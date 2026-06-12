De ce aleg tinerii să devină jurnaliști? Patru jurnaliste despre provocările și satisfacțiile profesiei

În fiecare an, zeci de tineri din Republica Moldova aleg să studieze jurnalismul, iar ulterior, o parte dintre ei, ajung să activeze în instituții media. Ce îi motivează să urmeze această profesie? Cum a fost prima lor experiență într-o redacție și cum văd viitorul jurnalismului? În contextul Zilei Profesionale a Jurnalistului, marcată anual în Republica Moldova pe 12 iunie, am discutat cu patru tinere jurnaliste aflate la început de carieră pentru a afla răspunsurile la aceste întrebări.



„Nicio zi nu seamănă cu cealaltă”

Victoria Clipca, reporteră la TV8 și studentă în anul II la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, spune că alegerea profesiei nu a fost una întâmplătoare. „De când mă știu voiam să fac această meserie”, afirmă tânăra, precizând că jurnalismul a fost specialitatea pe care și-a dorit-o în mod conștient încă de la început.

Ea ne-a relatat că prima experiență în redacție a fost neobișnuită. Victoria a ajuns în redacția TV8 împreună cu o colegă, în cadrul unui stagiu de 3 săptămâni.

„Când am venit în prima zi și ne-au întrebat dacă avem subiecte de știri și reportaje, eu am zis «nu». Și prima zi, a durat vreo 10 minute, căci mi-au zis să revin mâine cu subiecte. A doua zi am revenit deja cu idei și așa am început lucrul”, își amintește tânăra.

Victoria spune că, la început, acomodarea cu redacția nu a fost simplă. „TV8 este o redacție mare și nu înțelegeam cine și ce funcție are. Cu timpul însă m-am deprins” menționează aceasta.

Victoria Clipca. Sursa foto: arhiva personală

Reportera spune că nu a avut așteptări diferite față de realitatea profesiei și că își dorea un domeniu în care să se poată dezvolta și să acumuleze noi competențe. Cel mai mult îi place faptul că fiecare zi este diferită. „Într-o zi poți merge la Parlament, în alta la un reportaj social, iar a treia la un incendiu sau accident. Cred că acesta este farmecul profesiei” adaugă Victoria.

Tânăra spune că profesia vine și cu provocări precum ritmul alert de lucru și presiunea pe pe care o simt uneori reporterii. „Sunt zile în care ai două sau trei filmări și trebuie să scrii foarte repede. Toate acestea te pot încărca psihologic”, spune ea.

În ceea ce privește viitorul acestui domeniu în Republica Moldova, reportera crede că „această profesie nu va muri. Atunci când se întâmplă ceva cu adevărat important, oamenii verifică informațiile din mass-media, nu pe TikTok”.

„Oamenii vor avea mereu nevoie de informații corecte”

Pentru Iuliana Borodin, reporteră la NewsMaker și studentă în anul 3 la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, acest domeniu a fost un vis din copilărie. Alegerea a venit aproape întâmplător, în perioada admiterii la facultate. „Am întâlnit-o pe doamna Ecaterina Deleu, care mi-a spus că la jurnalism este interesant, că vom ieși pe teren și vom realiza reportaje. Atunci mi-am zis „de ce și nu?”, povestește tânăra.

Iuliana ne-a povestit că prima sa experiență în redacție a fost una plină de emoții. Ajunsă într-o redacție TV, tânăra se afla printre jurnaliști cu experiență și simțea că nu știe foarte bine cum funcționează lucrurile. „Mă uitam în jur și vedeam oameni care știu exact ce fac, iar eu mă simțeam incomod. Totuși, în ciuda fricii am reușit să mă descurc”, spune aceasta.

Reportera afirmă că unul dintre cele mai atractive aspecte ale profesiei este caracterul imprevizibil al fiecărei zile. De asemenea, apreciază posibilitatea de a întâlni oameni diferiți și de a le afla poveștile. „Îmi place să interacționez cu oamenii, să le observ emoțiile și să le ascult experiențele”, explică Iuliana.

Iuliana Borodin. Sursa foto: Instagram

Jurnalista a relatat că au existat și momente de îndoială fiindcă nu putea să-și găsească un loc de muncă și a început să se întrebe dacă profesia i se potrivește cu adevărat. Situația s-a schimbat odată cu întâlnirea unei echipe în care s-a regăsit profesional. „Chiar dacă nu am mult timp de când activez în domeniu, simt că sunt pe calea corectă”, afirmă tânăra.

