VIDEO Ședință întreruptă în dosarul „Kuliok”, după ce avocații lui Dodon au venit fără martori. Cercetarea judecătoarească va continua în august

Ședința de judecată din 24 iunie în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, în prezent deputat, a fost întreruptă până pe 17 august, după ce avocații socialistului n-au asigurat prezența niciunui martor pentru audiere. „Se atenționează partea apărării, pentru a nu știu câta oară, să asigure martorii în ședința de judecată”, a declarat Stella Bleşceaga, preşedinta completului de judecată.

În debutul ședinței, Petru Balan, unul dintre avocații lui Igor Dodon, a anunțat că fosta prim-ministră socialistă Zinaida Greceanîi și fostul deputat Corneliu Furculiță nu s-au putut prezenta în ședința de judecată pentru a fi audiați.

„Onorată instanță, în contextul în care astăzi urma să fie audiată doamna Zinaida Greceanîi, noi de ieri cunoaștem că dumneaei are calitate procesuală de învinuit în cauza penală din care a fost disjunsă această cauză. Este vorba despre finanțarea pretins ilegală a Partidului Socialiștilor și ea ne-a comunicat că va veni să fie audiată, doar în prezența avocatului. În prezent, am înțeles că dumnealui (avocatul, n.r.) are planificate activități în afara ariei municipiului Chișinău (…). Totodată, apărarea l-a citat pe domnul Corneliu Furculiță să se prezinte. Dumnealui, la fel, a invocat că nu poate astăzi să se prezinte, pentru că n-a putut să-și amâne activitățile care erau planificate (…). Un martor este în concediu medical pe durată nedeterminată. Sunt date cu caracter personal, dar, din câte cunoaștem, este vorba despre o maladie gravă care îl împiedică să se prezinte în ședința instanței de judecată (…). În prezent, suntem în imposibilitatea să prezentăm (martorii în instanță, n.r.)”, a spus Balan.

În lipsa martorilor apărării, Petru Iarmaliuc, unul dintre procurorii de caz, a propus ca în ședința de astăzi să fie examinat un raport de expertiză judiciară (raportul asupra imaginilor video de la întâlnirea la care a participat Dodon, n.r.), însă apărarea socialistului a susținut că nu este pregătită pentru cercetarea acestuia.

„Onorată instanță, noi înțelegem că acuzarea a întreprins anumite măsuri, dar, având în vedere, că martori sunt suficienți, iar cel puțin unul putea să fie asigurat. Eu propun să fie examinată astăzi posibilitatea cercetării raportului de expertiză. Anterior, partea apărării a spus că are nevoie de un termen. Noi deja am parcurs vreo cinci ședințe de la acel moment, poate a reușit să facă cunoștință și să se pregătească. Dacă a reușit, eu propun să cercetăm astăzi (…)”, a subliniat procurorul Iarmaliuc.

„Raportul de expertiză este proba de bază în acest dosar. Partea apărării vrea o poziție scrisă vizavi de acest raport de expertiză (…). În prezent, partea apărării nu este pregătită pentru cercetarea acestui mijloc de probă (…). Considerăm că este util să fie audiați toți martorii apărării… după care să trecem la cercetarea probelor (…)”, a spus avocatul Balan.

În aceste condiții, judecătorii au respins cererea acuzării. „Acceptăm că partea apărării are nevoie de foarte mult timp pentru a se expune asupra raportului de expertiză, care este deja de vreo doi ani în instanța de judecată (…)”, subliniază Bleşceaga.

În timpul ședinței, judecătoarea a menționat că apărarea lui Dodon „cel mai mult a întrerupt ședințele de judecată și a tergiversat”.

„(…) După procedură și după buna desfășurare a procesului, partea apărării cel mai mult a întrerupt ședințele de judecată și a tergiversat. Când vă convine vouă, vă aduceți aminte de procedură”, a spus Bleşceaga.

În replică, Petru Balan a spus: „Totuși suntem într-un proces care va deveni un precedent”.

În cele din urmă, Stella Bleşceaga a anunțat: „Completul de judecată dispune: imposibilitatea continuării cercetării judecătorești, din motivul că partea apărării n-a asigurat prezența martorilor din lista probelor testimoniale care au fost acceptate. Anunțăm întrerupere pentru data de 17 august. Se atenționează partea apărării, pentru a nu știu câta oară, să asigure martorii în ședința de judecată (…)”.

Următoarele ședințe de judecată în acest dosar vor avea loc în perioada 17-21 august.

Cu 10 zile înainte de ședința de judecată din 17 august, acuzarea urmează să prezinte anumite probe suplimentare.

Detalii despre dosarul „Kuliok”

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat Igor Dodon, a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător. Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză. Ulterior, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea.

La mijlocul lunii aprilie 2026, Eremciuc și-a încetat activitatea la CSJ, exact la trei ani de la transfer.

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „Kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova care a fost emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu kulioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.