Primele declarații ale lui Zelenski după disputa cu Trump: „Ucraina are nevoie de o pace justă și durabilă”

Președintele Volodimir Zelenski a venit cu o primă postare după ce a părăsit Casa Albă, în urma unei dispute cu președintele american Donald Trump, vineri, 28 februarie. Acesta a mulțumit SUA, în contextul în care a fost acuzat în cadrul discuției că este nerecunoscător pentru încercările lui Trump de a opri războiul.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.