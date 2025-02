VIDEO Tensiuni la întrevederea lui Trump cu Zelenski. „Ori faceți o înțelegere, ori ne retragem”

Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să fie „recunoscător” și l-a acuzat pe președintele ucrainean că „se joacă cu Al Treilea Război Mondial”. Declarațiile au fost făcute vineri, 28 februarie, la Casa Albă, unde cei doi președinți s-au întâlnit pentru a semna acordul privind extragerea metalelor de pământuri rare și a altor minerale ucrainene.

Potrivit jurnaliștilor din Biroul Oval, au existat o serie de schimburi tensionate între Volodimir Zelenski, vicepreședintele american JD Vance și Donald Trump.

Vance l-a acuzat pe Zelenski de „lipsă de respect”, după care Trump a spus că liderul ucrainean „se joacă cu al Treilea Război Mondial”.

.@POTUS: "It's going to be a very hard thing to do business like this."@VP: "Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong." pic.twitter.com/WSZWZU4BBY