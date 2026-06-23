UPDATE Cei doi polițiști de patrulare loviți de o mașină la Sîngerei au murit la spital

Doi polițiști de patrulare, care activau pe traseul R6, în satul Grigorăuca din raionul Sîngerei, au fost loviți violent de un Volkswagen, condus de un bărbat, conform Inspectoratului General al Poliției (IGP).

UPDATE 17:20

„Poliția Națională anunță cu profund regret că ambii polițiști care au fost loviți astăzi de o mașină la Sîngerei, în timpul activității, au decedat la spital, în pofida eforturilor medicilor de a le salva viața”, comunică IGP.

Mihail Chiriac s-a stins din viață la vârsta de 29 de ani, iar Nicolae Dragan, la 25 de ani, după ce au suferit traumatisme grave, fiind loviți de un Volkswagen în timp ce se aflau pe acostament lângă autospeciala de serviciu care staționa regulament cu semnalele luminoase conectate.





„Transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiilor îndurerate ale colegilor noștri, rudelor și tuturor celor care i-au cunoscut și apreciat. Suntem alături de voi în aceste momente de profundă durere. Dumnezeu să-i odihnească în pace”, transmite IGP.

Știre inițială:

„Ambii polițiști se aflau pe acostament în timpul impactului, în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate.

Starea ambilor polițiști este extrem de gravă, fiind transportați la spital”, transmite IGP.

La fața locului, oamenii legii stabilesc toate circumstanțele accidentului.