Iuliana consideră că jurnalismul din Republica Moldova are perspective de dezvoltare chiar dacă trece printr-o perioadă de transformări. „Oamenii vor avea nevoie mereu de informații corecte și de surse în care vor avea încredere”, spune ea.

În opinia sa, profesia se va adapta noilor tehnologii, iar jurnaliștii care își fac meseria cu responsabilitate își vor găsi locul și în viitor.

„Poți cunoaște lumea prin intermediul altor oameni”

Ariana Morari are 21 de ani și este jurnalistă la Radio Moldova Tineret de aproximativ un an. Ea spune că și-a descoperit pasiunea pentru jurnalism încă din adolescență. Deși la un moment dat s-a gândit la o carieră în medicină, a înțeles că își dorește să ajute oamenii în alt mod. „Am ales jurnalismul pentru că pot ajuta oamenii informându-i”, afirmă Ariana. Ea spune că de la vârsta de 13-14 ani le povestea celor apropiați despre dorința sa de a activa în acest domeniu și că astăzi este convinsă că a făcut alegerea potrivită.

Tânăra mărturisește că a fost atrasă de jurnalism și datorită posibilității de a interacționa cu oameni diferiți și de a descoperi noi perspective. Ea a spus că în viitor, își dorește să se specializeze pe reportaje și fotoreportaje, fiindcă aceste două domenii îi vor permite să îmbine pasiunea pentru scris cu cea pentru fotografie.

Ariana Morari. Sursa foto: Instagram

Jurnalista crede că cele mai importante lecții de viață le-a învățat în redacție, alături de colegii săi. „Toată partea practică am învățat-o la locul de muncă. Echipa și șefa mea au fost alături de mine și m-au învățat foarte multe”, spune aceasta.

Cel mai mult ea apreciază procesul de documentare, scriere și realizare a fotografiilor. În același timp, spune că este deranjată de faptul că profesia de jurnalist nu este întotdeauna luată în serios. „Deseori aud întrebarea „Și ce faci tu acolo?”, chiar de la persoane care citesc știri și urmăresc reportaje în fiecare zi”, afirmă Ariana.

Cu toate acestea, jurnalista spune că nu avut niciodată îndoieli legate de alegerea profesiei. În ceea ce privește viitorul acestui domeniu, Ariana este optimistă și consideră că presa din țară este mai liberă și mai profesionistă decât în trecut.

„În contextul în care Republica Moldova a avansat la capitolul de libertate a presei, fapt ce mă bucură destul de mult, eu cred că noi vom prospera în continuare” a adăugat tânăra.

„Am ales jurnalismul ca să ies din zona mea de confort”

Pentru Liliana Voloșciuc, reporteră la Ecopresa și studentă în anul 1 la aceeași facultate de la USM, alegerea acestui domeniu a fost una neașteptată. Inițial, tânăra își dorea să studieze psihologia, însă în ultimile zile de admitere a decis să aplice și la jurnalism.

„A fost o decizie destul de impulsivă”, spune Liliana. Experiența sa în domeniu a început printr-un internship la Diez. Ulterior a colaborat cu Moldova 1, iar din martie activează la Ecopresa, unde s-a orientat spre jurnalismul de mediu.

Înainte de facultate, tânăra credea că jurnalismul înseamnă în principal munca la televiziune sau radio. Ulterior, a descoperit că îi place să scrie și să abordeze subiecte care pot avea impact asupra societății.

Liliana Voloșciuc. Sursa foto: arhivă personală

Printre dificultățile profesiei, Liliana menționează accesul la informații și comunicarea cu sursele. „Nu este mereu ușor să găsești informația, să ajungi la anumite persoane sau să primești răspunsuri la solicitările de informații”, spune aceasta.

Ea a menționat că deși la început se temea că nu va face față cerințelor profesiei, experiența acumulată în cadrul stagiilor de practică a ajutat-o să capete mai multă încredere în propriile forțe.

Referindu-se la viitorul jurnalismului, Liliana observă un interes tot mai mare al tinerilor pentru această profesie și speră că, în următorii ani, jurnaliștii vor beneficia de mai multă siguranță și susținere în activitatea lor.

Ziua Jurnalistului este marcată în Republica Moldova, anual la 12 iunie. Aceasta a fost instituită printr-o hotărâre de Guvern în anul 2008, în memoria jurnalistului Constantin Chiroșco, fost reporter al agenției de presă „BASA-Press”.

Daniela Student, stagiară ZdG