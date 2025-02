Vicepreședintele SUA spune că Ucraina are probleme din perspectiva mobilizării de efective. Trump, lui Zelenski: „Nu ești în poziția de a dicta”

Vicepreședintele SUA JD Vance i-a spus lui Volodimir Zelenski, în cadrul întrevederii de la Casa Albă din 28 februarie, că Ucraina are probleme din perspectiva mobilizării de efective și că autoritățile de la Kiev au nevoie de „propagandă” pentru a convinge oamenii să intre în armată.

În replică, Zelenski i-a spus că în timpul războiului, toți au probleme.

Afirmația lui Volodimir Zelenski l-a iritat pe Donald Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă, pentru a semna acordul privind extragerea metalelor de pământuri rare și a altor minerale ucrainene. În cadrul intrevederii, s-a iscat o dispută între Volodimir Zelenski, vicepreședintele american JD Vance și Donald Trump.

.@POTUS: "It's going to be a very hard thing to do business like this."@VP: "Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong." pic.twitter.com/WSZWZU4BBY