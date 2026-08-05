UPDATE MAE condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova, după identificarea unor fragmnete de dronă la Cahul

Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, în extravilanul satului Văleni din raionul Cahul au fost depistate multiple fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot. Specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip „Gheran-2”.

UPDATE 20:13 MAE a venit cu un mesaj prin care condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova, în urma identificării fragmentelor unei drone de tip „Gheran-2” la Cahul.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în urma identificării fragmentelor unei drone de tip „Gheran-2” în extravilanul localității Văleni, raionul Cahul. Acest incident reprezintă o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova și constituie un risc grav la adresa securității cetățenilor noștri.

R. Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele pe care acesta le generează asupra securității regionale”, a scris MAE.

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„În urma examinării preliminare a fragmentelor recuperate, a caracteristicilor constructive, a materialelor utilizate la fabricare, precum și a marcajelor identificate, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip „Gheran-2””, informează Poliția.

Conform IGP, toate fragmentele și obiectele relevante sunt documentate și ridicate pentru efectuarea expertizelor necesare. Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției continuă investigațiile în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului.

Sursa: IGP Sursa: IGP