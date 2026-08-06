Vasile Tofan: „Vom majora cu 50% taxele pe profitul băncilor”. Primele detalii din noua politică fiscală elaborată de Guvern

Guvernul urmează să prezinte astăzi, 6 august, noua politică fiscală care va include taxe mai mari pentru bănci, tutun, alcool și jocurile de noroc, dar și o reducere a impozitării muncii și modificări ale regimului TVA. Primele detalii au fost prezentate de premierul Vasile Tofan în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, înainte ca Executivul să facă publică politica fiscală pentru anul 2027.

Una dintre cele mai importante măsuri anunțate vizează majorarea impozitului pe profitul băncilor și instituțiilor financiare de la 12% la 18%, ceea ce reprezintă o creștere de 50%. Potrivit premierului, măsura va fi aplicată doar în anul fiscal 2027 și a fost adoptată în urma unei analize privind impactul asupra economiei.

„Vom crește taxele pe bănci și instituțiile financiare cu 50%. Înțeleg că lumea o să se bucure, că lumea își dorește astfel de taxe. (…) Am făcut calcule, mi-am asumat această taxă. Are și riscuri, riscurile fiind că un leu scos din capitalul băncilor scade creditarea cu șase. Deci nu trebuie să exagerăm acolo”, a declarat Vasile Tofan.

Șeful Executivului a recunoscut că măsura ar putea reduce capacitatea băncilor de a acorda credite, însă consideră că avantajele pentru bugetul de stat depășesc aceste riscuri.

„Am calculat, am cântărit și, înțelegând chiar riscurile de diminuare a creditării, cred că această taxă este justificată. O vom implementa pentru un an – pentru anul fiscal 2027”, a precizat premierul.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, sistemul bancar a înregistrat în 2025 un profit net de aproape 4,93 miliarde de lei, cu aproximativ 24% mai mare decât în anul precedent. Este al patrulea an consecutiv în care băncile raportează profituri record, în pofida ritmului modest de creștere economică.

Reforma fiscală pregătită de Guvern urmărește și reducerea poverii fiscale asupra angajaților, în special a celor cu venituri mici. Premierul susține că obiectivul este stimularea ocupării forței de muncă și diminuarea economiei informale, inclusiv prin majorarea scutirii personale.

„Noi vrem să taxăm mai puțin munca, astfel ca oamenii să muncească. (…) Trebuie să reducem taxele pe muncă, în special în palierele joase. O putem face prin creșterea scutirii personale”, a explicat Vasile Tofan.

În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, Guvernul a renunțat la planul inițial de uniformizare a cotelor, după reacțiile venite din partea societății. Astfel, cota redusă de 8% va fi păstrată pentru medicamente și alimentele de bază, iar eventualele majorări de TVA vor fi introduse gradual.

Premierul a precizat că actualul regim fiscal pentru energie și gaze naturale va fi menținut pe durata sezonului rece. Cota de 0% pentru energia electrică și cea de 8% pentru gazele naturale vor continua să se aplice pentru majoritatea consumatorilor, iar eventualele modificări vor intra în vigoare abia după 1 aprilie.

„La medicamente va rămâne 8%. La toate alimentele sociale (…) va rămâne 8%. (…) La energie și la gaz, creșterile vor veni începând cu 1 aprilie. Vrem ca acest sezon rece să-l lăsăm așa cum este, pentru că și așa e greu”, a spus șeful Guvernului.

Executivul intenționează, de asemenea, să majoreze accizele la produsele din tutun și alcool și să înăsprească taxarea industriei jocurilor de noroc.

„Vom crește destul de mult taxele la tutun. (…) Vom crește acciza cu 20%. Pe alcool vom crește accizele. Și vom crește taxele pe jocurile de noroc”, a declarat premierul, argumentând că statul trebuie să descurajeze consumul produselor nocive și să taxeze mai consistent un sector în care se cheltuiesc anual aproximativ 10 miliarde de lei.

Politica fiscală pentru anul 2027 urmează să fie prezentată oficial de Guvern în cadrul ședinței de astăzi, 6 august, când Executivul va anunța toate modificările propuse în domeniul fiscal.