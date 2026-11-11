VIDEO „Ar fi comercializat marijuana colegilor de facultate și persoanelor din cercul lor de apropiați”. Patru tineri, implicați într-o rețea de trafic de droguri, reținuți

O rețea de trafic de droguri, administrată de patru tineri, studenți în Chișinău și originari din sudul R. Moldova, a fost destructurată de către organele de drept. Timp de două luni, conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), oamenii legii au documentat activitatea infracțională a trei tineri și a unei tinere, cu vârste cuprinse între 19 și 22 de ani.

Potrivit anchetei, aceștia ar fi comercializat marijuana colegilor de facultate și persoanelor din cercul lor de apropiați.

Investigațiile au stabilit că suspecții ar fi preluat drogurile în cantități angro din localitatea lor de baștină, după care le-ar fi distribuit, în mod individual, unui cerc restrâns de persoane.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, desfășurate cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au fost reținuți, în municipiul Comrat, un tânăr de 19 ani și o tânără de 21 de ani, în timp ce încercau să comercializeze droguri.

„În urma perchezițiilor corporale, asupra celor doi au fost depistate pachete cu marijuana.

Tot în Comrat a fost reținut și percheziționat un alt suspect, iar la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat telefoane mobile care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională, un cântar de înaltă precizie și marijuana.

Ulterior, într-un garaj, a fost reținut și cel de-al patrulea suspect, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost sursa de aprovizionare cu droguri a grupării. În timpul percheziției a fost ridicată marijuana, cântare de mici dimensiuni, bandă adezivă și pachete de tip zip-lock”, se menționează în comunicat.

La solicitarea procurorului, pe numele celor patru suspecți au fost emise mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit legislației în vigoare, dacă le va fi demonstrată vinovăția, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 15 la 17 ani.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.