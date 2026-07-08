Verificări ale Inspectoratului General pentru Migrație, pe un șantier de construcții din municipiul Chișinău: unsprezece cetățeni străini angajați cu încălcări

Șaisprezece cetățeni străini, „aflați în situații de încălcare a legislației din domeniul migrației”, au fost găsiți de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) în cadrul unui control pe un șantier de construcții din municipiul Chișinău.

Astfel, conform unui comunicat de presă, șase cetățeni ai Tadjikistanului și cinci cetățeni ai Uzbekistanului desfășurau activitate de muncă fără a deține drept de muncă și „fără actele permisive eliberate de autoritatea competentă pentru străini”. În privința acestora, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare, cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de 3 ani.

Totodată, cinci cetățeni ai Azerbaidjanului au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea obligației de a avea în permanență asupra lor permisul de ședere.

„Angajatorul urmează să fie atras la răspundere contravențională, în condițiile legii, pentru angajarea ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini. De asemenea, Inspectoratul General pentru Migrație va sesiza și alte autorități competente, în vederea examinării aspectelor ce țin de competența acestora și aplicării măsurilor prevăzute de legislația în vigoare”, se menționează în comunicat.

Acum câteva zile, mai multe controale au fost desfășurate în Chișinău, în zonele cu o prezență ridicată a cetățenilor străini, pentru a verifica respectarea regimului de ședere pe teritoriul R. Moldova, a informat Inspectoratul General pentru Migrație. Ulterior, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a confirmat că verificările au avut loc într-un cămin al UTM, în care sunt cazați muncitori străini. În cadrul acțiunii, au fost verificați peste 300 de cetățeni străini, originari din India, Nepal, Bangladesh, Turkmenistan, Turcia, Azerbaidjan și Tadjikistan. În urma verificărilor, 17 cetățeni străini au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea obligației de a avea în permanență asupra lor cartea de rezidență.

Recent, Ziarul de Gardă a publicat un reportaj despre migranții care muncesc în R. Moldova.

Fenomenul a luat amploare după ce autoritățile au facilitat angajarea străinilor prin adoptarea unor modificări legislative, iar cererea pentru muncitori străini din partea antreprenorilor din țară a crescut în lipsa alternativelor locale. Directorul unei companii de prelucrare a cărnii ne-a spus că „acum 5–7 ani, aveam liste de așteptare pentru angajare. Astăzi, nu avem nicio persoană.” Fondatoarea unei pensiuni agroturistice a confirmat problemele din domeniul forței de muncă, precizând că din observațiile sale, „moldovenii vin la lucru când le vine factura mai mare”.

„Noi nu suntem aici ca să furăm. Suntem aici ca să vă ajutăm, dar și pe noi să ne ajutăm. Deci trebuie să avem grijă unul de altul. Suntem și noi oameni, atât.” Declarația aparține lui Haji, curier originar din India, unul dintre muncitorii străini care au ales în ultimii ani R. Moldova drept loc de muncă. La fel ca el, în țară mai sunt circa 6000 de muncitori străini, iar numărul acestora va continua să crească în perioada următoare, pentru că, după ani de emigrare a cetățenilor R. Moldova spre Europa, R. Moldova a devenit, la rândul ei, o destinație atractivă pentru muncitorii străini, în special din Asia.