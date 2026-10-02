ANSP: 36 de persoane, inclusiv 8 copii, s-au intoxicat la un local din orașul Florești. La 6 persoane a fost depistată bacteria Salmonella

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a informat că 36 de persoane, inclusiv 8 copii, s-au intoxicat după ce au participat la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești. În urma investigațiilor de laborator, la 6 persoane a fost depistată bacteria Salmonella, iar celelalte probe se află în proces de examinare.

Potrivit Agenției, dintre persoanele care au solicitat asistență medicală, 12 sunt spitalizate la Spitalul Raional Florești, Spitalul Clinic Bălți și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, iar o parte beneficiază de îngrijiri medicale la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie.

Recomandările ANSP

În scopul prevenirii bolilor diareice acute și a toxiinfecțiilor alimentare în cadrul evenimentelor publice sau private, ANSP a venit cu mai multe recomandări