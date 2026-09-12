VIDEO „Era cea mai recomandată persoană pentru această comisie”. Cum explică Adrian Băluțel noile modificări la șefia a două Comisii parlamentare

„Comisia pentru economie, buget și finanțe rămâne, probabil, cea mai încărcată comisie din Parlamentul Republicii Moldova”, iar Marcel Spatari „are o experiență enormă” care-l recomandă pentru șefia acestei comisii – așa explică noul șef al Comisiei pentru integrare europeană, Adrian Băluțel, modificările de la șefia Comisiei pentru economie, buget și finanțe și a Comisiei pentru integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în cadrul noii ediții a Podcastului ZdCe, cu Natalia Zaharescu.

Joi, 10 septembrie 2026, printr-un proiect de hotărâre adoptat de Parlament erau anunțate modificări la șefia a două comisii parlamentare. Astfel, deputatul Marcel Spatari a preluat conducerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe, iar Adrian Băluțel a fost numit președinte al Comisiei pentru integrare europeană.

În cea mai recentă ediție a Podcastului ZdCe, cu Natalia Zaharescu, Adrian Băluțel a explicat noile modificări.

N.Zaharescu: De ce s-a făcut totuși această modificare la nivelul conducerii comisiilor? De ce a fost numit domnul Spatari la Comisia pentru economie, iar dumneavostră – în locul dumnealui?

A.Băluțel: Comisia pentru economie, buget și finanțe este una dintre cele mai încărcate și complexe comisii dinParlament. Domnul Spatari are o experiență enormă care-l recomandă pentru acest lucru. În special, pe dimensiunea de politici economice, politici de angajare, convergență cu practicile europene în acest sens. Are o experiență analitică enormă, care este importantă în zona finanțelor și, respectiv, a fost decisă această tranziție a dumnealui. Era cea mai recomandată persoană pentru această comisie. Comisia pentru integrare europeană va avea un volum enorm de muncă în lunile și anii următori, dar acest lucru nu schimbă faptul că Comisia pentru economie, buget și finanțe rămâne, probabil, cea mai încărcată comisie din Parlamentul Republicii Moldova. Respectiv, experiența domnului Spatari, pregătirea, experiența anterioară de ministru, dar și profilul public care necesită multă comunicare și explicare a proceselor, a adus la decizia echipei ca dumnealui să treacă la conducerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe.

Adrian Băluțel, deputat PAS și noul președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, este invitatul Podcast ZdCe, după recenta sa numire în această funcție, în locului lui Marcel Spatari, care a preluat conducerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe.

Băluțel explică ce îl recomandă pentru această nouă funcție și care sunt prioritățile asumate în privința procesului de ajustare a legislației naționale la cea europeană. El a subliniat că, până la sfârșitul anului 2026, Parlamentul trebuie să adopte 250 de modificări în această privință. Deputatul s-a referit și la blocajul în privința deschiderii negocierilor pe celelalte grupuri de capitole, până în prezent fiind deschise numai două, după ce Ungaria s-a opus în privința deschiderii acestora pentru Ucraina. De asemenea, a răspuns la întrebarea dacă este sau nu necesară decuplarea R. Moldova de Ucraina, în procesul de negocieri cu UE.