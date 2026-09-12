VIDEO Riscă Parlamentul să devină o mașinărie de vot? „Sunt peste 250 de modificări legislative care trebuie operate”

Riscă Parlamentul să devină o mașinărie de vot? „Sunt peste 250 de modificări legislative care trebuie operate”
Peste 250 de modificări legislative urmează să fie operate până la sfârșitul anului 2026 pentru armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Adrian Băluțel, invitatul celei mai recente ediții a Podcastului ZdCe, cu Natalia Zaharescu, răspunde la întrebarea „riscă Parlamentul să devină o mașinărie de vot?”.
N.Zaharescu: Câte legi trebuie votate până la sfârșitul acestui an? Înțeleg că, până la sfârșitul acestui an, trebuie ajustată, în mare parte, legislația Republicii Moldova cu cea Uniunii Europene.
A.Băluțel: Da, sunt aproximativ peste 250 de modificări legislative care trebuie operate. Asta nu în mod obligatoriu sunt 250 de legi diferite, dar sunt în diferite domenii care pot fi în acești legi sau fi pot fi într-un pachet de legi, dar sunt peste 250 de modificări.
N.Zaharescu: Nu riscați să ajungeți o mașinărie de vot fără să fie suficient timp pentru analiza profundă a acestor modificări?
A.Băluțel: Aceste modificări vor ajunge în Parlament pe final de an, într-adevăr, dar vor ajunge anume din faptul că aceste modificări sunt pregătite la Guvern, sunt pregătite într-un proces minuțios și fără grabă, sunt consultatecu Comisia Europeană și vor trece toate procedurile necesare de consultare publică. Deci, nu facem acest lucru pentru că ne dorim să ajungem la final de an, dar a fost precauția necesară ca ele să fie elaborate minuțios, să fie consultate atent, să fie discutate cu Comisia Europeană, astfel încât să corespundă directivelor și, ajungând în Parlament, să avem siguranța că nu trebuie să le întoarcem înapoi la Guvern. Deci, într-adevăr, eu înțeleg de ce pot apărea asemenea întrebări.
Adrian Băluțel, deputat PAS și noul președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, este invitatul Podcast ZdCe, după recenta sa numire în această funcție, în locului lui Marcel Spatari, care a preluat conducerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe.
Băluțel explică ce îl recomandă pentru această nouă funcție și care sunt prioritățile asumate în privința procesului de ajustare a legislației naționale la cea europeană. El a subliniat că, până la sfârșitul anului 2026, Parlamentul trebuie să adopte 250 de modificări în această privință. Deputatul s-a referit și la blocajul în privința deschiderii negocierilor pe celelalte grupuri de capitole, până în prezent fiind deschise numai două, după ce Ungaria s-a opus în privința deschiderii acestora pentru Ucraina. De asemenea, a răspuns la întrebarea dacă este sau nu necesară decuplarea R. Moldova de Ucraina, în procesul de negocieri cu UE.