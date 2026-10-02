UPDATE Alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost falsă

Vineri, 2 octombrie, în jurul orei 16:00, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost anunțată o alertă de minare, informează Poliția de Frontieră.

UPDATE 18:20 Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat, anunță Poliția de Frontieră.

„Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările”.

UPDATE 17:15 În contextul alertei de minare, reprezentanții aeroportului informează că zborurile spre Istanbul (TK274), Frankfurt (LH1559) și Viena (OS718) înregistrează întârzieri.

„Recomandăm pasagerilor să verifice statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului https://airport.md/en/passenger/online-panel#departures și să urmărească informațiile comunicate de companiile aeriene”, potrivit AIC.

Știre inițială:

La fața locului se deplasează subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, comunică Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport.