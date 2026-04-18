VIDEO Va ajunge la CEDO cazul Liudmilei Vartic? Ce spune avocata care o reprezintă pe mama victimei

„Eu tare sper să nu ajungem la CEDO”, a declarat avocata Violeta Gașițoi care reprezintă interesele mamei Liudmilei Vartic, în cadrul Podcast ZdCe. Întrebată dacă acest caz ar putea ajunge să în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, apărătoarea a subliniat că acest lucru depinde de modul cum va fi examinat în instanțele interne.

„Depinde. Ar putea, de ce nu? Dar noi trebuie să trecem remediile interne, trebuie să dăm posibilitatea autorităților statului să investigheze. Eu tare sper să nu ajungem la CEDO. Eu sincer sper să nu ajungem la CEDO. Eu sincer vreau măcar un caz să ne demonstreze organul de urmărire penal, procuratura. Ei sunt 10 persoane implicate în investigația acestui caz: cinci procurori, cinci polițiști, ca noi să nu ajungem la Curtea Europeană. Eu vreau că noi să demonstrăm că noi, uite, acum putem asta face, că noi acum putem să investigăm, putem să demonstrăm, dincolo de orice dubiu rezonabil, vinovăția unei sau altei persoane, și putem să facem unei victime justiție și dreptate. Pentru că, până la urmă, pe femeie nu o întorci, dar a rămas mama și a rămas sora care vrea la fel să cunoască adevărul, au rămas copiii care vor crește și vor înțelege mult mai mult ce s-a întâmplat și de ce s-au întâmplat anumite lucruri. Și ar fi foarte trist ca noi să ajungem pe acest caz la CEDO. Și eu nu-mi doresc.

Doar că pentru aceasta organul de urmărire penală și procuratura trebuie să înțeleagă că noi, avocatele, eu și Gabriela Kornacher, noi nu suntem dușmanii procuraturii. Toate țările europene, toate statele civilizate mulțumesc avocaților care reprezintă părțile vătămate pentru că noi suntem pe același interes: ca să nu ajungă procurorul în instanța de judecată și judecătorul să ne spună că „aveți probe, dar nu sunt suficiente, sunt mai mulți speculații”. Noi vrem ca aceste probe să fie fixate corect, ca în instanța de judecată ele să nu fie anulate, ca în instanța de judecată, când se ajunge, judecătorul să fie convins, dincolo de orice dubii rezonabil, asupra vinovăției, atunci când va emite sentința. Pentru că scopul nostru nu este ca o persoană nevinovată să fie condamnată. Scopul nostru este să vedem cine este vinovat, cine se face vinovat de comiterea acestei infracțiuni și acea persoană să fie sancționată. Dacă sunt mai multe, înseamnă că toate să fie sancționate. E despre asta. Dacă vorbim despre justiție și vrem cu adevărat justiție. Dar dacă vrem ca probele noastre să fie anulate pentru că nu au fost colectate corect, înseamnă că din start asta nu este justiție și cazul poate ajunge și la Curtea Europeană”, a subliniat avocata Violeta Gașițoi.

Întrebată despre motivele pentru care consideră că nu s-a investigat eficient cazul, din start, apărătoarea a răspuns: „Eu tare nu vreau să spun că asta este influențare. Tare n-aș vrea. Bănuiala mea rezonabilă este că e lipsă de competență. Dar după ce am văzut influența bănuitului în care i-a spus polițistului „pune amendă pe buletinul soției mele” și polițistul asta face, nu știu, poate există și această influență. Plus, dacă e să mă uit și din partea martorilor care ne spun că le este frică să nu fie dați afară de la muncă, le este frică să vorbească, poate undeva există și această parte de influență.