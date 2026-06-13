UPDATE Iranul și SUA vor încheia un acord de pace, însă Teheranul declară că nu va semna nicio înțelegere în următoarele 24 de ore

Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui cadru pentru un acord de pace după mai bine de trei luni de război și se așteaptă să semneze acordul inițial în următoarele 24 de ore, a declarat sâmbătă, 13 iunie, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, potrivit Reuters.

UPDATE 18:00 Iranul a declarat sâmbătă că ar putea semna cadrul pentru un acord de pace cu Statele Unite în următoarele zile, dar a respins sugestia mediatorului Pakistan conform căreia acesta ar urma să fie semnat în următoarele 24 de ore.

SUA și Iranul au semnalat vineri, 12 iunie, că un acord pentru a pune capăt războiului lor este aproape, un oficial de rang înalt al administrației americane declarând că ambele părți au convenit asupra unui text și că Washingtonul se așteaptă să semneze un acord inițial în următoarele zile.

Știre inițială:

Shehbaz Sharif, a cărui țară a mediat războiul, a declarat că Pakistanul se pregătește pentru o semnare electronică, care va fi urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare.

„Suntem mai aproape de un acord de pace ca niciodată. Finalizarea fiind probabil așteptată în următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregătește pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după aceea, urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare”, a scris Sharif pe X.

„Suntem încrezători că acest acord de pace istoric va forma o bază solidă pentru o pace durabilă.”

Războiul a început cu atacuri comune americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie. Iranul a tras apoi asupra unor ținte militare americane din Golf, iar militanții Hezbollah din Liban au tras asupra Israelului, declanșând o reluare a conflictului între Israel și gruparea aliniată Iranului.

Războiul a ucis mii de oameni, majoritatea în Iran și Liban, și a dus la o creștere bruscă a prețurilor globale la energie.

În ce constă acordul?

Memorandumul de înțelegere propus prevede redeschiderea strâmtorii și ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene, au declarat surse din toate părțile implicate în discuții. Negocierile privind programul nuclear al Iranului – motivul declarat de președintele american Donald Trump pentru începerea războiului – ar urma să aibă loc ulterior.

Un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat vineri reporterilor că acordul îndeplinește obiectivele principale ale lui Trump și plasează negocierile „într-o poziție foarte, foarte bună”.

Termenii proiectului, descriși pentru Reuters de mai multe surse, indică faptul că SUA ar începe să elibereze miliarde de dolari în active iraniene înghețate și ar renunța la sancțiunile asupra exporturilor sale de petrol, în schimbul deschiderii strâmtorii de către Iran.

Programul nuclear al Iranului ar urma să fie abordat pe parcursul unei perioade de discuții de 60 de zile. Oficialul american a declarat că acordul ar duce în cele din urmă la dezmembrarea programului nuclear al Iranului, stocul său de uraniu puternic îmbogățit urmând să fie distrus și eliminat. Propunerile includ, de asemenea, discuții despre posibile despăgubiri de război pentru Teheran și renunțarea la cererile de lungă durată ale SUA de a limita programul de rachete al Iranului, au declarat sursele. Oficialul american a contestat această afirmație.