decembrie pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, în cea mai recentă încercare americană de a impulsiona negocierile privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Întâlnirea are loc în timp ce Putin semnalează că nu vede nevoia de concesii, după ce a respins perspectivele de progres cu câteva zile înainte și a legat orice armistițiu de retragerea Ucrainei din teritoriul neocupat – o situație fără ieșire pentru Kiev.

Kirill Dmitriev, un negociator economic rus de rang înalt, s-a întâlnit cu Witkoff pe Aeroportul Internațional Vnukovo din Moscova, a relatat presa de stat rusă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Witkoff îi va prezenta lui Putin cea mai recentă versiune a cadrului SUA-Ucraina elaborat în timpul rundelor recente de discuții de la Geneva și Florida.

În cadrul acestor discuții au fost implicați Witkoff, secretarul de stat american Marco Rubio și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, care s-au întâlnit pe 30 noiembrie cu o delegație ucraineană condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

„Planul de pace” inițial, prezentat în noiembrie, impunea Ucrainei să limiteze dimensiunea armatei sale, să abandoneze candidatura sa la NATO și să se retragă din unele dintre teritoriile pe care le controlează.

O sursă din cadrul Biroului Prezidențial a declarat anterior pentru presă că Witkoff a elaborat prima versiune a propunerii în coordonare directă cu Dmitriev, care este implicat de mult timp în eforturile Moscovei de a influența procesul decizional al SUA.

Vizita la Moscova marchează a șasea întâlnire la nivel înalt a lui Witkoff cu Putin. Sesiunile anterioare, care au avut loc pe 11 februarie, 13 martie, 11 și 25 aprilie și în august, au durat fiecare trei până la patru ore.