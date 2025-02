„Dragă Zelenski, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri”. Mesajele oficialilor europeni, după discuțiile tensionate dintre Trump și Zelenski

Mai mulți lideri europeni, printre care și Maia Sandu, dar și funcționari de grad înalt s-au solidarizat și au venit cu mesaje de susținere la adresa președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, după disputa lui cu Donald Trump la Casa Albă de vineri, 28 februarie.

UPDATE 22:23 Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a venit și ea cu o reacție.

„Demnitatea voastră onorează curajul poporului ucrainean. Fiți puternici, fiți curajoși, fiți neînfricați.

Nu ești niciodată singur, dragă președinte Zelenski. Vom continua să lucrăm cu dvs. pentru o pace justă și durabilă”, se arată în postare. Știrea inițială:

Șefa statului Maia Sandu și-a reiterat susținerea față de țara vecină, menționând faptul că Ucraina „apără libertatea noastră”.

„Adevărul este simplu. Rusia a invadat Ucraina. Rusia este agresorul. Ucraina își apără libertatea – și pe a noastră. Suntem alături de Ucraina”, a subliniat președinta.

The truth is simple.



Russia invaded Ukraine. Russia is the aggressor.



Ukraine defends its freedom—and ours.



We stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 28, 2025

Donald Tusk a fost printre primii care au venit cu un mesaj de susținere pentru președintele ucrainean.

„Dragă Zelenski, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri”, a scris Donald Tusk.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

Șeful Statului francez Emmanuel Macron a reacționat și el la disputa dintre Zelenski, Trump și Vance la Casa Albă.

„Trebuie să-i respecți pe cei care luptă”, a spus Macron reporterilor, citat de The Kyiv Independent adăugând că este esențial să ne amintim că există „un agresor și o victimă”.

Macron reacts to the dispute between Zelensky, Trump, and Vance at the White House.



“You must respect those who fight,” Macron said, adding that it is crucial to remember that there is “an aggressor and a victim.” pic.twitter.com/lJSEt8wJfT — KyivPost (@KyivPost) February 28, 2025

Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a susținut Ucraina în trei limbi.

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

Johann Wadepoel, adjunctul viitorului cancelar german Friedrich Merz, a numit scenele de la Casa Albă „șocante”.

„Cum poți să-l înjunghii astfel pe la spate pe președintele unei țări invadate? Europa Liberă nu va trăda Ucraina!”, a subliniat acesta pe X.

Die Szenen aus dem Weißen Haus sind schockierend. Wie kann man dem Präsidenten eines überfallenen Landes so in den Rücken fallen? Das freie Europa wird die Ukraine nicht verraten! — Johann Wadephul (@JoWadephul) February 28, 2025

Europarlamentarul Sigfried Mureșan a subliniat că Ucraina are nevoie de o pace justă, nu de capitulare.

„Președintele Zelenski și vecinii noștri ucraineni trebuie susținuți de toți cei care cred în libertate, democrație, independență și suveranitate națională”, a transmis el.

Întâlnirea lui Zelenski cu Trump la Casa Albă, încheiată brusc după o dispută

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă, pentru a semna acordul privind extragerea metalelor de pământuri rare și a altor minerale ucrainene. În cadrul intrevederii, s-a iscat o dispută între Volodimir Zelenski, vicepreședintele american JD Vance și Donald Trump.

.@POTUS: "It's going to be a very hard thing to do business like this."@VP: "Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong." pic.twitter.com/WSZWZU4BBY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025

Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să fie „recunoscător” și l-a acuzat pe președintele ucrainean că „se joacă cu Al Treilea Război Mondial”. Vance l-a acuzat pe Zelenski de „lipsă de respect”, după care Trump a spus că liderul ucrainean „se joacă cu al Treilea Război Mondial”.

Trump i-a mai spus lui Zelenski „ori faceți o înțelegere, ori ne retragem”, scrie Reuters.

Întâlnirea s-a încheiat cu Trump spunând că Zelenski nu a fost suficient de „recunoscător”, replicând că „acesta va fi un spectacol minunat pentru televiziune”. Ulterior, cei doi lideri de stat au plecat să vorbească după ușile închise.

La scurt timp, Volodimir Zelenski a părăsit Casa Alba, cu mult înainte decât era preconizat, iar Donald Trump a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a declarat că Zelenski nu este pregătit pentru un acord de pace.

Președintele Volodimir Zelenski a venit și el cu o primă reacție. Acesta a mulțumit SUA, în contextul în care a fost acuzat în cadrul discuției că este nerecunoscător pentru încercările lui Trump de a opri războiul.