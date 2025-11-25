În noua versiune a planului de pace, Ucraina a fost de acord să își limiteze armata la 800 de mii de soldați, relatează Financial Times, citând oficiali ucraineni de rang înalt apropiați președintelui Volodimir Zelenski.

Prima versiune a planului, care, potrivit relatărilor din presă, a fost pregătită de trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și de trimisul prezidențial al Rusiei, Kirill Dmitriev, prevedea reducerea numărului de militari ai Forțelor Armate Ucrainene la 600 de mii.

După cum subliniază FT, „cele mai sensibile probleme” ale acordului de pace, probabil cele legate de teritorii și garanții de securitate, au fost lăsate spre examinare de către președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Reamintim că reprezentanții Statelor Unite și Ucrainei au pregătit un document-cadru revizuit după ce au discutat propunerea de pace americană la Geneva. Financial Times, citând propriile surse, a relatat că noul plan de pace a fost redus de la 28 de puncte la 19.

Anterior, un oficial american a declarat pentru CBS News că guvernul Ucrainei „a fost de acord cu un acord de pace” mediat de administrația Trump pentru a opri războiul dus de Rusia. Oficialul american și consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au declarat că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, detaliile urmând să fie încă stabilite.

Umerov și-a exprimat optimismul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea călători la Washington înainte de sfârșitul lunii noiembrie pentru a finaliza un acord.

„Ucrainenii au fost de acord cu acordul de pace”, a declarat oficialul american pentru CBS News. „Mai sunt câteva detalii minore de rezolvat, dar au fost de acord cu un acord de pace.”

Un oficial american a declarat pentru CBS News că președintele rus Vladimir Putin „pare să creadă că va cuceri regiunea Donețk din Ucraina într-un fel sau altul – fie printr-o înțelegere negociată, fie pe câmpul de luptă. Negocierile administrației Trump de la Geneva au pornit de la premisa că Putin are dreptate”, scrie publicația.

Sursa citată a indicat că progresul Rusiei în orașul Pokrovsk de pe frontul estic, care este un centru logistic pentru Ucraina, „nu a fost un semn pozitiv pentru perspectivele defensive ale Kievului. Mass-media rusă se referă adesea la Pokrovsk ca la poarta de acces către regiunea industrială Donbas a Ucrainei”.