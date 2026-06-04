Patru companii chineze, depistate că sprijină flota „din umbră” a Rusiei. UE ar urma să le includă pe lista de sancțiuni

Serviciul de politică externă al UE face presiuni pentru sancționarea a patru companii chineze pe care le acuză că susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unor documente consultate de POLITICO. Cele patru firme, care vor fi probabil incluse în cel mai recent pachet de sancțiuni ce urmează să fie aprobat la reuniunea miniștrilor de externe ai UE de săptămâna viitoare, sprijină flota „din umbră” a Rusiei, furnizând produse chimice armatei ruse și livrând componente pe care Moscova le utilizează pentru a construi drone de atac, au declarat oficialii.

UE a vizat companiile chineze în rundele anterioare de sancțiuni, dar ultimele propuneri arată că blocul își intensifică strategia de a-i viza pe cei care susțin Rusia, în ciuda avertismentelor Chinei cu privire la „consecințe” legate de măsurile incluse în cea de-a 20-a rundă de sancțiuni a UE împotriva Rusiei.

Măsura va contribui probabil la intensificarea tensiunilor dintre Bruxelles și Beijing, în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, caută sprijinul capitalelor UE pentru o acțiune fermă împotriva importurilor chineze subvenționate.

Tensiunile vor fi în centrul atenției marți, 9 iunie, când comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, se va întâlni cu reprezentantul comercial chinez Li Chenggang în marja unei reuniuni ministeriale a OCDE la Paris, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, Olof Gill.

Documentul consultat de POLITICO, datat cu 21 mai, va fi inclus într-un „mini-pachet” de sancțiuni care, potrivit a doi oficiali ai UE, urmează să fie adoptat la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Luxemburg, pe 15 iunie. Pachetul respectiv va include o serie de liste individuale, în timp ce blocul lucrează la un al 21-lea pachet de sancțiuni care ar urma să adopte o abordare sectorială mai amplă și care se așteaptă să fie adoptat mai târziu în cursul verii.

Pe lângă cele patru companii chineze, documentul propune sancțiuni împotriva a cinci companii cu sediul în Emiratele Arabe Unite, trei în Turcia și una în Azerbaidjan, toate fiind descrise ca facilitând transportul maritim și vânzările de energie ale Rusiei. De asemenea, se propune sancționarea filialelor companiei ruse Lukoil, precum și a zeci de persoane fizice și juridice descrise ca sprijinind mașina de război a Moscovei.

Lista face parte dintr-o abordare „dinamică” a sancțiunilor, prin care entitățile sunt adăugate sau eliminate în funcție de modul în care Rusia își schimbă tacticile pentru a evita sancțiunile.

Orice sancțiuni ale UE trebuie aprobate în unanimitate de toate cele 27 de state membre. Ambasadorii pot propune eliminarea uneia sau a mai multor prevederi incluse în propunerea SEAE.