Maia Sandu, la Helsinki: „Avem multe de învățat de la Finlanda: modelul ei de securitate și pregătirea oamenilor pentru situații de criză”

Președinta Maia Sandu a propus vineri, 2 octombrie, în cadrul vizitei oficiale la Helsinki, un dialog structurat între R. Moldova și Finlanda în domeniul rezilienței, în cadrul discuțiilor cu Președintele Finlandei, Alexander Stubb. Potrivit Președinției, cei doi președinți au vorbit și despre sprijinul Finlandei pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană.

Potrivit șefei statului, Moldova răspunde presiunilor Rusiei consolidându-se: investește în apărarea aeriană, își protejează alegerile și a redus dependența de gazul rusesc de la 100% la zero.

„Avem multe de învățat de la Finlanda: modelul ei de securitate, în care este implicată întreaga societate, pregătirea oamenilor pentru situații de criză și calmul pe care ți-l dă faptul că ești pregătit”, a spus șefa statului în conferința de presă comună.

Cei doi președinți au vorbit și despre sprijinul Finlandei pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană.

„Ceea ce ne ajută să mergem înainte, în pofida unor crize energetice, cu un război la hotar și o economie sub presiune, este hotărârea de a adera la Uniunea Europeană, o uniune în care țările se sprijină și se apără reciproc. Finlanda a făcut această alegere în 1995. Noi facem astăzi aceeași alegere, din aceleași motive”, a declarat Președinta.

La rândul său, Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat:

„R. Moldova este importantă pentru securitatea Europei. Locul R. Moldova este în Uniunea Europeană. R. Moldova face parte din familia democrațiilor liberale europene. Moldova și cetățenii săi au demonstrat reziliență și un angajament ferm față de viitorul european. Admir angajamentul Dumneavoastră personal pentru această agendă. Finlanda rămâne ferm angajată să sprijine R. Moldova în parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană – cât mai curând posibil. Cred că avem acum o fereastră de oportunitate strategică și trebuie să o valorificăm.”

În cadrul vizitei, șefa statului are întrevederi și cu prim-ministrul Petteri Orpo și cu președintele Parlamentului, Jussi Halla-aho, urmând și să participe, alături de președintele Stubb, la deschiderea Forumului de Securitate de la Helsinki.

Forumul de Securitate de la Helsinki este cea mai importantă conferință internațională de securitate din Finlanda, organizată în fiecare an de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale, sub patronajul Președintelui Alexander Stubb. Ediția din acest an reunește peste 350 de oficiali și experți din întreaga lume.