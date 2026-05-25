VIDEO Încă doi martori ai apărării au fost audiați în dosarul „Kuliok”, inclusiv un fost procuror în raionul Florești. Primarul Ion Ceban nu s-a prezentat la ședință

O nouă ședință de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, în prezent deputat, a avut loc luni, 25 mai, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în cadrul căreia au fost audiați încă doi martori ai apărării: Sergiu Groza și Valeriu Ciorici.

Sergiu Groza este preşedintele Organizaţiei Teritoriale Floreşti a PSRM și ex-deputat socialist. În perioada 2015–2017, Groza a exercitat funcţia de consilier în Consiliul Raional Floreşti, activând anterior și în calitate de procuror în raionul Florești. Valeriu Ciorici este președintele Organizației Teritoriale Rezina. La alegerile locale din iunie 2015, acesta a concurat din partea socialiștilor pentru postul de primar al orașului Rezina, dar în turul doi a pierdut în fața reprezentantului Partidului Democrat.

În cadrul ședinței de judecată din 25 mai, primarul capitalei, Ion Ceban, urma să fie audiat în dosarul „Kuliok” în calitate de martor al apărării, însă avocata sa a informat instanța, printr-o cerere, că Ceban nu a putut fi prezent. Prin urmare, audierea edilului capitalei ar putea avea loc pe 9 sau 10 iunie.

Cine este noul judecător-raportor care a preluat dosarul

Alexandru Negru a îmbrăcat roba de judecător în februarie 2014, odată cu numirea sa la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pentru un mandat de cinci ani. Ulterior, a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, potrivit magistrat.md. Înainte de a accede în magistratură, Negru a activat la întreprinderile municipale „Servicii Locative Rîșcani” și „Servicii Locative Centru”.

La mijlocul lunii aprilie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a transferat temporar pe Alexandru Negru de la Judecătoria Chișinău la CSJ, în urma unui concurs. Negru este specializat în cauze de corupție, iar anterior a depus o cerere de abținere de la examinarea dosarului „Frauda bancară”. Pe 4 mai 2026, judecătorul l-a condamnat la închisoare pe fostul executor judecătoresc George Boțan pentru abuz de putere în cadrul unor licitații care ar fi fost trucate.

Alexandru Negru a promovat evaluarea integrității, fiind audiat de Comisia Vetting în calitate de candidat la funcția de judecător la CSJ, fără a fi identificate probleme de integritate. Raportul de evaluare a primit aviz pozitiv din partea CSM.

Anul trecut, judecătorul a avut venituri salariale de peste 536 de mii de lei de la Judecătoria Chișinău și CSJ, și peste 36 de mii de lei din activitatea științifică.

Detalii despre dosarul „Kuliok”

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat Igor Dodon, a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător. Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză. Ulterior, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea.

La mijlocul lunii aprilie 2026, Eremciuc și-a încetat activitatea la CSJ, exact la trei ani de la transfer.

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „Kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova care a fost emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu kulioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.