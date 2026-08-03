„Am venit în întâmpinarea agenților economici din R. Moldova”. Cum explică Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, vizita „oficială” a delegației de la Kabul

„Eu cred că este corect ca autoritățile din R. Moldova să aibă grijă de agenții economici din R. Moldova”, explică Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), argumentându-și semnătura pe „o solicitare adresată Ministerului Afacerilor Externe pentru a facilita accesul” reprezentanților autorităților de la Kabul în R. Moldova.



Potrivit acestuia, delegația de la Kabul urmează „să se întâlnească cu niște agenți economici” care intenționează să-și extindă exporturile pe piața din Afganistan.

Contactat de ZdG cu privire la vizita „oficială” a unei delegații de la Kabul, Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Argiculturii și Industriei Alimentare, a declarat că R. Moldova nu a transmis nicio invitație oficială Guvernului din Afganistan. În schimb, el a menționat că a și-a pus semnătura pe „o solicitare către Ministerului Afacerilor Externe, pentru a facilita accesul a trei persoane”, altfel spus – pentru a obține o viză de intrare în R. Moldova.

„Aveau nevoie pentru ca ei să vină și să se întâlnească cu niște agenți economici din R. Moldova. Cum s-a întâmplat? Producători de produse de uz fitosanitar, noi avem trei la număr, care cât de cât încearcă să facă activitate, s-au orientat pe partea Estică, după cum ne-au explicat, în Uzbekistan, și voiau să se extingă și în Afganistan. Respectiv, cei din Afganistan, au o regulă: în cazul în care vor să facă import dintr-o țară din care n-au mai făcut, ei trebuie să vină oficial, să vadă unitatea de producere, după care să înceapă o activitate economică”, a explicat Șarban pentru ZdG.

Secretarul de stat la MAIA spune că obținerea vizelor de către cei trei reprezentanți de la Kabul a fost un proces în mai multe etape. În primă fază, agenții economici s-au adresat Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, solicitându-le facilitarea întâlnirii. Ulterior, printr-o scrisoare semnată de Vasile Șarban, MAIA s-a adresat Ministerului de Externe, care „a examinat cererea”.

„Eu cred că este corect ca autoritățile din R. Moldova să aibă grijă de agenții economici din R. Moldova. În cazul că noi ne plângem că nu avem unde comercializa, de ce noi, în calitate de autorități, nu am veni în întâmpinarea agenților economici, ca ei să vadă orice oportunitate de a valorifica orice piață pe care pot vinde?”, a conchis Șarban.

CONTEXT. Mai mulți reprezentanți ai guvernului taliban din Afganistan (vizat de-a lungul timpului de sancțiuni internaționale, inclusiv pentru încălcări grave ale drepturilor omului și amenințări la adresa păcii și securității, n.r.) efectuează o vizită în R. Moldova. Informația despre vizita la Chișinău a unor reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor, condus de talibani, a apărut în presa din Afganistan.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) a confirmat că unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan i-au fost eliberate vize de intrare în R. Moldova. Potrivit instituției, „delegația care a sosit în R. Moldova nu este vizată de sancțiuni internaționale”.

„Vizita a fost inițiată în contextul unor discuții purtate de producători agricoli locali cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al R. Moldova privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară care se confruntă cu o situație gravă de insecuritate alimentară.

Precizăm că delegația care a sosit în R. Moldova nu este vizată de sancțiuni internaționale. În același timp, menționăm că R. Moldova respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context, comunicăm că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației.

Guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne”, se spune într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău.

Presa din Afganistan mai notează că delegația este condusă de ministrul adjunct al Agriculturii, Sadr Azam Osmani, și se va afla în R. Moldova până pe 7 august. Nu există informații publice că Sadr Azam Osmani s-ar afla pe liste de sancțiuni internaționale.