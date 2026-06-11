DW Armistițiul dintre SUA și Iran, în pericol după noi atacuri

SUA vor prelua „controlul total” asupra producției de petrol a Iranului „în viitorul nu prea îndepărtat”, afirmă Donald Trump. Potrivit Teheranului, armistițiul ar fi „lipsit de sens” după noile atacuri, potrivit Deutsche Welle.

Președintele Donald Trump a declarat că forțele americane „vor lovi Iranul foarte puternic în această seară”.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a mai spus că SUA ar dori, „la un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat…să preia controlul total” asupra piețelor de petrol și gaze ale Iranului.

Trump a mai declarat pentru postul Fox News că ar prefera să nu lovească infrastructura civilă iraniană. Într-un interviu acordat emisiunii Fox & Friends, președintele a fost întrebat dacă SUA ar ataca centrale electrice și poduri din Iran.

„Da, dar aș prefera să nu o fac, pentru că, odată ce faci asta, oamenii suferă”, a spus Trump.

SUA au lovit o oțelărie și un pod la începutul lunii aprilie. Vizarea deliberată a civililor și a infrastructurii civile este considerată crimă de război potrivit Curții Penale Internaționale.

Trump a reiterat și afirmația Washingtonului potrivit căreia „marina, forțele aeriene, radarul, apărarea antiaeriană și toate celelalte forme de apărare ale Iranului, împreună cu cea mai mare parte a capacităților sale ofensive, au fost eliminate”.

Totuși, afirmațiile lui Trump par să contrazică realitatea din teren. Iranul a fost acuzat că ar fi doborât în această săptămână un elicopter al armatei SUA și ar fi vizat, de asemenea, Israelul și baze americane din mai multe țări din regiune, miercuri.

La începutul acestei săptămâni, președintele american afirmase că un acord cu Iranul ar fi iminent.

Însă, în ultimele două zile, cele două țări au făcut schimb de lovituri, ceea ce pune sub semnul întrebării viabilitatea armistițiului, care pare să se fi prăbușit.

Atacurile SUA fac armistițiul „practic lipsit de sens”, afirmă Iranul

Ministerul de Externe al Iranului a condamnat cele mai recente lovituri ale SUA asupra țării, afirmând că acestea reprezintă o ignorare a armistițiului în vigoare din 8 aprilie.

Într-un comunicat, ministerul a declarat că „atacurile ilegale și criminale comise de Statele Unite în ultimele ore nu constituie doar o încălcare flagrantă…ci fac, de asemenea, ca armistițiul să devină practic lipsit de sens”.

Acesta a adăugat că „responsabilitatea pentru consecințele extrem de grave ale acestui act criminal revine liderilor Statelor Unite”.

SUA au efectuat lovituri asupra a aproximativ 20 de obiective din Iran în cursul nopții, după ce președintele Donald Trump avertizase că Teheranul „va plăti prețul” pentru negocierile blocate.

Atât Pakistanul, cât și Qatarul, care au acționat ca mediatori între Washington și Teheran, au indicat însă că loviturile au avut loc în timp ce o delegație din Qatar se afla la Teheran pentru discuții care, potrivit unei surse diplomatice, ar fi fost „desfășurate în coordonare cu Statele Unite”.

Friedirch Merz: Germania este dispusă să participe la o misiune pașnică în Strâmtoarea Ormuz

„Germania este în continuare pregătită să participe la orice misiune navală de securizare a Strâmtorii Ormuz, odată ce conflictul dintre SUA și Iran se va încheia”, a declarat joi cancelarul Friedrich Merz.

Berlinul rămâne angajat față de această idee, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, a spus el în fața parlamentarilor.

„Până atunci, suntem dedicați unei soluții diplomatice a conflictului”, a adăugat cancelarul german.

Declarațiile lui Merz vin în contextul în care Iranul a susținut că ar fi blocat complet această importantă rută de transport maritim, în urma noilor lovituri ale SUA.

Comandamentul Central al SUA a respins însă afirmația Iranului, spunând că traficul comercial continuă să se desfășoare prin strâmtoare.

Armata germană, Bundeswehr, se pregătește din luna mai pentru o eventuală operațiune în Strâmtoarea Ormuz, care ar putea include nave de vânătoare de mine.