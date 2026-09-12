UPDATE Activitatea posturilor vamale de la granița cu Ucraina, reluată

Posturile vamale de la frontiera cu Ucraina, activitatea cărora a fost sistată pentru scurt timp, a fost reluată recent, informează Poliția de Frontieră.

Știrea inițială: Mai multe posturi vamale și-au suspendat temporar activitatea, în contextul declanșării alertei aeriene pe teritoriul Ucrainei, anunță Poliția de Frontieră a R. Moldova.

Este vorba despre posturile vamale de frontieră Otaci, Criva, Larga, Unguri, Ocnița, Briceni și Grimăncăuți.

Autoritățile îndeamnă participanții la traficul transfrontalier să evite temporar deplasările spre aceste posturi vamale, până la reluarea activității acestora.