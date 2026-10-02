ANSP: 36 de persoane, inclusiv 8 copii, s-au intoxicat la un local din orașul Florești. La 6 persoane a fost depistată bacteria Salmonella
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a informat că 36 de persoane, inclusiv 8 copii, s-au intoxicat după ce au participat la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești. În urma investigațiilor de laborator, la 6 persoane a fost depistată bacteria Salmonella, iar celelalte probe se află în proces de examinare.
Potrivit Agenției, dintre persoanele care au solicitat asistență medicală, 12 sunt spitalizate la Spitalul Raional Florești, Spitalul Clinic Bălți și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, iar o parte beneficiază de îngrijiri medicale la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie.
Recomandările ANSP
În scopul prevenirii bolilor diareice acute și a toxiinfecțiilor alimentare în cadrul evenimentelor publice sau private, ANSP a venit cu mai multe recomandări
- asigurarea infrastructurii igienice complete: se interzice organizarea de festivități în locații care nu dispun de dotările igienico-sanitare elementare și obligatorii, cum ar fi facilități adecvate pentru spălarea mâinilor, grupuri sanitare echipate cu săpun, soluții dezinfectante, seturi suficiente de veselă de bucătărie și echipamente frigorifice optime pentru păstrarea în siguranță a produselor alimentare.
- respectarea termenilor de preparare: este interzisă prepararea anticipată a bucatelor cu 2-3 zile înainte de eveniment, fiind obligatorie respectarea lanțului frigorific și a timpilor legali de gătire și servire pentru a preveni multiplicarea bacteriilor.
- calificarea și monitorizarea personalului: procesul de pregătire și manipulare a bucatelor trebuie realizat exclusiv de către personal care a urmat instruirea igienică periodică și deține autorizațiile medicale prevăzute de lege. Este strict interzis accesul la lucru al angajaților care prezintă semne clinice de boli diareice acute, viroze sau alte boli infecțioase.
- prevenirea contaminării încrucișate: este esențială separarea strictă a fluxurilor tehnologice în bucătării, evitându-se contactul dintre produsele crude (carne, ouă, pește) și cele care au fost deja supuse tratamentului termic sau urmează a fi consumate ca atare.