VIDEO Riscă Parlamentul să devină o mașinărie de vot? „Sunt peste 250 de modificări legislative care trebuie operate”

Peste 250 de modificări legislative urmează să fie operate până la sfârșitul anului 2026 pentru armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Adrian Băluțel, invitatul celei mai recente ediții a Podcastului ZdCe, cu Natalia Zaharescu, răspunde la întrebarea „riscă Parlamentul să devină o mașinărie de vot?”.

N.Zaharescu: Câte legi trebuie votate până la sfârșitul acestui an? Înțeleg că, până la sfârșitul acestui an, trebuie ajustată, în mare parte, legislația Republicii Moldova cu cea Uniunii Europene.

A.Băluțel: Da, sunt aproximativ peste 250 de modificări legislative care trebuie operate. Asta nu în mod obligatoriu sunt 250 de legi diferite, dar sunt în diferite domenii care pot fi în acești legi sau fi pot fi într-un pachet de legi, dar sunt peste 250 de modificări.

N.Zaharescu: Nu riscați să ajungeți o mașinărie de vot fără să fie suficient timp pentru analiza profundă a acestor modificări?

A.Băluțel: Aceste modificări vor ajunge în Parlament pe final de an, într-adevăr, dar vor ajunge anume din faptul că aceste modificări sunt pregătite la Guvern, sunt pregătite într-un proces minuțios și fără grabă, sunt consultatecu Comisia Europeană și vor trece toate procedurile necesare de consultare publică. Deci, nu facem acest lucru pentru că ne dorim să ajungem la final de an, dar a fost precauția necesară ca ele să fie elaborate minuțios, să fie consultate atent, să fie discutate cu Comisia Europeană, astfel încât să corespundă directivelor și, ajungând în Parlament, să avem siguranța că nu trebuie să le întoarcem înapoi la Guvern. Deci, într-adevăr, eu înțeleg de ce pot apărea asemenea întrebări.